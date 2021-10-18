Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/latviya-1755060176.html
Университет Хопкинса назвал мирового лидера по распространению COVID-19
Университет Хопкинса назвал мирового лидера по распространению COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2021
Университет Хопкинса назвал мирового лидера по распространению COVID-19
Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19 на миллион жителей, свидетельствует исследование, проведенное Университетом Джонса... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:15
2021-10-18T17:45
распространение коронавируса
в мире
сша
латвия
барбадос
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_f84afa2e05ada11bdb2bdec21967a00b.jpg
РИГА, 18 окт — РИА Новости. Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19 на миллион жителей, свидетельствует исследование, проведенное Университетом Джонса Хопкинса (США).Информацию по стране опубликовал на странице в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков."Мировые антирекорды", — написал он, прикрепив скриншот данных университета.Согласно им, республика на 17 октября лидирует с показателем 7679,97 случая заражения коронавирусной инфекцией на миллион населения в неделю. За ней следуют Барбадос (7125,28 cлучая) и Грузия (7106,18).В Латвии ежесуточно регистрируют более 2000 новых пациентов при населении в 1,8 миллиона человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации. В понедельник по инициативе премьера Кришьяниса Кариньша созвано экстренное заседание Совета по кризисному управлению, на котором рассмотрят дополнительные ограничения.
https://ria.ru/20211012/covid-19-1754166971.html
сша
латвия
барбадос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6e09355c47d7d512fd78f1a7c8739e47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, латвия, барбадос, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, кришьянис кариньш
16:15 18.10.2021 (обновлено: 17:45 18.10.2021)
 
Университет Хопкинса назвал мирового лидера по распространению COVID-19

Университет Хопкинса назвал Латвию мировым лидером по распространению COVID-19

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИГА, 18 окт — РИА Новости. Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19 на миллион жителей, свидетельствует исследование, проведенное Университетом Джонса Хопкинса (США).
Информацию по стране опубликовал на странице в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.
Больница в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 12:04Распространение коронавируса
Инфекционист объяснил рост смертности от COVID-19
"Мировые антирекорды", — написал он, прикрепив скриншот данных университета.
Согласно им, республика на 17 октября лидирует с показателем 7679,97 случая заражения коронавирусной инфекцией на миллион населения в неделю. За ней следуют Барбадос (7125,28 cлучая) и Грузия (7106,18).
В Латвии ежесуточно регистрируют более 2000 новых пациентов при населении в 1,8 миллиона человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации. В понедельник по инициативе премьера Кришьяниса Кариньша созвано экстренное заседание Совета по кризисному управлению, на котором рассмотрят дополнительные ограничения.
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАЛатвияБарбадосЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Кришьянис Кариньш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
02:35Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса
Лента новостейМолния