https://ria.ru/20211018/latviya-1755060176.html

Университет Хопкинса назвал мирового лидера по распространению COVID-19

Университет Хопкинса назвал мирового лидера по распространению COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2021

Университет Хопкинса назвал мирового лидера по распространению COVID-19

Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19 на миллион жителей, свидетельствует исследование, проведенное Университетом Джонса... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T16:15

2021-10-18T16:15

2021-10-18T17:45

распространение коронавируса

в мире

сша

латвия

барбадос

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_f84afa2e05ada11bdb2bdec21967a00b.jpg

РИГА, 18 окт — РИА Новости. Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19 на миллион жителей, свидетельствует исследование, проведенное Университетом Джонса Хопкинса (США).Информацию по стране опубликовал на странице в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков."Мировые антирекорды", — написал он, прикрепив скриншот данных университета.Согласно им, республика на 17 октября лидирует с показателем 7679,97 случая заражения коронавирусной инфекцией на миллион населения в неделю. За ней следуют Барбадос (7125,28 cлучая) и Грузия (7106,18).В Латвии ежесуточно регистрируют более 2000 новых пациентов при населении в 1,8 миллиона человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации. В понедельник по инициативе премьера Кришьяниса Кариньша созвано экстренное заседание Совета по кризисному управлению, на котором рассмотрят дополнительные ограничения.

https://ria.ru/20211012/covid-19-1754166971.html

сша

латвия

барбадос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, латвия, барбадос, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, кришьянис кариньш