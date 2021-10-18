https://ria.ru/20211018/latviya-1755060176.html
Университет Хопкинса назвал мирового лидера по распространению COVID-19
Университет Хопкинса назвал мирового лидера по распространению COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2021
Университет Хопкинса назвал мирового лидера по распространению COVID-19
Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19 на миллион жителей, свидетельствует исследование, проведенное Университетом Джонса... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:15
2021-10-18T16:15
2021-10-18T17:45
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барбадос
здоровье - общество
коронавирусы
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РИГА, 18 окт — РИА Новости. Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19 на миллион жителей, свидетельствует исследование, проведенное Университетом Джонса Хопкинса (США).Информацию по стране опубликовал на странице в Facebook главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков."Мировые антирекорды", — написал он, прикрепив скриншот данных университета.Согласно им, республика на 17 октября лидирует с показателем 7679,97 случая заражения коронавирусной инфекцией на миллион населения в неделю. За ней следуют Барбадос (7125,28 cлучая) и Грузия (7106,18).В Латвии ежесуточно регистрируют более 2000 новых пациентов при населении в 1,8 миллиона человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации. В понедельник по инициативе премьера Кришьяниса Кариньша созвано экстренное заседание Совета по кризисному управлению, на котором рассмотрят дополнительные ограничения.
https://ria.ru/20211012/covid-19-1754166971.html
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в мире, сша, латвия, барбадос, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, кришьянис кариньш
16:15 18.10.2021 (обновлено: 17:45 18.10.2021)
Университет Хопкинса назвал мирового лидера по распространению COVID-19
Университет Хопкинса назвал Латвию мировым лидером по распространению COVID-19