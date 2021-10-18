Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211018/kuzgtu-1754572467.html
Автошины могут стать сырьем для парфюмерной и газовой промышленности
Автошины могут стать сырьем для парфюмерной и газовой промышленности - РИА Новости, 18.10.2021
Автошины могут стать сырьем для парфюмерной и газовой промышленности
Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) разработали комплексный подход переработки крупногабаритных шин... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T03:00
2021-10-18T03:15
наука
технологии
промышленность
кемерово
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156145/75/1561457550_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97b9ef73c006c0402537e3efcc31d69d.jpg
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) разработали комплексный подход переработки крупногабаритных шин карьерных самосвалов и других резинотехнических отходов (РТО). По словам авторов, технология имеет важное значение для экологии и промышленности, так как продукты переработки являются ценным сырьем для промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.По словам авторов, только на территории Кузбасса в год накапливается около 15 тысяч тонн шин. Они наносят вред окружающей среде: образуют свалки и тем самым засоряют территории, делая их непригодными для полезного использования; кроме того, резина может загореться, выделяя при этом токсичные вещества в атмосферу и создавая опасную ситуацию. Подобная проблема актуальна для всех угледобывающих регионов, где часто используют большегрузные карьерные самосвалы.Российские ученые предложили комплексный способ переработки шин, основанный на определенной последовательности термических процессов. Используя его, можно получить ценное сырье.Для начала резину измельчают в крошку (1-4 мм) и нагревают до температуры 550-700 °С. На выходе, по словам ученых, получают три вещества: топливный газ, многокомпонентную жидкость и твердый остаток. Из жидкости отделяют Д-Лимонен и О-Цимен и печное топливо. Твердый остаток дополнительно нагревают до 1000 °С и получают сорбент и газ. Все продукты переработки используют в разных сферах промышленности."Выделенные из жидкости Д-лимонен и О-Цимен очень ценят в парфюмерии и производстве ароматизаторов. Из другого компонента жидкости, печного топлива, получают тепловую энергию, которую можно использовать в технологических процессах. Сорбенты применяют для очистки сточных вод и карьерных вод, а также воздуха.И, конечно же, газ – его в дальнейшем можно отправить на производство водорода или другие задачи", – прокомментировал заведующий кафедрой теплоэнергетики КузГТУ Александр Богомолов.По словам исследователей, новизна и уникальность разработки в том, что в результате переработки РТО можно получить ассортимент продуктов разной степени ценности. Ученые считают, что они конкурентоспособны на рынке ввиду диверсификации выпускаемой продукции по предлагаемой технологии.К результатам работы исследователей уже проявили интерес индустриальный партнер вуза – холдинговая компания "СДС-Уголь". Авторы работы отметили, что при поддержке предпринимателей через 2-3 года проектирования станет возможным запуск строительства производства по новой технологии переработки РТО.В дальнейшем коллектив ученых КузГТУ планирует провести крупномасштабные исследования каждой из стадий процесса получения востребованных продуктов на рынке и привлечь новых индустриальных партнеров, чтобы определить оптимальные режимные параметры технологии.
https://ria.ru/20210705/tpu-1739292139.html
https://ria.ru/20210816/yagtu-1745344738.html
кемерово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156145/75/1561457550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03b87c5c87ae1cb23f2cab9d84d1d6b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, промышленность, кемерово, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева, сдс-уголь
03:00 18.10.2021 (обновлено: 03:15 18.10.2021)
 

Автошины могут стать сырьем для парфюмерной и газовой промышленности

© РИА Новости / Антон ДенисовПереработка покрышек
Переработка покрышек - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) разработали комплексный подход переработки крупногабаритных шин карьерных самосвалов и других резинотехнических отходов (РТО). По словам авторов, технология имеет важное значение для экологии и промышленности, так как продукты переработки являются ценным сырьем для промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
По словам авторов, только на территории Кузбасса в год накапливается около 15 тысяч тонн шин. Они наносят вред окружающей среде: образуют свалки и тем самым засоряют территории, делая их непригодными для полезного использования; кроме того, резина может загореться, выделяя при этом токсичные вещества в атмосферу и создавая опасную ситуацию. Подобная проблема актуальна для всех угледобывающих регионов, где часто используют большегрузные карьерные самосвалы.
Российские ученые предложили комплексный способ переработки шин, основанный на определенной последовательности термических процессов. Используя его, можно получить ценное сырье.
Установка пиролиза древесных отходов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 03:00Наука
В России придумали, как улучшить переработку древесных отходов
Для начала резину измельчают в крошку (1-4 мм) и нагревают до температуры 550-700 °С. На выходе, по словам ученых, получают три вещества: топливный газ, многокомпонентную жидкость и твердый остаток. Из жидкости отделяют Д-Лимонен и О-Цимен и печное топливо. Твердый остаток дополнительно нагревают до 1000 °С и получают сорбент и газ. Все продукты переработки используют в разных сферах промышленности.
"Выделенные из жидкости Д-лимонен и О-Цимен очень ценят в парфюмерии и производстве ароматизаторов. Из другого компонента жидкости, печного топлива, получают тепловую энергию, которую можно использовать в технологических процессах. Сорбенты применяют для очистки сточных вод и карьерных вод, а также воздуха.И, конечно же, газ – его в дальнейшем можно отправить на производство водорода или другие задачи", – прокомментировал заведующий кафедрой теплоэнергетики КузГТУ Александр Богомолов.
По словам исследователей, новизна и уникальность разработки в том, что в результате переработки РТО можно получить ассортимент продуктов разной степени ценности. Ученые считают, что они конкурентоспособны на рынке ввиду диверсификации выпускаемой продукции по предлагаемой технологии.

"Предлагаемая технология в некоторых подходах более интересна на выпуск продукции, но в России не внедряется на должном уровне, а в других странах подходы иные и переработка РТО процветает. Конечно, за рубежом есть аналоги таких технологий, но они отличаются аппаратурным оформлением, последовательностью стадий и режимами процесса", – отметил Богомолов.

К результатам работы исследователей уже проявили интерес индустриальный партнер вуза – холдинговая компания "СДС-Уголь". Авторы работы отметили, что при поддержке предпринимателей через 2-3 года проектирования станет возможным запуск строительства производства по новой технологии переработки РТО.
В дальнейшем коллектив ученых КузГТУ планирует провести крупномасштабные исследования каждой из стадий процесса получения востребованных продуктов на рынке и привлечь новых индустриальных партнеров, чтобы определить оптимальные режимные параметры технологии.
Каток на участке автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 08:00Наука
В России придумали, как избавиться от токсичных отходов
 
НаукаТехнологииПромышленностьКемеровоНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияКузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. ГорбачеваСДС-Уголь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:37В баре в Уссурийске неизвестные в масках устроили массовую драку
04:19Украинцев возмутил пост Госдепа про Крым
04:15Врач назвал три способа победить осеннюю сонливость
04:00Эксперт объяснил, почему воду из-под крана в Москве можно не фильтровать
03:34Аналитики назвали главные нарушения российских туристов
03:28В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком
03:25Врач рассказала, как побороть бессонницу без таблеток
03:15Названы секретные знаки водителей, которым не научит инструктор
03:00Автошины могут стать сырьем для парфюмерной и газовой промышленности
03:00Эксперт назвал районы Москвы с самыми завышенными ценами на жилье
02:35Врач назвала лучшие продукты для очищения организма от токсинов и шлаков
02:34Глава "НПО машиностроения" сообщил о продлении срока службы ракет "Стилет"
02:27Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны
02:15Гражданам назвали лимит выплат по больничным с детьми с 1 января
02:15Диетолог назвала необходимую дозу витамина C
02:08В России придумали радикальный способ принудить Украину к миру в Донбассе
01:51Исмаилов ответил на "особенные" слова Нурмагомедова
01:45В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповые береты
01:42В Италии нашли произведения искусства, созданные в каменном веке
01:26Общежитие СПбГУ эвакуировали из-за сообщения о мужчине с гранатой
Лента новостейМолния