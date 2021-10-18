https://ria.ru/20211018/kuzgtu-1754572467.html

Автошины могут стать сырьем для парфюмерной и газовой промышленности

Автошины могут стать сырьем для парфюмерной и газовой промышленности - РИА Новости, 18.10.2021

Автошины могут стать сырьем для парфюмерной и газовой промышленности

Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) разработали комплексный подход переработки крупногабаритных шин... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T03:00

2021-10-18T03:00

2021-10-18T03:15

наука

технологии

промышленность

кемерово

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ) разработали комплексный подход переработки крупногабаритных шин карьерных самосвалов и других резинотехнических отходов (РТО). По словам авторов, технология имеет важное значение для экологии и промышленности, так как продукты переработки являются ценным сырьем для промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.По словам авторов, только на территории Кузбасса в год накапливается около 15 тысяч тонн шин. Они наносят вред окружающей среде: образуют свалки и тем самым засоряют территории, делая их непригодными для полезного использования; кроме того, резина может загореться, выделяя при этом токсичные вещества в атмосферу и создавая опасную ситуацию. Подобная проблема актуальна для всех угледобывающих регионов, где часто используют большегрузные карьерные самосвалы.Российские ученые предложили комплексный способ переработки шин, основанный на определенной последовательности термических процессов. Используя его, можно получить ценное сырье.Для начала резину измельчают в крошку (1-4 мм) и нагревают до температуры 550-700 °С. На выходе, по словам ученых, получают три вещества: топливный газ, многокомпонентную жидкость и твердый остаток. Из жидкости отделяют Д-Лимонен и О-Цимен и печное топливо. Твердый остаток дополнительно нагревают до 1000 °С и получают сорбент и газ. Все продукты переработки используют в разных сферах промышленности."Выделенные из жидкости Д-лимонен и О-Цимен очень ценят в парфюмерии и производстве ароматизаторов. Из другого компонента жидкости, печного топлива, получают тепловую энергию, которую можно использовать в технологических процессах. Сорбенты применяют для очистки сточных вод и карьерных вод, а также воздуха.И, конечно же, газ – его в дальнейшем можно отправить на производство водорода или другие задачи", – прокомментировал заведующий кафедрой теплоэнергетики КузГТУ Александр Богомолов.По словам исследователей, новизна и уникальность разработки в том, что в результате переработки РТО можно получить ассортимент продуктов разной степени ценности. Ученые считают, что они конкурентоспособны на рынке ввиду диверсификации выпускаемой продукции по предлагаемой технологии.К результатам работы исследователей уже проявили интерес индустриальный партнер вуза – холдинговая компания "СДС-Уголь". Авторы работы отметили, что при поддержке предпринимателей через 2-3 года проектирования станет возможным запуск строительства производства по новой технологии переработки РТО.В дальнейшем коллектив ученых КузГТУ планирует провести крупномасштабные исследования каждой из стадий процесса получения востребованных продуктов на рынке и привлечь новых индустриальных партнеров, чтобы определить оптимальные режимные параметры технологии.

https://ria.ru/20210705/tpu-1739292139.html

https://ria.ru/20210816/yagtu-1745344738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, промышленность, кемерово, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева, сдс-уголь