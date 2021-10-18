https://ria.ru/20211018/kudrin-1755015612.html

Кудрин заявил о прорыве в финансировании здравоохранения

Кудрин заявил о прорыве в финансировании здравоохранения - РИА Новости, 18.10.2021

Кудрин заявил о прорыве в финансировании здравоохранения

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин увидел прорывной рост расходов на здравоохранение в проекте бюджета РФ на 2022-2024 годы. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T12:48

2021-10-18T12:48

2021-10-18T12:48

экономика

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алексей кудрин

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин увидел прорывной рост расходов на здравоохранение в проекте бюджета РФ на 2022-2024 годы."Я говорил, что на здравоохранение нам нужны дополнительные ресурсы примерно триллион рублей, чтобы мы решали какие-то самые острые проблемы. Вот, за три года расходы на здравоохранение вырастают на 2 триллиона рублей, и это на 46% в реальном выражении", – сказал Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам."То, что я сейчас говорю – это реальный прорыв в расходах на систему здравоохранения у нас в стране", - заявил глава Счетной палаты.Он признал, что в процентах к объему экономики расходы бюджетной системы на образование в целом за три ближайших года останутся на текущем уровне – около 3,8% ВВП, а доля расходов на здравоохранение даже сократится - с 4,1 до 3,7%. Однако в реальном выражении эти расходы вырастут.Расходы бюджетной системы на образование в 2022 году по сравнению с 2021 годом в номинальном выражении, по словам Кудрина, вырастут на 977 миллиардов рублей, а в реальном выражении рост составит 7,5%.При этом расходы на национальную безопасность, по его словам, увеличатся за три года на 15,3% в реальном выражении, а реальный рост расходов на оборону составит всего 1,4%.

https://ria.ru/20211018/inflyatsiya-1755009382.html

https://ria.ru/20211005/kudrin-1753160672.html

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экономика, госдума рф, алексей кудрин, россия