Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/kudrin-1755015612.html
Кудрин заявил о прорыве в финансировании здравоохранения
Кудрин заявил о прорыве в финансировании здравоохранения - РИА Новости, 18.10.2021
Кудрин заявил о прорыве в финансировании здравоохранения
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин увидел прорывной рост расходов на здравоохранение в проекте бюджета РФ на 2022-2024 годы. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:48
2021-10-18T12:48
экономика
госдума рф
алексей кудрин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735603482_0:222:3245:2047_1920x0_80_0_0_ca30d63bb23018f3d0208340e5aed0cd.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин увидел прорывной рост расходов на здравоохранение в проекте бюджета РФ на 2022-2024 годы."Я говорил, что на здравоохранение нам нужны дополнительные ресурсы примерно триллион рублей, чтобы мы решали какие-то самые острые проблемы. Вот, за три года расходы на здравоохранение вырастают на 2 триллиона рублей, и это на 46% в реальном выражении", – сказал Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам."То, что я сейчас говорю – это реальный прорыв в расходах на систему здравоохранения у нас в стране", - заявил глава Счетной палаты.Он признал, что в процентах к объему экономики расходы бюджетной системы на образование в целом за три ближайших года останутся на текущем уровне – около 3,8% ВВП, а доля расходов на здравоохранение даже сократится - с 4,1 до 3,7%. Однако в реальном выражении эти расходы вырастут.Расходы бюджетной системы на образование в 2022 году по сравнению с 2021 годом в номинальном выражении, по словам Кудрина, вырастут на 977 миллиардов рублей, а в реальном выражении рост составит 7,5%.При этом расходы на национальную безопасность, по его словам, увеличатся за три года на 15,3% в реальном выражении, а реальный рост расходов на оборону составит всего 1,4%.
https://ria.ru/20211018/inflyatsiya-1755009382.html
https://ria.ru/20211005/kudrin-1753160672.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735603482_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_0930b5851d40e55f128ec5ad60de70ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, госдума рф, алексей кудрин, россия
12:48 18.10.2021
 
Кудрин заявил о прорыве в финансировании здравоохранения

Кудрин заявил о прорыве в финансировании здравоохранения в бюджете на 2022-2024 годы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин увидел прорывной рост расходов на здравоохранение в проекте бюджета РФ на 2022-2024 годы.
"Я говорил, что на здравоохранение нам нужны дополнительные ресурсы примерно триллион рублей, чтобы мы решали какие-то самые острые проблемы. Вот, за три года расходы на здравоохранение вырастают на 2 триллиона рублей, и это на 46% в реальном выражении", – сказал Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 12:24
В бюджете учтут последствия высокой инфляции, заявил Силуанов
"То, что я сейчас говорю – это реальный прорыв в расходах на систему здравоохранения у нас в стране", - заявил глава Счетной палаты.
Он признал, что в процентах к объему экономики расходы бюджетной системы на образование в целом за три ближайших года останутся на текущем уровне – около 3,8% ВВП, а доля расходов на здравоохранение даже сократится - с 4,1 до 3,7%. Однако в реальном выражении эти расходы вырастут.
Расходы бюджетной системы на образование в 2022 году по сравнению с 2021 годом в номинальном выражении, по словам Кудрина, вырастут на 977 миллиардов рублей, а в реальном выражении рост составит 7,5%.
При этом расходы на национальную безопасность, по его словам, увеличатся за три года на 15,3% в реальном выражении, а реальный рост расходов на оборону составит всего 1,4%.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 13:30
Бюджет имеет достаточную подушку безопасности, уверен Кудрин
 
ЭкономикаГосдума РФАлексей КудринРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
02:35Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса
Лента новостейМолния