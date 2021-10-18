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МЧС завершило разминирование теплохода "Жан Жорес" в Крыму
МЧС завершило разминирование теплохода "Жан Жорес" в Крыму - РИА Новости, 18.10.2021
МЧС завершило разминирование теплохода "Жан Жорес" в Крыму
Специалисты МЧС завершили работы по разминированию затопленного в акватории Феодосийского залива в Крыму грузового теплохода "Жан Жорес", обнаружено более 16... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:41
2021-10-18T13:41
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
финский залив
большой тютерс
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Специалисты МЧС завершили работы по разминированию затопленного в акватории Феодосийского залива в Крыму грузового теплохода "Жан Жорес", обнаружено более 16 тысяч боеприпасов времен войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.В октябре 2019 года в ходе специальной операции саперами МЧС с судна "Жан Жорес" было поднято на поверхность и уничтожено 61,1 тысячи взрывоопасных предмета: фугасные и авиационные бомбы, детонаторы, артиллерийские снаряды, патроны и ручные гранаты. Всё утилизировали путем подрыва на специально отведенном полигоне в районе мыса Опук. В этом году работы по разминированию судна на глубине 18 метров начались 6 сентября. К ним привлекались 44 человека и 14 единиц техники."Завершены работы на теплоходе "Жан Жорес", в этом сезоне водолазы провели свыше 390 спусков, обнаружено более 16 тысяч взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.Грузовой теплоход "Жан Жорес" в годы Второй мировой войны осуществлял транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. В январе 1942 года он был атакован авиацией противника и получил большие повреждения. Команде "Жан Жореса" удалось отремонтировать судно и взять курс на Феодосию, однако через несколько дней корабль подорвался на магнитной мине. После долгой борьбы за жизнь, под обстрелами противника, было принято решение затопить теплоход.Одной из самых крупных операций пиротехников МЧС стало разминирование в 2005 году острова Большой Тютерс в Финском заливе, где в период советско-финской и Великой Отечественной войн шли ожесточенные бои. Только в октябре-ноябре 1939 года, по архивным данным, на этот остров было сброшено 2,11 тысячи авиабомб и выпущено 4,42 тысячи снарядов.Саперы МЧС обезвредили на Большом Тютерсе в общей сложности 31,87 тысячи взрывоопасных предметов. Это лишь малая часть того арсенала, что накоплен на острове. В настоящее время он является частью Ингерманландского государственного природного заповедника, поэтому на его территории необходимо обеспечить максимальную безопасность.
https://ria.ru/20191218/1562520458.html
https://ria.ru/20210810/razminirovanie-1745155273.html
финский залив
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), финский залив, большой тютерс
13:41 18.10.2021
 
МЧС завершило разминирование теплохода "Жан Жорес" в Крыму

МЧС разминировало теплоход "Жан Жорес" в Крыму, найдено более 16 тысяч снарядов

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Специалисты МЧС завершили работы по разминированию затопленного в акватории Феодосийского залива в Крыму грузового теплохода "Жан Жорес", обнаружено более 16 тысяч боеприпасов времен войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
В октябре 2019 года в ходе специальной операции саперами МЧС с судна "Жан Жорес" было поднято на поверхность и уничтожено 61,1 тысячи взрывоопасных предмета: фугасные и авиационные бомбы, детонаторы, артиллерийские снаряды, патроны и ручные гранаты. Всё утилизировали путем подрыва на специально отведенном полигоне в районе мыса Опук. В этом году работы по разминированию судна на глубине 18 метров начались 6 сентября. К ним привлекались 44 человека и 14 единиц техники.
Сапер - РИА Новости, 1920, 18.12.2019
18 декабря 2019, 11:26
Саперы МЧС обезвредили в 2019 году 60 тысяч боеприпасов времен войны
"Завершены работы на теплоходе "Жан Жорес", в этом сезоне водолазы провели свыше 390 спусков, обнаружено более 16 тысяч взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Грузовой теплоход "Жан Жорес" в годы Второй мировой войны осуществлял транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. В январе 1942 года он был атакован авиацией противника и получил большие повреждения. Команде "Жан Жореса" удалось отремонтировать судно и взять курс на Феодосию, однако через несколько дней корабль подорвался на магнитной мине. После долгой борьбы за жизнь, под обстрелами противника, было принято решение затопить теплоход.
Одной из самых крупных операций пиротехников МЧС стало разминирование в 2005 году острова Большой Тютерс в Финском заливе, где в период советско-финской и Великой Отечественной войн шли ожесточенные бои. Только в октябре-ноябре 1939 года, по архивным данным, на этот остров было сброшено 2,11 тысячи авиабомб и выпущено 4,42 тысячи снарядов.
Саперы МЧС обезвредили на Большом Тютерсе в общей сложности 31,87 тысячи взрывоопасных предметов. Это лишь малая часть того арсенала, что накоплен на острове. В настоящее время он является частью Ингерманландского государственного природного заповедника, поэтому на его территории необходимо обеспечить максимальную безопасность.
Найти и обезвредить: саперы уничтожают боеприпасы времен ВОВ - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 11:11
"Найти и обезвредить": саперы уничтожают боеприпасы времен ВОВРаботы по разминированию проводятся в тех регионах страны, где во время Великой Отечественной войны велись активные боевые действия. Поиски взрывоопасных предметов ведутся как на земле, так и под водой. Разминирование проводят специальные отряды МЧС, в том числе занимающиеся операциями особого риска.
 
ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Финский заливБольшой Тютерс
 
 
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