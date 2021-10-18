https://ria.ru/20211018/krot-1754961848.html

Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны

Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны - РИА Новости, 18.10.2021

Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны

Бывший директор Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернар Бажоле заявил, что в 2017 году в министерство обороны страны якобы внедрился... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T02:27

2021-10-18T02:27

2021-10-18T02:27

в мире

париж

франция

главное разведывательное управление рф

бернар бажоле

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ddb238421035a3a57c620a106d1ebe.jpg

ПАРИЖ, 18 окт - РИА Новости. Бывший директор Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернар Бажоле заявил, что в 2017 году в министерство обороны страны якобы внедрился "русский крот". При этом он не привел конкретных доказательств, а также не сообщил, в чем заключалась задача предполагаемого агента.Журналистка телеканала France 5, которому давал интервью экс-глава разведки, указала, что в аппарат министерства обороны под руководством Жан-Ива Ле Дриана в 2017 году якобы проник "русский крот", и попросила собеседника прокомментировать эту информацию.По словам экс-главы разведки, число "российских шпионов" во Франции остается "как минимум" на таком же уровне, что и в советское время.Отдельно журналистка сказала, что канал получил заявление от канцелярии ведомства Ле Дриана, ныне занимающего пост главы МИД. По ее словам, информация о "русском кроте" была "подтверждена"."Мы очень удивлены из-за заявлений, который сделал бывший глава DGSE, который знает, что вопросы такого типа относятся к засекреченным, и раскрытие данных в этой сфере преследуется в уголовном порядке", - привела журналист выдержку из сообщения канцелярии.Как отмечает агентство Франс Пресс, ранее об этой истории писало издание Mediapart. Оно утверждало, что завербовал "крота" "шпион ГРУ".

https://ria.ru/20211009/zakharova-1753808441.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, франция, главное разведывательное управление рф, бернар бажоле