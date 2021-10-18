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Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны
Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны - РИА Новости, 18.10.2021
Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны
Бывший директор Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернар Бажоле заявил, что в 2017 году в министерство обороны страны якобы внедрился... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T02:27
2021-10-18T02:27
2021-10-18T02:27
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бернар бажоле
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ПАРИЖ, 18 окт - РИА Новости. Бывший директор Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернар Бажоле заявил, что в 2017 году в министерство обороны страны якобы внедрился "русский крот". При этом он не привел конкретных доказательств, а также не сообщил, в чем заключалась задача предполагаемого агента.Журналистка телеканала France 5, которому давал интервью экс-глава разведки, указала, что в аппарат министерства обороны под руководством Жан-Ива Ле Дриана в 2017 году якобы проник "русский крот", и попросила собеседника прокомментировать эту информацию.По словам экс-главы разведки, число "российских шпионов" во Франции остается "как минимум" на таком же уровне, что и в советское время.Отдельно журналистка сказала, что канал получил заявление от канцелярии ведомства Ле Дриана, ныне занимающего пост главы МИД. По ее словам, информация о "русском кроте" была "подтверждена"."Мы очень удивлены из-за заявлений, который сделал бывший глава DGSE, который знает, что вопросы такого типа относятся к засекреченным, и раскрытие данных в этой сфере преследуется в уголовном порядке", - привела журналист выдержку из сообщения канцелярии.Как отмечает агентство Франс Пресс, ранее об этой истории писало издание Mediapart. Оно утверждало, что завербовал "крота" "шпион ГРУ".
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в мире, париж, франция, главное разведывательное управление рф, бернар бажоле
Экс-глава внешней разведки Франции рассказал о "русском кроте" в Минобороны
Экс-глава внешней разведки Бажоле: в 2017 году в Минобороны Франции проник "русский крот"
ПАРИЖ, 18 окт - РИА Новости.
Бывший директор Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернар Бажоле
заявил, что в 2017 году в министерство обороны страны якобы внедрился "русский крот". При этом он не привел конкретных доказательств, а также не сообщил, в чем заключалась задача предполагаемого агента.
Журналистка телеканала France 5, которому давал интервью экс-глава разведки, указала, что в аппарат министерства обороны под руководством Жан-Ива Ле Дриана в 2017 году якобы проник "русский крот", и попросила собеседника прокомментировать эту информацию.
"В самом деле, когда я был генеральным директором службы внешней безопасности, я довел это (информацию - ред.) до сведения (властей - ред.). Потому что в предыдущие годы мы говорили, что все это закончилось - после окончания холодной войны нам больше не нужно тратить время на борьбу со шпионами, которых больше нет... Приоритет - борьба с терроризмом, но, несмотря на это, мы можем четко убедиться, что шпионская деятельность не прекратилась", - сказал Бажоле в интервью для документального фильма под названием "Владимир Путин: хозяин игры" (Poutine, le maître du jeu).
По словам экс-главы разведки, число "российских шпионов" во Франции
остается "как минимум" на таком же уровне, что и в советское время.
Отдельно журналистка сказала, что канал получил заявление от канцелярии ведомства Ле Дриана, ныне занимающего пост главы МИД. По ее словам, информация о "русском кроте" была "подтверждена".
"Мы очень удивлены из-за заявлений, который сделал бывший глава DGSE, который знает, что вопросы такого типа относятся к засекреченным, и раскрытие данных в этой сфере преследуется в уголовном порядке", - привела журналист выдержку из сообщения канцелярии.
Как отмечает агентство Франс Пресс
, ранее об этой истории писало издание Mediapart. Оно утверждало, что завербовал "крота" "шпион ГРУ
".