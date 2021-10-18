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Евробюрократы оторвались от реальности и получили газовый кризис
В Чехии назвали главных виновников газового кризиса в Европе - РИА Новости, 18.10.2021
Евробюрократы оторвались от реальности и получили газовый кризис
Чиновники из Европейской комиссии настолько отдалились от людей, что довели ЕС до энергетического кризиса, считает журналист чешского издания Info Владимир... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T20:29
2021-10-18T21:28
экономика
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европа
чехия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Чиновники из Европейской комиссии настолько отдалились от людей, что довели ЕС до энергетического кризиса, считает журналист чешского издания Info Владимир Пискачек.Репортер заявил, что нынешней зимой перед континентом возникли две угрозы: замерзнуть из-за нехватки энергоносителей или не суметь найти денег, чтобы оплатить топливо. Автор подчеркнул, что это произошло не из-за какой-нибудь катастрофы или прекращения поставок."Газ из России, судя по всему, поступает так, как было оговорено, и никаких терактов тоже не происходило", — написал он.Среди причин Пискачек назвал переориентацию США на экспорт сжиженного газа в Азию, где платят больше, и поведение ЕК. Причем вторую причину журналист назвал более значимой."Хаотичный подход (Еврокомиссии. — Прим. ред.), завуалированный под борьбу с климатическими изменениями, когда одни источники выводятся из работы без всякой замены другими, приводит к катастрофической неразберихе и неопределенности на рынках", — заявил он.По его мнению, в ближайшее время перед очень большим числом людей в Европе возникнет необходимость выбрать, за что платить: за еду или отопление. Пискачек также считает, что субсидии потребителям в корне ситуацию не изменят.Репортер заявил, что еврочиновники не в состоянии решить две срочные задачи: составить осуществимый долгосрочный план перехода на зеленую энергетику и объяснить свои действия. Журналист подчеркнул, что необходимо построить достаточно мощностей для нее, прежде чем избавляться от "вредных" источников.Газ в Европе резко подорожал в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. После достижения исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров стоимость голубого топлива на мировом рынке начала снижаться.Как отмечали эксперты, это связано с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, в мире, сша, азия, европа, чехия, еврокомиссия
20:29 18.10.2021 (обновлено: 21:28 18.10.2021)
 
В Чехии назвали главных виновников газового кризиса в Европе

Чешский журналист Пискачек назвал ужасную причину газового кризиса в Европе

© AFP 2021 / Genya SavilovГазонасосная станция
Газонасосная станция - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AFP 2021 / Genya Savilov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Чиновники из Европейской комиссии настолько отдалились от людей, что довели ЕС до энергетического кризиса, считает журналист чешского издания Info Владимир Пискачек.
Репортер заявил, что нынешней зимой перед континентом возникли две угрозы: замерзнуть из-за нехватки энергоносителей или не суметь найти денег, чтобы оплатить топливо. Автор подчеркнул, что это произошло не из-за какой-нибудь катастрофы или прекращения поставок.
"Газ из России, судя по всему, поступает так, как было оговорено, и никаких терактов тоже не происходило", — написал он.
Среди причин Пискачек назвал переориентацию США на экспорт сжиженного газа в Азию, где платят больше, и поведение ЕК. Причем вторую причину журналист назвал более значимой.
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"Хаотичный подход (Еврокомиссии. — Прим. ред.), завуалированный под борьбу с климатическими изменениями, когда одни источники выводятся из работы без всякой замены другими, приводит к катастрофической неразберихе и неопределенности на рынках", — заявил он.
По его мнению, в ближайшее время перед очень большим числом людей в Европе возникнет необходимость выбрать, за что платить: за еду или отопление. Пискачек также считает, что субсидии потребителям в корне ситуацию не изменят.
Репортер заявил, что еврочиновники не в состоянии решить две срочные задачи: составить осуществимый долгосрочный план перехода на зеленую энергетику и объяснить свои действия. Журналист подчеркнул, что необходимо построить достаточно мощностей для нее, прежде чем избавляться от "вредных" источников.
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Как отмечали эксперты, это связано с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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