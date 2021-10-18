https://ria.ru/20211018/krizis-1754971619.html
Генсек МИРЭС назвала причины энергетического кризиса в Европе
Генсек МИРЭС назвала причины энергетического кризиса в Европе - РИА Новости, 18.10.2021
Генсек МИРЭС назвала причины энергетического кризиса в Европе
Кризис европейской энергетики и в других регионах мира обусловлен не столько геополитикой, сколько неожиданным восстановлением спроса и переделом рынка, заявила РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T09:05
2021-10-18T09:05
2021-10-18T10:16
экономика
азия
европа
латинская америка
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Кризис европейской энергетики и в других регионах мира обусловлен не столько геополитикой, сколько неожиданным восстановлением спроса и переделом рынка, заявила РИА Новости генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон."Это не геополитический кризис, это сочетание других факторов. То, что происходит в Европе или в Китае, или в Океании, или в Латинской Америке, или в Северной Америке, — это сочетание неожиданности в виде возвращения спроса. <...> Азия очень сильно увеличила спрос на газ. Это уводит рынок из Европы", — отметила она.По словам собеседницы агентства, поставщики газа со всего мира устремились в Азию в поисках более высоких цен."Вот, что происходит, если вы полагаетесь на рынок. Восемьдесят процентов договоров о поставках газа покрываются долгосрочными контрактами. Все они выполняются <...>, но помимо прочего <...> мы переживаем более экстремальные погодные условия, мы более уязвимы к ним, наши системы нуждаются в изменениях", — добавила Уилкинсон.Кроме того, она отметила, что нынешняя ситуация не похожа на энергетические кризисы прошлого.Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.Как отмечали эксперты, это связано с низким уровнем заполненности подземных хранилищ газа на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://ria.ru/20211016/gaz-1754869201.html
https://ria.ru/20211015/krizis-1754696269.html
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РИА Новости
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экономика, азия, европа, латинская америка
09:05 18.10.2021 (обновлено: 10:16 18.10.2021)
Генсек МИРЭС назвала причины энергетического кризиса в Европе
Генсек МИРЭС Уилкинсон: энергетический кризис в Европе обусловлен не геополитикой
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Кризис европейской энергетики и в других регионах мира обусловлен не столько геополитикой, сколько неожиданным восстановлением спроса и переделом рынка, заявила РИА Новости генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон.
"Это не геополитический кризис, это сочетание других факторов. То, что происходит в Европе или в Китае
, или в Океании, или в Латинской Америке
, или в Северной Америке
, — это сочетание неожиданности в виде возвращения спроса. <...> Азия
очень сильно увеличила спрос на газ. Это уводит рынок из Европы", — отметила она.
По словам собеседницы агентства, поставщики газа со всего мира устремились в Азию в поисках более высоких цен.
"Вот, что происходит, если вы полагаетесь на рынок. Восемьдесят процентов договоров о поставках газа покрываются долгосрочными контрактами. Все они выполняются <...>, но помимо прочего <...> мы переживаем более экстремальные погодные условия, мы более уязвимы к ним, наши системы нуждаются в изменениях", — добавила Уилкинсон.
Кроме того, она отметила, что нынешняя ситуация не похожа на энергетические кризисы прошлого.
Газовый рынок Европы
в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.
Как отмечали эксперты, это связано с низким уровнем заполненности подземных хранилищ газа на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.