https://ria.ru/20211018/krizis-1754971619.html

Генсек МИРЭС назвала причины энергетического кризиса в Европе

Генсек МИРЭС назвала причины энергетического кризиса в Европе - РИА Новости, 18.10.2021

Генсек МИРЭС назвала причины энергетического кризиса в Европе

Кризис европейской энергетики и в других регионах мира обусловлен не столько геополитикой, сколько неожиданным восстановлением спроса и переделом рынка, заявила РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T09:05

2021-10-18T09:05

2021-10-18T10:16

экономика

азия

европа

латинская америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_094512c60a47a24d102bdb6516420664.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Кризис европейской энергетики и в других регионах мира обусловлен не столько геополитикой, сколько неожиданным восстановлением спроса и переделом рынка, заявила РИА Новости генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Анджела Уилкинсон."Это не геополитический кризис, это сочетание других факторов. То, что происходит в Европе или в Китае, или в Океании, или в Латинской Америке, или в Северной Америке, — это сочетание неожиданности в виде возвращения спроса. <...> Азия очень сильно увеличила спрос на газ. Это уводит рынок из Европы", — отметила она.По словам собеседницы агентства, поставщики газа со всего мира устремились в Азию в поисках более высоких цен."Вот, что происходит, если вы полагаетесь на рынок. Восемьдесят процентов договоров о поставках газа покрываются долгосрочными контрактами. Все они выполняются <...>, но помимо прочего <...> мы переживаем более экстремальные погодные условия, мы более уязвимы к ним, наши системы нуждаются в изменениях", — добавила Уилкинсон.Кроме того, она отметила, что нынешняя ситуация не похожа на энергетические кризисы прошлого.Газовый рынок Европы в последние месяцы лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.Как отмечали эксперты, это связано с низким уровнем заполненности подземных хранилищ газа на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

https://ria.ru/20211016/gaz-1754869201.html

https://ria.ru/20211015/krizis-1754696269.html

азия

европа

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, азия, европа, латинская америка