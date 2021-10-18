На летящем к астероидам Юпитера американском зонде возникла проблема
На летящем к троянским астероидам Юпитера американском зонде возникла проблема с батареей
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Проблема с одной из солнечных батарей возникла на американском зонде Lucy, предназначенном для изучения троянских астероидов Юпитера, сообщается на сайте НАСА.
Космический зонд Lucy, названный в честь австралопитека Люси (скелет женской особи австралопитека афарского, найденный в Эфиопии), стал первой в истории миссией к троянским астероидам. Стоимость зонда составляет 981 миллиард долларов. Согласно планам НАСА, встреча зонда с первым астероидом состоится уже в апреле 2025 года. Запуск ракеты-носителя Atlas V с зондом Lucy состоялся 16 октября.
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"Две панели солнечных батарей зонда Lucy раскрылись, обе генерируют питание и аккумуляторные батареи заряжаются. В то время как одна из панелей зафиксирована, данные показывают, что вторая может быть зафиксирована не полностью", - заявили в воскресенье в НАСА.
Все остальные подсистемы работают нормально и работе зонда ничего не угрожает. В заявлении говорится, что специалисты анализируют данные с зонда, чтобы понять причины неполадки и дальнейшие шаги для обеспечения полной фиксации второй панели солнечных батарей.
Троянскими называют астероиды, которые находятся в окрестностях точек Лагранжа L4 и L5 системы планета - Солнце. В этих точках гравитация планеты и Солнца уравновешивается, и космические тела в них могут находиться неограниченно долго. Больше всего троянских спутников у Юпитера - свыше 6 тысяч.
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