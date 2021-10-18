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Косачев назвал НАТО недоговороспособным партнером
Косачев назвал НАТО недоговороспособным партнером - РИА Новости, 18.10.2021
Косачев назвал НАТО недоговороспособным партнером
НАТО является недоговороспособным партнером, решение о высылке дипломатов РФ не было обоснованно, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:27
2021-10-18T18:27
бельгия
москва
константин косачев
нато
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. НАТО является недоговороспособным партнером, решение о высылке дипломатов РФ не было обоснованно, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии."Российская сторона объявила о жестких мерах: приостанавливается работа постпредства России при НАТО, Военной миссии связи НАТО в Москве и полностью прекращается деятельность информбюро НАТО в Москве. Однако даже при всей уже типичной склонности западных контрагентов России обвинять именно ее в эскалации конфликта здесь это будет сделать довольно сложно - уж слишком очевидны ситуация и последовательность событий", - написал политик в Facebook.Он напомнил, что 6 октября секретариат НАТО официально уведомил о лишении аккредитации восьми сотрудников российского постпредства при НАТО и предписал сократить общую численность состава дипмиссии до 10 человек.По мнению сенатора, "обоснование этого шага граничило с безумием: (генсек альянса Йенс) Столтенберг сказал, что изгнание восьми россиян даже "не связано с каким-либо конкретным событием", просто "мы наблюдаем подъем злонамеренной деятельности со стороны России, и поэтому нам необходимо проявлять бдительность". И вообще, в альянсе "чувствуют", что дипломаты выполняли задачи, которые не соответствуют их статусу", - отметил он.То есть ни повода, ни фактов в качестве объяснения своих действий не представлено - это вообще считается необязательным. А вот так: "мы наблюдаем" и "чувствуем" нечто нехорошее, добавил он. "Апофеоз дипломатии, на мой взгляд. Это даже не "хайли лайкли", а откровенное вероломство", - написал Косачев.Пикантность ситуации в том, что тот же Столтенберг буквально за пару дней до этого, выступая в Джорджтаунском университете, заявил, что нужно поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений, отметил Косачев. "Говорить про "взаимодействие" на словах, и одновременно сворачивать главный канал связи с Россией на деле означает лишь одно - для внутреннего пользования произносят громкие слова о самом искреннем стремлении НАТО к диалогу с Россией, а на практике сводят возможности такого диалога до нуля", - написал парламентарий."Приходится констатировать, что в лице Брюсселя мы имеем дело с недоговороспособным партнером, что объективно весьма плохо для всех, ибо даже в худшие времена лучше иметь диалоговые площадки с участием экспертов и военных", - подчеркнул Косачев. По словам политика, беда НАТО в том, что она в принципе ни с кем не может поддерживать отношения на равных в упоении своей мощью. "Мы сильные, значит - мы правы" - вот реальный мотив действий альянса, и он не предполагает компромиссов или учета чьих-то интересов, включая интересы граждан стран-членов НАТО", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20211018/nato-1755084477.html
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Лавров объявил о приостановке работы военной миссии связи НАТО в Москве
Лавров объявил о приостановке работы военной миссии связи НАТО в Москве
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бельгия, москва, константин косачев, нато, сергей лавров, россия
18:27 18.10.2021
 
Косачев назвал НАТО недоговороспособным партнером

Косачев назвал НАТО недоговороспособным партнером, а высылку дипломатов необоснованной

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. НАТО является недоговороспособным партнером, решение о высылке дипломатов РФ не было обоснованно, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.
"Российская сторона объявила о жестких мерах: приостанавливается работа постпредства России при НАТО, Военной миссии связи НАТО в Москве и полностью прекращается деятельность информбюро НАТО в Москве. Однако даже при всей уже типичной склонности западных контрагентов России обвинять именно ее в эскалации конфликта здесь это будет сделать довольно сложно - уж слишком очевидны ситуация и последовательность событий", - написал политик в Facebook.
Он напомнил, что 6 октября секретариат НАТО официально уведомил о лишении аккредитации восьми сотрудников российского постпредства при НАТО и предписал сократить общую численность состава дипмиссии до 10 человек.
Игорь Коротченко - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 18:04
НАТО вынудила Россию остановить работу миссии альянса, заявил эксперт
По мнению сенатора, "обоснование этого шага граничило с безумием: (генсек альянса Йенс) Столтенберг сказал, что изгнание восьми россиян даже "не связано с каким-либо конкретным событием", просто "мы наблюдаем подъем злонамеренной деятельности со стороны России, и поэтому нам необходимо проявлять бдительность". И вообще, в альянсе "чувствуют", что дипломаты выполняли задачи, которые не соответствуют их статусу", - отметил он.
То есть ни повода, ни фактов в качестве объяснения своих действий не представлено - это вообще считается необязательным. А вот так: "мы наблюдаем" и "чувствуем" нечто нехорошее, добавил он. "Апофеоз дипломатии, на мой взгляд. Это даже не "хайли лайкли", а откровенное вероломство", - написал Косачев.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 17:36
Столтенберг испортил все, что можно было испортить, считает Джабаров
Пикантность ситуации в том, что тот же Столтенберг буквально за пару дней до этого, выступая в Джорджтаунском университете, заявил, что нужно поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений, отметил Косачев. "Говорить про "взаимодействие" на словах, и одновременно сворачивать главный канал связи с Россией на деле означает лишь одно - для внутреннего пользования произносят громкие слова о самом искреннем стремлении НАТО к диалогу с Россией, а на практике сводят возможности такого диалога до нуля", - написал парламентарий.
"Приходится констатировать, что в лице Брюсселя мы имеем дело с недоговороспособным партнером, что объективно весьма плохо для всех, ибо даже в худшие времена лучше иметь диалоговые площадки с участием экспертов и военных", - подчеркнул Косачев. По словам политика, беда НАТО в том, что она в принципе ни с кем не может поддерживать отношения на равных в упоении своей мощью. "Мы сильные, значит - мы правы" - вот реальный мотив действий альянса, и он не предполагает компромиссов или учета чьих-то интересов, включая интересы граждан стран-членов НАТО", - заключил парламентарий.
 
БельгияМоскваКонстантин КосачевНАТОСергей ЛавровРоссия
 
 
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