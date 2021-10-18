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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755019625.html
Инфекционист сообщил о случаях госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию
Инфекционист сообщил о случаях госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию - РИА Новости, 18.10.2021
Инфекционист сообщил о случаях госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию
Появились случаи госпитализации детей в реанимацию после заражения коронавирусом, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:07
2021-10-18T16:34
распространение коронавируса
общество
дети
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
коронавирусы
николай малышев
россия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Появились случаи госпитализации детей в реанимацию после заражения коронавирусом, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев."Редкие, еще, слава богу, редкие, но уже и летальные &lt;...&gt; есть", — сказал он.Отвечая на вопрос о том, какие могут быть противопоказания для иммунизации детей, специалист отметил, что говорить об этом можно будет лишь после получения заключения Минздрава.Ранее в министерство от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Прививка в случае регистрации препарата будет добровольной, ее будут делать при согласии родителей или законных представителей, сообщал РИА Новости помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.
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общество, дети, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, коронавирусы, николай малышев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:07 18.10.2021 (обновлено: 16:34 18.10.2021)
 
Инфекционист сообщил о случаях госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию

Инфекционист Малышев: появились случаи госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик с юным пациентом ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик с юным пациентом ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Появились случаи госпитализации детей в реанимацию после заражения коронавирусом, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
"Редкие, еще, слава богу, редкие, но уже и летальные <...> есть", — сказал он.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
Отвечая на вопрос о том, какие могут быть противопоказания для иммунизации детей, специалист отметил, что говорить об этом можно будет лишь после получения заключения Минздрава.
Ранее в министерство от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Прививка в случае регистрации препарата будет добровольной, ее будут делать при согласии родителей или законных представителей, сообщал РИА Новости помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.
Равдин Антон Александрович, врач-педиатр из клинического госпиталя Лапино Мать и дитя - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 08:00Наука
"Самому маленькому — пять дней". Врач — об опасности COVID-19 у детей
 
Распространение коронавирусаОбществоДетиМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоКоронавирусыНиколай МалышевРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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