https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755019625.html

Инфекционист сообщил о случаях госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию

Инфекционист сообщил о случаях госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию - РИА Новости, 18.10.2021

Инфекционист сообщил о случаях госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию

Появились случаи госпитализации детей в реанимацию после заражения коронавирусом, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:07

2021-10-18T13:07

2021-10-18T16:34

распространение коронавируса

общество

дети

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

коронавирусы

николай малышев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333228_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_7dde19c039b08e1fdc82d7d54be32b81.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Появились случаи госпитализации детей в реанимацию после заражения коронавирусом, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев."Редкие, еще, слава богу, редкие, но уже и летальные <...> есть", — сказал он.Отвечая на вопрос о том, какие могут быть противопоказания для иммунизации детей, специалист отметил, что говорить об этом можно будет лишь после получения заключения Минздрава.Ранее в министерство от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Прививка в случае регистрации препарата будет добровольной, ее будут делать при согласии родителей или законных представителей, сообщал РИА Новости помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

https://ria.ru/20210812/kovid19-1745322377.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дети, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, коронавирусы, николай малышев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии