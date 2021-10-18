https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755019625.html
Инфекционист сообщил о случаях госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию
Инфекционист сообщил о случаях госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию - РИА Новости, 18.10.2021
Инфекционист сообщил о случаях госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию
Появились случаи госпитализации детей в реанимацию после заражения коронавирусом, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:07
2021-10-18T13:07
2021-10-18T16:34
распространение коронавируса
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
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николай малышев
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Появились случаи госпитализации детей в реанимацию после заражения коронавирусом, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев."Редкие, еще, слава богу, редкие, но уже и летальные <...> есть", — сказал он.Отвечая на вопрос о том, какие могут быть противопоказания для иммунизации детей, специалист отметил, что говорить об этом можно будет лишь после получения заключения Минздрава.Ранее в министерство от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Прививка в случае регистрации препарата будет добровольной, ее будут делать при согласии родителей или законных представителей, сообщал РИА Новости помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.
https://ria.ru/20210812/kovid19-1745322377.html
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13:07 18.10.2021 (обновлено: 16:34 18.10.2021)
Инфекционист сообщил о случаях госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию
Инфекционист Малышев: появились случаи госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию