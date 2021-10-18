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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/koronavirus-1754997809.html
В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки
В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 18.10.2021
В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки
Число выявленных в России случаев COVID-19 обновляет максимум пятый день подряд, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:33
2021-10-18T15:04
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Число выявленных в России случаев COVID-19 обновляет максимум пятый день подряд, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки &lt;...&gt; подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции &lt;...&gt; — 34 325 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2821 (8,2 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне было 34 303, до этого — 33 208, темп прироста превысил 0,43 процента. С марта 2020 года заразились 8 027 012 человек.Умерли 998 пациентов, за пандемию — 224 310. Выписались 16 431, всего — 7 017 055. Больше всего новых инфицированных в Москве — 6823 (днем ранее было 6740), Санкт-Петербурге — 3097, Подмосковье — 2768; меньше всего в Ненецком автономном округе (16), на Чукотке (18) и в Магаданской области (23).В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 240,6 миллиона зараженных, свыше 4,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 18.10.2021 (обновлено: 15:04 18.10.2021)
 
В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки

В России за сутки выявили максимальные с начала пандемии 34 325 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у карантинного центра в Коммунарке
Автомобили скорой помощи у карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Число выявленных в России случаев COVID-19 обновляет максимум пятый день подряд, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки <...> подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции <...> — 34 325 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2821 (8,2 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне было 34 303, до этого — 33 208, темп прироста превысил 0,43 процента. С марта 2020 года заразились 8 027 012 человек.
Умерли 998 пациентов, за пандемию — 224 310. Выписались 16 431, всего — 7 017 055.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта 2020, 16:40Распространение коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
Больше всего новых инфицированных в Москве — 6823 (днем ранее было 6740), Санкт-Петербурге — 3097, Подмосковье — 2768; меньше всего в Ненецком автономном округе (16), на Чукотке (18) и в Магаданской области (23).
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 240,6 миллиона зараженных, свыше 4,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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