https://ria.ru/20211018/koronavirus-1754997555.html

В России за сутки умерли 998 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 998 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2021

В России за сутки умерли 998 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 998 смертей с COVID-19, за все время - 224 310, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:33

2021-10-18T11:33

2021-10-18T11:33

распространение коронавируса

общество

краснодарский край

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 998 смертей с COVID-19, за все время - 224 310, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 998 смертей... За весь период по России умерло 224 310 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 69, Санкт-Петербурге - 67, Краснодарском крае - 38.

https://ria.ru/20211016/smertnost-1754856574.html

краснодарский край

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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