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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/koronavirus-1754997555.html
В России за сутки умерли 998 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 998 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2021
В России за сутки умерли 998 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 998 смертей с COVID-19, за все время - 224 310, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:33
2021-10-18T11:33
распространение коронавируса
общество
краснодарский край
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 998 смертей с COVID-19, за все время - 224 310, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 998 смертей... За весь период по России умерло 224 310 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 69, Санкт-Петербурге - 67, Краснодарском крае - 38.
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общество, краснодарский край, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 18.10.2021
 
В России за сутки умерли 998 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 998 пациентов с COVID-19, за все время — 224 310

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 998 смертей с COVID-19, за все время - 224 310, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 998 смертей... За весь период по России умерло 224 310 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 69, Санкт-Петербурге - 67, Краснодарском крае - 38.
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 13:56Распространение коронавируса
Голикова заявила о высоких показателях смертности в России
 
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