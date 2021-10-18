https://ria.ru/20211018/koronavirus-1754997555.html
В России за сутки умерли 998 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 998 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2021
В России за сутки умерли 998 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 998 смертей с COVID-19, за все время - 224 310, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:33
2021-10-18T11:33
2021-10-18T11:33
распространение коронавируса
общество
краснодарский край
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754342467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0fc9ec7e6f87c1dfaa610de44978c06.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 998 смертей с COVID-19, за все время - 224 310, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 998 смертей... За весь период по России умерло 224 310 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 69, Санкт-Петербурге - 67, Краснодарском крае - 38.
https://ria.ru/20211016/smertnost-1754856574.html
краснодарский край
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754342467_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_d3bead4cf52cd46af5d5c28f47d6055e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 998 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 998 пациентов с COVID-19, за все время — 224 310