https://ria.ru/20211018/koptevo-1754995081.html

Московская полиция опровергла информацию о драке мигрантов в Коптево

Московская полиция опровергла информацию о драке мигрантов в Коптево - РИА Новости, 18.10.2021

Московская полиция опровергла информацию о драке мигрантов в Коптево

Московская полиция опровергла информацию о массовой драке мигрантов в Коптево, сообщив, что конфликт был между двумя гражданами, один из которых попал в... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:23

2021-10-18T11:23

2021-10-18T11:23

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Московская полиция опровергла информацию о массовой драке мигрантов в Коптево, сообщив, что конфликт был между двумя гражданами, один из которых попал в больницу.Ранее в СМИ появилась информация об "очередной массовой драке с участием трудовых мигрантов": якобы на севере столицы началась потасовка на фоне распития алкоголя, после которой были задержаны 23 человека, а одного госпитализировали с ножевым ранением."В ночь на понедельник по адресу 3-й Михалковский переулок поступило сообщение о конфликте. Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что, по предварительным данным, между двумя гражданами на бытовой почве произошла потасовка, в ходе которой один другому причинил ранение ноги", - говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУМВД.Уточняется, что подозреваемый в нанесении телесных повреждений был доставлен в ОМВД по Коптево, а другой участник конфликта - госпитализирован. По данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20210928/migranty-1752146101.html

https://ria.ru/20210914/migranty-1750076851.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва