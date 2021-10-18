https://ria.ru/20211018/koptevo-1754995081.html
Московская полиция опровергла информацию о драке мигрантов в Коптево
Московская полиция опровергла информацию о драке мигрантов в Коптево - РИА Новости, 18.10.2021
Московская полиция опровергла информацию о драке мигрантов в Коптево
Московская полиция опровергла информацию о массовой драке мигрантов в Коптево, сообщив, что конфликт был между двумя гражданами, один из которых попал в... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:23
2021-10-18T11:23
2021-10-18T11:23
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Московская полиция опровергла информацию о массовой драке мигрантов в Коптево, сообщив, что конфликт был между двумя гражданами, один из которых попал в больницу.Ранее в СМИ появилась информация об "очередной массовой драке с участием трудовых мигрантов": якобы на севере столицы началась потасовка на фоне распития алкоголя, после которой были задержаны 23 человека, а одного госпитализировали с ножевым ранением."В ночь на понедельник по адресу 3-й Михалковский переулок поступило сообщение о конфликте. Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что, по предварительным данным, между двумя гражданами на бытовой почве произошла потасовка, в ходе которой один другому причинил ранение ноги", - говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУМВД.Уточняется, что подозреваемый в нанесении телесных повреждений был доставлен в ОМВД по Коптево, а другой участник конфликта - госпитализирован. По данному факту проводится проверка.
https://ria.ru/20210928/migranty-1752146101.html
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происшествия, москва
Московская полиция опровергла информацию о драке мигрантов в Коптево
Московская полиция опровергла информацию о массовой драке мигрантов в Коптево
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Московская полиция опровергла информацию о массовой драке мигрантов в Коптево, сообщив, что конфликт был между двумя гражданами, один из которых попал в больницу.
Ранее в СМИ появилась информация об "очередной массовой драке с участием трудовых мигрантов": якобы на севере столицы началась потасовка на фоне распития алкоголя, после которой были задержаны 23 человека, а одного госпитализировали с ножевым ранением.
"В ночь на понедельник по адресу 3-й Михалковский переулок поступило сообщение о конфликте. Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что, по предварительным данным, между двумя гражданами на бытовой почве произошла потасовка, в ходе которой один другому причинил ранение ноги", - говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУМВД.
Уточняется, что подозреваемый в нанесении телесных повреждений был доставлен в ОМВД по Коптево, а другой участник конфликта - госпитализирован. По данному факту проводится проверка.