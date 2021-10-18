https://ria.ru/20211018/koloniya-1755072356.html

Средства связи и другие запрещенные предметы нашли в ИК-1 в Северной Осетии

Средства связи и другие запрещенные предметы нашли в ИК-1 в Северной Осетии - РИА Новости, 18.10.2021

Средства связи и другие запрещенные предметы нашли в ИК-1 в Северной Осетии

Более 180 средств связи, самодельных "ножей" и запрещенных предметов изъяли в ходе пресечения беспорядков в ИК-1 в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ФСИН... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:02

2021-10-18T17:02

2021-10-18T17:10

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Более 180 средств связи, самодельных "ножей" и запрещенных предметов изъяли в ходе пресечения беспорядков в ИК-1 в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ФСИН РФ."Более 180 средств сотовой связи, зарядные устройства к мобильным телефонам, наушники, колюще-режущие предметы кустарного изготовления и другие запрещенные предметы были обнаружены и изъяты в ходе проведения обысков после завершения спецоперации по пресечению массовых беспорядков на территории ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания", - говорится в сообщении.По информации ведомства, предварительный ущерб от противоправных действий превысил 3 миллиона рублей.В ведомстве уточнили, что сейчас в исправительной колонии продолжает работу комиссия ФСИН России, во взаимодействии с иными правоохранительными органами организован комплекс оперативно-профилактических мероприятий по декриминализации обстановки в учреждениях УИС региона.В прошлую пятницу представитель экстренных служб сообщил, что силовики подавили волнения в исправительной колонии №1, где находятся порядка 600 человек, во Владикавказе. По информации УФСИН региона, беспорядки устроили двое заключенных, помещенных в ШИЗО колонии. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту беспорядков.

https://ria.ru/20211016/vladikavkaz-1754846619.html

https://ria.ru/20211018/uscherb-1755071890.html

владикавказ

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия