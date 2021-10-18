Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/koloniya-1755072356.html
Средства связи и другие запрещенные предметы нашли в ИК-1 в Северной Осетии
Средства связи и другие запрещенные предметы нашли в ИК-1 в Северной Осетии - РИА Новости, 18.10.2021
Средства связи и другие запрещенные предметы нашли в ИК-1 в Северной Осетии
Более 180 средств связи, самодельных "ножей" и запрещенных предметов изъяли в ходе пресечения беспорядков в ИК-1 в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ФСИН... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:02
2021-10-18T17:10
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98459/82/984598204_535:0:3072:1427_1920x0_80_0_0_604826487a7d115d47ca1ad3245d0a7b.jpg
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Более 180 средств связи, самодельных "ножей" и запрещенных предметов изъяли в ходе пресечения беспорядков в ИК-1 в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ФСИН РФ."Более 180 средств сотовой связи, зарядные устройства к мобильным телефонам, наушники, колюще-режущие предметы кустарного изготовления и другие запрещенные предметы были обнаружены и изъяты в ходе проведения обысков после завершения спецоперации по пресечению массовых беспорядков на территории ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания", - говорится в сообщении.По информации ведомства, предварительный ущерб от противоправных действий превысил 3 миллиона рублей.В ведомстве уточнили, что сейчас в исправительной колонии продолжает работу комиссия ФСИН России, во взаимодействии с иными правоохранительными органами организован комплекс оперативно-профилактических мероприятий по декриминализации обстановки в учреждениях УИС региона.В прошлую пятницу представитель экстренных служб сообщил, что силовики подавили волнения в исправительной колонии №1, где находятся порядка 600 человек, во Владикавказе. По информации УФСИН региона, беспорядки устроили двое заключенных, помещенных в ШИЗО колонии. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту беспорядков.
https://ria.ru/20211016/vladikavkaz-1754846619.html
https://ria.ru/20211018/uscherb-1755071890.html
владикавказ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98459/82/984598204_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_af4faf24a087558eb08d6c18f17b7e0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
17:02 18.10.2021 (обновлено: 17:10 18.10.2021)
 
Средства связи и другие запрещенные предметы нашли в ИК-1 в Северной Осетии

Средства связи, заточки и другие запрещенные предметы нашли в ИК-1 в Северной Осетии

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудник следственного изолятора
Сотрудник следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Более 180 средств связи, самодельных "ножей" и запрещенных предметов изъяли в ходе пресечения беспорядков в ИК-1 в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ФСИН РФ.
"Более 180 средств сотовой связи, зарядные устройства к мобильным телефонам, наушники, колюще-режущие предметы кустарного изготовления и другие запрещенные предметы были обнаружены и изъяты в ходе проведения обысков после завершения спецоперации по пресечению массовых беспорядков на территории ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, предварительный ущерб от противоправных действий превысил 3 миллиона рублей.
В ведомстве уточнили, что сейчас в исправительной колонии продолжает работу комиссия ФСИН России, во взаимодействии с иными правоохранительными органами организован комплекс оперативно-профилактических мероприятий по декриминализации обстановки в учреждениях УИС региона.
Охранный периметр минской исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 11:29
Омбудсмен рассказал о владикавказской колонии, где произошел бунт
В прошлую пятницу представитель экстренных служб сообщил, что силовики подавили волнения в исправительной колонии №1, где находятся порядка 600 человек, во Владикавказе. По информации УФСИН региона, беспорядки устроили двое заключенных, помещенных в ШИЗО колонии. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту беспорядков.
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 17:01
ФСИН оценила ущерб от беспорядков в колонии во Владикавказе
 
ПроисшествияВладикавказСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
02:35Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса
Лента новостейМолния