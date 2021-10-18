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В Тульской области введут QR-коды для посещения театров и музеев

В Тульской области введут QR-коды для посещения театров и музеев - РИА Новости, 18.10.2021

В Тульской области введут QR-коды для посещения театров и музеев

QR-коды вводятся с 22 октября в Тульской области для посетителей музеев, театров, спортивных мероприятий, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T22:04

2021-10-18T22:04

2021-10-18T22:06

распространение коронавируса

общество

тульская область

алексей дюмин

коронавирус covid-19

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. QR-коды вводятся с 22 октября в Тульской области для посетителей музеев, театров, спортивных мероприятий, сообщает правительство региона.Сообщается, что губернатор региона Алексей Дюмин подписал указ о введении с 22 октября новых ограничений из-за сложной ситуации с COVID-19."При посещении музеев, театров, кинотеатров, боулингов, спортивных мероприятий, а также для получения стационарных и полустационарных услуг в соцучреждениях необходимо предоставить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода", - говорится в сообщении.Работа организаций общественного питания будет ограничена с 0.00 до 7.00 за исключением доставки и самовывоза. В кафе и ресторанах запрещено оказывать услуги группам более 10 человек. Несовершеннолетним запрещено посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей. Запрещены выезды организованных детских групп за пределы Тульской области за исключением участия в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. Мединституты получат разрешение переводить на дистанционное обучение студентов третьего курса и старше и с третьего курса и ординаторов, которые работают в учреждениях здравоохранения."Все коронавирусные ограничения – непопулярная мера, но мы вынуждены идти на этот шаг, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей", - приводит слова Дюмина пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20211013/vaktsina-1754390065.html

тульская область

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общество, тульская область, алексей дюмин, коронавирус covid-19