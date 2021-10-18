https://ria.ru/20211018/kody-1755116729.html
В Тульской области введут QR-коды для посещения театров и музеев
В Тульской области введут QR-коды для посещения театров и музеев - РИА Новости, 18.10.2021
В Тульской области введут QR-коды для посещения театров и музеев
QR-коды вводятся с 22 октября в Тульской области для посетителей музеев, театров, спортивных мероприятий, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T22:04
2021-10-18T22:04
2021-10-18T22:06
распространение коронавируса
общество
тульская область
алексей дюмин
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961331_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_edf76961406ed04d949c7bc9591b4b47.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. QR-коды вводятся с 22 октября в Тульской области для посетителей музеев, театров, спортивных мероприятий, сообщает правительство региона.Сообщается, что губернатор региона Алексей Дюмин подписал указ о введении с 22 октября новых ограничений из-за сложной ситуации с COVID-19."При посещении музеев, театров, кинотеатров, боулингов, спортивных мероприятий, а также для получения стационарных и полустационарных услуг в соцучреждениях необходимо предоставить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода", - говорится в сообщении.Работа организаций общественного питания будет ограничена с 0.00 до 7.00 за исключением доставки и самовывоза. В кафе и ресторанах запрещено оказывать услуги группам более 10 человек. Несовершеннолетним запрещено посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей. Запрещены выезды организованных детских групп за пределы Тульской области за исключением участия в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. Мединституты получат разрешение переводить на дистанционное обучение студентов третьего курса и старше и с третьего курса и ординаторов, которые работают в учреждениях здравоохранения."Все коронавирусные ограничения – непопулярная мера, но мы вынуждены идти на этот шаг, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей", - приводит слова Дюмина пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20211013/vaktsina-1754390065.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739961331_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1b0f687d6d326d40017a3f51cfa1630b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тульская область, алексей дюмин, коронавирус covid-19
22:04 18.10.2021 (обновлено: 22:06 18.10.2021)
В Тульской области введут QR-коды для посещения театров и музеев
Власти Тульской области введут QR-коды для посещения театров и музеев с 22 октября
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости.
QR-коды вводятся с 22 октября в Тульской области
для посетителей музеев, театров, спортивных мероприятий, сообщает правительство региона.
Сообщается, что губернатор региона Алексей Дюмин
подписал указ о введении с 22 октября новых ограничений из-за сложной ситуации с COVID-19
.
"При посещении музеев, театров, кинотеатров, боулингов, спортивных мероприятий, а также для получения стационарных и полустационарных услуг в соцучреждениях необходимо предоставить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода", - говорится в сообщении.
Работа организаций общественного питания будет ограничена с 0.00 до 7.00 за исключением доставки и самовывоза. В кафе и ресторанах запрещено оказывать услуги группам более 10 человек. Несовершеннолетним запрещено посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей. Запрещены выезды организованных детских групп за пределы Тульской области за исключением участия в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. Мединституты получат разрешение переводить на дистанционное обучение студентов третьего курса и старше и с третьего курса и ординаторов, которые работают в учреждениях здравоохранения.
"Все коронавирусные ограничения – непопулярная мера, но мы вынуждены идти на этот шаг, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей", - приводит слова Дюмина пресс-служба областного правительства.