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В Тульской области введут QR-коды для посещения театров и музеев
В Тульской области введут QR-коды для посещения театров и музеев - РИА Новости, 18.10.2021
В Тульской области введут QR-коды для посещения театров и музеев
QR-коды вводятся с 22 октября в Тульской области для посетителей музеев, театров, спортивных мероприятий, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T22:04
2021-10-18T22:06
распространение коронавируса
общество
тульская область
алексей дюмин
коронавирус covid-19
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. QR-коды вводятся с 22 октября в Тульской области для посетителей музеев, театров, спортивных мероприятий, сообщает правительство региона.Сообщается, что губернатор региона Алексей Дюмин подписал указ о введении с 22 октября новых ограничений из-за сложной ситуации с COVID-19."При посещении музеев, театров, кинотеатров, боулингов, спортивных мероприятий, а также для получения стационарных и полустационарных услуг в соцучреждениях необходимо предоставить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода", - говорится в сообщении.Работа организаций общественного питания будет ограничена с 0.00 до 7.00 за исключением доставки и самовывоза. В кафе и ресторанах запрещено оказывать услуги группам более 10 человек. Несовершеннолетним запрещено посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей. Запрещены выезды организованных детских групп за пределы Тульской области за исключением участия в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. Мединституты получат разрешение переводить на дистанционное обучение студентов третьего курса и старше и с третьего курса и ординаторов, которые работают в учреждениях здравоохранения."Все коронавирусные ограничения – непопулярная мера, но мы вынуждены идти на этот шаг, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей", - приводит слова Дюмина пресс-служба областного правительства.
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общество, тульская область, алексей дюмин, коронавирус covid-19
22:04 18.10.2021 (обновлено: 22:06 18.10.2021)
 
В Тульской области введут QR-коды для посещения театров и музеев

Власти Тульской области введут QR-коды для посещения театров и музеев с 22 октября

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. QR-коды вводятся с 22 октября в Тульской области для посетителей музеев, театров, спортивных мероприятий, сообщает правительство региона.
Сообщается, что губернатор региона Алексей Дюмин подписал указ о введении с 22 октября новых ограничений из-за сложной ситуации с COVID-19.
"При посещении музеев, театров, кинотеатров, боулингов, спортивных мероприятий, а также для получения стационарных и полустационарных услуг в соцучреждениях необходимо предоставить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода", - говорится в сообщении.
Работа организаций общественного питания будет ограничена с 0.00 до 7.00 за исключением доставки и самовывоза. В кафе и ресторанах запрещено оказывать услуги группам более 10 человек. Несовершеннолетним запрещено посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей. Запрещены выезды организованных детских групп за пределы Тульской области за исключением участия в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. Мединституты получат разрешение переводить на дистанционное обучение студентов третьего курса и старше и с третьего курса и ординаторов, которые работают в учреждениях здравоохранения.
"Все коронавирусные ограничения – непопулярная мера, но мы вынуждены идти на этот шаг, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей", - приводит слова Дюмина пресс-служба областного правительства.
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