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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211018/kinoekipazh-1754983826.html
Членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко ждут бассейн и массаж
Членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко ждут бассейн и массаж - РИА Новости, 18.10.2021
Членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко ждут бассейн и массаж
Вернувшихся из космоса членов "киноэкипажа" актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко в первый день реабилитации ждут углубленное медицинское... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:32
2021-10-18T10:32
наука
казахстан
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
центр подготовки космонавтов
алексей гришин
юлия пересильд
клим шипенко
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Вернувшихся из космоса членов "киноэкипажа" актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко в первый день реабилитации ждут углубленное медицинское обследование, бассейн и массаж, рассказал РИА Новости начальник медицинского управления Центра подготовки космонавтов Алексей Гришин."Первые сутки после полета - период острой реабилитации. В этот день участники полета проходят медицинские обследования: биохимические исследования крови, ультразвуковые исследования внутренних органов, доплеровские исследования сосудов. После обеда - реабилитационные мероприятия - бассейн, массаж", - рассказал он.Ранее сообщалось, что период реабилитации "киноэкипажа" продлится около недели.Экипаж вернулся на землю утром 17 октября, приземлившись в степи Казахстана. Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября. На станции они проводили съёмки первого в мировой истории художественного фильма в космосе.
https://ria.ru/20211018/kinoekipazh-1754980548.html
https://ria.ru/20211017/zemlyane-1754954997.html
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казахстан, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, алексей гришин, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
10:32 18.10.2021
 
Членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко ждут бассейн и массаж

Членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко ждут врачи, бассейн и массаж

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЧлен съемочной группы фильма "Вызов" актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18"
Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Вернувшихся из космоса членов "киноэкипажа" актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко в первый день реабилитации ждут углубленное медицинское обследование, бассейн и массаж, рассказал РИА Новости начальник медицинского управления Центра подготовки космонавтов Алексей Гришин.
"Первые сутки после полета - период острой реабилитации. В этот день участники полета проходят медицинские обследования: биохимические исследования крови, ультразвуковые исследования внутренних органов, доплеровские исследования сосудов. После обеда - реабилитационные мероприятия - бассейн, массаж", - рассказал он.
Актриса Юлия Пересильд, член экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию и участница съемочной группы фильма Вызов, в аэропорту Чкаловски - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 10:15Наука
Врачи рассказали о состоянии членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко
Ранее сообщалось, что период реабилитации "киноэкипажа" продлится около недели.
Экипаж вернулся на землю утром 17 октября, приземлившись в степи Казахстана. Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября. На станции они проводили съёмки первого в мировой истории художественного фильма в космосе.
Группа Земляне выступает на ВДНХ во время возвращения из космоса киноэкипажа
17 октября, 22:52Культура
Возвращение киноэкипажа прошло под "Траву у дома" группы "Земляне"
 
НаукаКазахстанКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Центр подготовки космонавтовАлексей ГришинЮлия ПересильдКлим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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