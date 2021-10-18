https://ria.ru/20211018/kinoekipazh-1754983826.html
Членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко ждут бассейн и массаж
Членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко ждут бассейн и массаж - РИА Новости, 18.10.2021
Членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко ждут бассейн и массаж
Вернувшихся из космоса членов "киноэкипажа" актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко в первый день реабилитации ждут углубленное медицинское... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:32
2021-10-18T10:32
2021-10-18T10:32
наука
казахстан
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
центр подготовки космонавтов
алексей гришин
юлия пересильд
клим шипенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754909461_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_65132afb2410f2406589978773176bbc.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Вернувшихся из космоса членов "киноэкипажа" актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко в первый день реабилитации ждут углубленное медицинское обследование, бассейн и массаж, рассказал РИА Новости начальник медицинского управления Центра подготовки космонавтов Алексей Гришин."Первые сутки после полета - период острой реабилитации. В этот день участники полета проходят медицинские обследования: биохимические исследования крови, ультразвуковые исследования внутренних органов, доплеровские исследования сосудов. После обеда - реабилитационные мероприятия - бассейн, массаж", - рассказал он.Ранее сообщалось, что период реабилитации "киноэкипажа" продлится около недели.Экипаж вернулся на землю утром 17 октября, приземлившись в степи Казахстана. Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября. На станции они проводили съёмки первого в мировой истории художественного фильма в космосе.
https://ria.ru/20211018/kinoekipazh-1754980548.html
https://ria.ru/20211017/zemlyane-1754954997.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754909461_155:0:2672:1888_1920x0_80_0_0_d45c29cfe2048932357a98f80bbb980a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, алексей гришин, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
Членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко ждут бассейн и массаж
Членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко ждут врачи, бассейн и массаж