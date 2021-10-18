https://ria.ru/20211018/kinoekipazh-1754983826.html

Членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко ждут бассейн и массаж

Членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко ждут бассейн и массаж - РИА Новости, 18.10.2021

Членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко ждут бассейн и массаж

Вернувшихся из космоса членов "киноэкипажа" актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко в первый день реабилитации ждут углубленное медицинское... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:32

2021-10-18T10:32

2021-10-18T10:32

наука

казахстан

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

центр подготовки космонавтов

алексей гришин

юлия пересильд

клим шипенко

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Вернувшихся из космоса членов "киноэкипажа" актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко в первый день реабилитации ждут углубленное медицинское обследование, бассейн и массаж, рассказал РИА Новости начальник медицинского управления Центра подготовки космонавтов Алексей Гришин."Первые сутки после полета - период острой реабилитации. В этот день участники полета проходят медицинские обследования: биохимические исследования крови, ультразвуковые исследования внутренних органов, доплеровские исследования сосудов. После обеда - реабилитационные мероприятия - бассейн, массаж", - рассказал он.Ранее сообщалось, что период реабилитации "киноэкипажа" продлится около недели.Экипаж вернулся на землю утром 17 октября, приземлившись в степи Казахстана. Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября. На станции они проводили съёмки первого в мировой истории художественного фильма в космосе.

https://ria.ru/20211018/kinoekipazh-1754980548.html

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казахстан

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