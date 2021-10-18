https://ria.ru/20211018/kinoekipazh-1754980548.html

Врачи рассказали о состоянии членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко

Врачи рассказали о состоянии членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко - РИА Новости, 18.10.2021

Врачи рассказали о состоянии членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко

Состояние здоровья вернувшихся из космоса членов "киноэкипажа" актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко удовлетворительное, заявил РИА Новости начальник РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:15

2021-10-18T10:15

2021-10-18T21:04

наука

казахстан

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

центр подготовки космонавтов

алексей гришин

юлия пересильд

клим шипенко

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Состояние здоровья вернувшихся из космоса членов "киноэкипажа" актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко удовлетворительное, заявил РИА Новости начальник медицинского управления Центра подготовки космонавтов Алексей Гришин."Состояние здоровья ожидаемое, удовлетворительное. Никаких сюрпризов они нам не преподнесли, кроме положительных", — сказал он.Ранее сообщалось, что период реабилитации "киноэкипажа" продлится около недели.Экипаж вернулся на землю утром 17 октября, приземлившись в степи Казахстана. Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября. На станции они проводили съемки первого в мировой истории художественного фильма в космосе.

https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754945040.html

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казахстан

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казахстан, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, алексей гришин, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос