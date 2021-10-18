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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211018/kinoekipazh-1754980548.html
Врачи рассказали о состоянии членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко
Врачи рассказали о состоянии членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко - РИА Новости, 18.10.2021
Врачи рассказали о состоянии членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко
Состояние здоровья вернувшихся из космоса членов "киноэкипажа" актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко удовлетворительное, заявил РИА Новости начальник РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:15
2021-10-18T21:04
наука
казахстан
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
центр подготовки космонавтов
алексей гришин
юлия пересильд
клим шипенко
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Состояние здоровья вернувшихся из космоса членов "киноэкипажа" актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко удовлетворительное, заявил РИА Новости начальник медицинского управления Центра подготовки космонавтов Алексей Гришин."Состояние здоровья ожидаемое, удовлетворительное. Никаких сюрпризов они нам не преподнесли, кроме положительных", — сказал он.Ранее сообщалось, что период реабилитации "киноэкипажа" продлится около недели.Экипаж вернулся на землю утром 17 октября, приземлившись в степи Казахстана. Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября. На станции они проводили съемки первого в мировой истории художественного фильма в космосе.
https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754945040.html
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казахстан, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, алексей гришин, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
10:15 18.10.2021 (обновлено: 21:04 18.10.2021)
 
Врачи рассказали о состоянии членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко

Врачи сообщили, что состояние членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко удовлетворительное

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд, член экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию и участница съемочной группы фильма "Вызов", в аэропорту Чкаловски
Актриса Юлия Пересильд, член экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию и участница съемочной группы фильма Вызов, в аэропорту Чкаловски - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Состояние здоровья вернувшихся из космоса членов "киноэкипажа" актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко удовлетворительное, заявил РИА Новости начальник медицинского управления Центра подготовки космонавтов Алексей Гришин.
"Состояние здоровья ожидаемое, удовлетворительное. Никаких сюрпризов они нам не преподнесли, кроме положительных", — сказал он.
Самолет Центра подготовки космонавтов с членами экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию на борту в аэропорту Чкаловский - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 19:54
Киноэкипаж вернулся в Россию после полета на МКС
Ранее сообщалось, что период реабилитации "киноэкипажа" продлится около недели.
Экипаж вернулся на землю утром 17 октября, приземлившись в степи Казахстана. Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября. На станции они проводили съемки первого в мировой истории художественного фильма в космосе.
Члены съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко (справа) и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий (в центре) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 15:05
ФМБА оценило состояние вернувшегося с МКС киноэкипажа
 
НаукаКазахстанКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Центр подготовки космонавтовАлексей ГришинЮлия ПересильдКлим ШипенкоПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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