https://ria.ru/20211018/kinoekipazh-1754980548.html
Врачи рассказали о состоянии членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко
Врачи рассказали о состоянии членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко - РИА Новости, 18.10.2021
Врачи рассказали о состоянии членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко
Состояние здоровья вернувшихся из космоса членов "киноэкипажа" актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко удовлетворительное, заявил РИА Новости начальник РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:15
2021-10-18T10:15
2021-10-18T21:04
наука
казахстан
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
центр подготовки космонавтов
алексей гришин
юлия пересильд
клим шипенко
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Состояние здоровья вернувшихся из космоса членов "киноэкипажа" актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко удовлетворительное, заявил РИА Новости начальник медицинского управления Центра подготовки космонавтов Алексей Гришин."Состояние здоровья ожидаемое, удовлетворительное. Никаких сюрпризов они нам не преподнесли, кроме положительных", — сказал он.Ранее сообщалось, что период реабилитации "киноэкипажа" продлится около недели.Экипаж вернулся на землю утром 17 октября, приземлившись в степи Казахстана. Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября. На станции они проводили съемки первого в мировой истории художественного фильма в космосе.
https://ria.ru/20211017/kinoekipazh-1754945040.html
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казахстан, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, алексей гришин, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
10:15 18.10.2021 (обновлено: 21:04 18.10.2021)
Врачи рассказали о состоянии членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко
Врачи сообщили, что состояние членов "киноэкипажа" Пересильд и Шипенко удовлетворительное