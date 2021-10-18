https://ria.ru/20211018/karta-1754963151.html
Крупная победа импортозамещения: у держателей карт "Мир" появится новая возможность
Банки начнут подключать карту "Мир" к Google Pay с 26 октября - РИА Новости, 18.10.2021
Крупная победа импортозамещения: у держателей карт "Мир" появится новая возможность
С 26 октября у банков появится возможность подключить карты "Мир" к Google Pay, пишут "Известия" со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T04:57
2021-10-18T04:57
2021-10-18T12:33
экономика
технологии
втб
хоум кредит
ренессанс кредит
почта банк
"дом.рф"
псб (банк псб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808818_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_5f9760c610a0ee3379d81d51e78d7fa1.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. С 26 октября у банков появится возможность подключить карты "Мир" к Google Pay, пишут "Известия" со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.В ВТБ уточнили в беседе с газетой, что осенью кредитные организации смогут только начать работу над интеграцией сервиса на своей стороне. Также в банке заявили о планах предоставить эту услугу клиентам одним из первых.Как рассказали изданию в МКБ, там сейчас налаживают технологические процессы. Планируется, что держатели таких карт смогут добавить их в Google Pay до конца года.О намерении интегрировать функционал также заявили в ПСБ, "Дом.рф", "Хоум Кредите" и Почта-банке. В "Ренессанс Кредите" рассчитывают внедрить нововведение в следующем году.
https://ria.ru/20210720/mir-1741955322.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808818_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_13f5c57108b99f3a483ebadfcc090be1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, втб, хоум кредит , ренессанс кредит, почта банк, "дом.рф", псб (банк псб), россия
04:57 18.10.2021 (обновлено: 12:33 18.10.2021)
Банки начнут подключать карту "Мир" к Google Pay с 26 октября
"Известия": банки начнут подключать карту "Мир" к Google Pay с 26 октября