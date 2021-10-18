https://ria.ru/20211018/karta-1754963151.html

Крупная победа импортозамещения: у держателей карт "Мир" появится новая возможность

Банки начнут подключать карту "Мир" к Google Pay с 26 октября - РИА Новости, 18.10.2021

Крупная победа импортозамещения: у держателей карт "Мир" появится новая возможность

С 26 октября у банков появится возможность подключить карты "Мир" к Google Pay, пишут "Известия" со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T04:57

2021-10-18T04:57

2021-10-18T12:33

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. С 26 октября у банков появится возможность подключить карты "Мир" к Google Pay, пишут "Известия" со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.В ВТБ уточнили в беседе с газетой, что осенью кредитные организации смогут только начать работу над интеграцией сервиса на своей стороне. Также в банке заявили о планах предоставить эту услугу клиентам одним из первых.Как рассказали изданию в МКБ, там сейчас налаживают технологические процессы. Планируется, что держатели таких карт смогут добавить их в Google Pay до конца года.О намерении интегрировать функционал также заявили в ПСБ, "Дом.рф", "Хоум Кредите" и Почта-банке. В "Ренессанс Кредите" рассчитывают внедрить нововведение в следующем году.

https://ria.ru/20210720/mir-1741955322.html

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