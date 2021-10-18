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Крупная победа импортозамещения: у держателей карт "Мир" появится новая возможность
Банки начнут подключать карту "Мир" к Google Pay с 26 октября - РИА Новости, 18.10.2021
Крупная победа импортозамещения: у держателей карт "Мир" появится новая возможность
С 26 октября у банков появится возможность подключить карты "Мир" к Google Pay, пишут "Известия" со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T04:57
2021-10-18T12:33
экономика
технологии
втб
хоум кредит
ренессанс кредит
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. С 26 октября у банков появится возможность подключить карты "Мир" к Google Pay, пишут "Известия" со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.В ВТБ уточнили в беседе с газетой, что осенью кредитные организации смогут только начать работу над интеграцией сервиса на своей стороне. Также в банке заявили о планах предоставить эту услугу клиентам одним из первых.Как рассказали изданию в МКБ, там сейчас налаживают технологические процессы. Планируется, что держатели таких карт смогут добавить их в Google Pay до конца года.О намерении интегрировать функционал также заявили в ПСБ, "Дом.рф", "Хоум Кредите" и Почта-банке. В "Ренессанс Кредите" рассчитывают внедрить нововведение в следующем году.
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экономика, технологии, втб, хоум кредит , ренессанс кредит, почта банк, "дом.рф", псб (банк псб), россия
04:57 18.10.2021 (обновлено: 12:33 18.10.2021)
 
Банки начнут подключать карту "Мир" к Google Pay с 26 октября

"Известия": банки начнут подключать карту "Мир" к Google Pay с 26 октября

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. С 26 октября у банков появится возможность подключить карты "Мир" к Google Pay, пишут "Известия" со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.
В ВТБ уточнили в беседе с газетой, что осенью кредитные организации смогут только начать работу над интеграцией сервиса на своей стороне. Также в банке заявили о планах предоставить эту услугу клиентам одним из первых.
Как рассказали изданию в МКБ, там сейчас налаживают технологические процессы. Планируется, что держатели таких карт смогут добавить их в Google Pay до конца года.
О намерении интегрировать функционал также заявили в ПСБ, "Дом.рф", "Хоум Кредите" и Почта-банке. В "Ренессанс Кредите" рассчитывают внедрить нововведение в следующем году.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 01:49
Крупные российские банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay
 
ЭкономикаТехнологииВТБХоум КредитРенессанс КредитПочта банк"Дом.РФ"ПСБ (Банк ПСБ)Россия
 
 
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