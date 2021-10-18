20:50 18.10.2021 (обновлено: 20:56 18.10.2021)
В Тульской области вводят школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19
В Тульской области вводят школьные каникулы c 25 октября по 7 ноября из-за COVID-19
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Власти Тульской области из-за сложной эпидемиологической ситуации с ОРВИ и COVID приняли решение ввести в школах региона единые каникулы с 25 октября по 7 ноября, сообщает областное правительство.
Решение о введении каникул озвучила в понедельник на заседании штаба по коронавирусу министр образования Тульской области Алевтина Шевелева. По ее словам, из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ и новых случаев коронавируса приостановлена работа в 49 группах 40 детских садов. На дистанционную форму обучения перешли 155 классов 74 школ, 25 групп в 9 учреждениях среднего профессионального образования. Полностью в дистанционном режиме работают две школы.
"Алевтина Шевелева отметила, что на этой неделе ужесточать ограничения в школах не целесообразно. С 25 октября начнутся каникулы, затем нам предстоит 4 праздничных дня, в итоге на учебу ребята выйдут только 8 ноября. По сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось число заболевших детей, а вот педагоги благодаря активной вакцинации (почти 90%) стали болеть меньше", - говорится в сообщении.
По данным министра, в регионе ведется плановая вакцинация детей от гриппа. На сегодня привиты 15 027 детей. Вакцинация проходит по графику и завершится до 1 декабря.
Губернатор региона Алексей Дюмин поручил Алевтине Шевелевой совместно с министром по информатизации, связи и открытого управления Ярославом Раковым и зампредседателя правительства Ольгой Гремяковой проработать вопрос перехода школьников региона на дистанционное обучение, если того потребует эпидемиологическая обстановка, говорится в сообщении.