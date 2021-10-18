https://ria.ru/20211018/kanikuly-1755110245.html

В Тульской области вводят школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19

В Тульской области вводят школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2021

В Тульской области вводят школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19

Власти Тульской области из-за сложной эпидемиологической ситуации с ОРВИ и COVID приняли решение ввести в школах региона единые каникулы с 25 октября по 7... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T20:50

2021-10-18T20:50

2021-10-18T20:56

распространение коронавируса

общество

тульская область

вакцинация россиян от covid-19

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Власти Тульской области из-за сложной эпидемиологической ситуации с ОРВИ и COVID приняли решение ввести в школах региона единые каникулы с 25 октября по 7 ноября, сообщает областное правительство.Решение о введении каникул озвучила в понедельник на заседании штаба по коронавирусу министр образования Тульской области Алевтина Шевелева. По ее словам, из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ и новых случаев коронавируса приостановлена работа в 49 группах 40 детских садов. На дистанционную форму обучения перешли 155 классов 74 школ, 25 групп в 9 учреждениях среднего профессионального образования. Полностью в дистанционном режиме работают две школы."Алевтина Шевелева отметила, что на этой неделе ужесточать ограничения в школах не целесообразно. С 25 октября начнутся каникулы, затем нам предстоит 4 праздничных дня, в итоге на учебу ребята выйдут только 8 ноября. По сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось число заболевших детей, а вот педагоги благодаря активной вакцинации (почти 90%) стали болеть меньше", - говорится в сообщении.По данным министра, в регионе ведется плановая вакцинация детей от гриппа. На сегодня привиты 15 027 детей. Вакцинация проходит по графику и завершится до 1 декабря.Губернатор региона Алексей Дюмин поручил Алевтине Шевелевой совместно с министром по информатизации, связи и открытого управления Ярославом Раковым и зампредседателя правительства Ольгой Гремяковой проработать вопрос перехода школьников региона на дистанционное обучение, если того потребует эпидемиологическая обстановка, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755087597.html

https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754885807.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тульская область, вакцинация россиян от covid-19