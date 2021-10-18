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Израильский аквалангист нашел в море меч эпохи крестоносцев
Израильский аквалангист нашел в море меч эпохи крестоносцев - РИА Новости, 18.10.2021
Израильский аквалангист нашел в море меч эпохи крестоносцев
Житель города Атлит, занимавшийся подводным плаванием, нашел в море древний меч и передал его государству, сообщило Израильское управление древностей. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:57
2021-10-18T13:57
2021-10-18T16:35
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израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт — РИА Новости. Житель города Атлит, занимавшийся подводным плаванием, нашел в море древний меч и передал его государству, сообщило Израильское управление древностей."Аквалангист обнаружил меч крестоносца возрастом 900 лет у побережья Кармель. Обнаружение меча позволяет предположить, что естественная бухта, где он был найден, использовалась в качестве стоянки кораблей в эпоху крестоносцев", — говорится в сообщении управления.Оружие с клинком длиной в один метр и рукоятью в 30 сантиметров было замечено среди фрагментов керамики, а также якорей из камня и металла. Хранившиеся несколько столетий на дне артефакты открылись благодаря течениям и волнам, которые сдвинули верхний слой скрывавшего их песка. Опасаясь, что находка будет вновь засыпана или украдена, аквалангист взял его на берег, а позже связался с управлением древностей."Меч, сохранившийся в идеальном состоянии, — красивая и редкая находка, очевидно, он принадлежал рыцарю-крестоносцу. Он покрыт наростами из морских организмов и, по всей видимости, сделан из железа. Приятно встретить такой личный артефакт, который перенесет вас на 900 лет назад, в другую эпоху, с рыцарями, доспехами и мечами", — прокомментировал находку инспектор Нир Дистельфельд.Ведомство вручило жителю Атлита Шломо Кацину грамоту за сознательность. Израильские археологи отмечают, что с развитием популярности подводных видов спорта все чаще интересные древности обнаруживают случайно. Северное побережье Израиля, как показывают найденные здесь в последние годы артефакты, использовалось в качестве порта уже четыре тысячи лет назад, в эпоху поздней бронзы.
https://ria.ru/20211010/raskopki-1753207509.html
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в мире, израиль
13:57 18.10.2021 (обновлено: 16:35 18.10.2021)
Израильский аквалангист нашел в море меч эпохи крестоносцев
Житель израильского города Атлит нашел в море древний меч эпохи крестоносцев
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт — РИА Новости.
Житель города Атлит
, занимавшийся подводным плаванием, нашел в море древний меч и передал его государству, сообщило Израильское управление древностей.
"Аквалангист обнаружил меч крестоносца возрастом 900 лет у побережья Кармель. Обнаружение меча позволяет предположить, что естественная бухта, где он был найден, использовалась в качестве стоянки кораблей в эпоху крестоносцев", — говорится в сообщении управления.
Оружие с клинком длиной в один метр и рукоятью в 30 сантиметров было замечено среди фрагментов керамики, а также якорей из камня и металла. Хранившиеся несколько столетий на дне артефакты открылись благодаря течениям и волнам, которые сдвинули верхний слой скрывавшего их песка. Опасаясь, что находка будет вновь засыпана или украдена, аквалангист взял его на берег, а позже связался с управлением древностей.
"Меч, сохранившийся в идеальном состоянии, — красивая и редкая находка, очевидно, он принадлежал рыцарю-крестоносцу. Он покрыт наростами из морских организмов и, по всей видимости, сделан из железа. Приятно встретить такой личный артефакт, который перенесет вас на 900 лет назад, в другую эпоху, с рыцарями, доспехами и мечами", — прокомментировал находку инспектор Нир Дистельфельд.
Ведомство вручило жителю Атлита Шломо Кацину грамоту за сознательность. Израильские археологи отмечают, что с развитием популярности подводных видов спорта все чаще интересные древности обнаруживают случайно. Северное побережье Израиля
, как показывают найденные здесь в последние годы артефакты, использовалось в качестве порта уже четыре тысячи лет назад, в эпоху поздней бронзы.