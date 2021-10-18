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США готовы укреплять обороноспособность Грузии, заявил глава Пентагона

США готовы укреплять обороноспособность Грузии, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 18.10.2021

США готовы укреплять обороноспособность Грузии, заявил глава Пентагона

Глава министерства обороны США Ллойд Остин прибыл в Грузию и заявил, что Соединенные Штаты нацелены на укрепление обороноспособности страны. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T06:29

2021-10-18T06:29

2021-10-18T06:29

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грузия

румыния

нато

министерство обороны сша

черное море

ллойд остин

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Глава министерства обороны США Ллойд Остин прибыл в Грузию и заявил, что Соединенные Штаты нацелены на укрепление обороноспособности страны.Ранее Пентагон сообщал, что глава ведомства в ходе визита на Украину, в Грузию и Румынию обсудит безопасность Черного моря. Также он должен заявить, что двери НАТО для Грузии и Украины открыты.

грузия

румыния

черное море

вашингтон

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, румыния, нато, министерство обороны сша, черное море, ллойд остин, вашингтон