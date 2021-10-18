https://ria.ru/20211018/gruziya-1754964337.html
США готовы укреплять обороноспособность Грузии, заявил глава Пентагона
США готовы укреплять обороноспособность Грузии, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 18.10.2021
США готовы укреплять обороноспособность Грузии, заявил глава Пентагона
Глава министерства обороны США Ллойд Остин прибыл в Грузию и заявил, что Соединенные Штаты нацелены на укрепление обороноспособности страны. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T06:29
2021-10-18T06:29
2021-10-18T06:29
в мире
грузия
румыния
нато
министерство обороны сша
черное море
ллойд остин
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603961572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c6db62589413bc33ab69e4081aa25f0.jpg
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Глава министерства обороны США Ллойд Остин прибыл в Грузию и заявил, что Соединенные Штаты нацелены на укрепление обороноспособности страны.Ранее Пентагон сообщал, что глава ведомства в ходе визита на Украину, в Грузию и Румынию обсудит безопасность Черного моря. Также он должен заявить, что двери НАТО для Грузии и Украины открыты.
грузия
румыния
черное море
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603961572_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f082059a28514cf867c0fb38591369e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, румыния, нато, министерство обороны сша, черное море, ллойд остин, вашингтон
США готовы укреплять обороноспособность Грузии, заявил глава Пентагона
Глава Пентагона Остин заявил, что США готовы укреплять обороноспособность Грузии