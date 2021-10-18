Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/gruziya-1754964337.html
США готовы укреплять обороноспособность Грузии, заявил глава Пентагона
США готовы укреплять обороноспособность Грузии, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 18.10.2021
США готовы укреплять обороноспособность Грузии, заявил глава Пентагона
Глава министерства обороны США Ллойд Остин прибыл в Грузию и заявил, что Соединенные Штаты нацелены на укрепление обороноспособности страны. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T06:29
2021-10-18T06:29
в мире
грузия
румыния
нато
министерство обороны сша
черное море
ллойд остин
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603961572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c6db62589413bc33ab69e4081aa25f0.jpg
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Глава министерства обороны США Ллойд Остин прибыл в Грузию и заявил, что Соединенные Штаты нацелены на укрепление обороноспособности страны.Ранее Пентагон сообщал, что глава ведомства в ходе визита на Украину, в Грузию и Румынию обсудит безопасность Черного моря. Также он должен заявить, что двери НАТО для Грузии и Украины открыты.
грузия
румыния
черное море
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603961572_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f082059a28514cf867c0fb38591369e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, грузия, румыния, нато, министерство обороны сша, черное море, ллойд остин, вашингтон
06:29 18.10.2021
 
США готовы укреплять обороноспособность Грузии, заявил глава Пентагона

Глава Пентагона Остин заявил, что США готовы укреплять обороноспособность Грузии

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Глава министерства обороны США Ллойд Остин прибыл в Грузию и заявил, что Соединенные Штаты нацелены на укрепление обороноспособности страны.

"Соединенные Штаты привержены помощи Грузии в укреплении ее обороноспособности и содействии евро-атлантической интеграции, и я очень жду встреч здесь", - написал Остин в Twitter.

Ранее Пентагон сообщал, что глава ведомства в ходе визита на Украину, в Грузию и Румынию обсудит безопасность Черного моря. Также он должен заявить, что двери НАТО для Грузии и Украины открыты.
 
В миреГрузияРумынияНАТОМинистерство обороны СШАЧерное мореЛлойд ОстинВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
02:35Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса
02:21На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение
Лента новостейМолния