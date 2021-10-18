Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/granitsa-1755106404.html
Президент Польши подпишет закон об ограждениях на границе с Белоруссией
Президент Польши подпишет закон об ограждениях на границе с Белоруссией - РИА Новости, 18.10.2021
Президент Польши подпишет закон об ограждениях на границе с Белоруссией
Президент Польши Анджей Дуда решил подписать закон о строительстве капитального ограждения на границе с Белоруссией и сделает это течении нескольких дней,... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T20:05
2021-10-18T20:26
в мире
белоруссия
польша
мигранты
латвия
александр лукашенко
анджей дуда
роман подлинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150570/54/1505705404_0:224:4297:2641_1920x0_80_0_0_70ccf179d341beeec4c745f68c39babe.jpg
ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда решил подписать закон о строительстве капитального ограждения на границе с Белоруссией и сделает это течении нескольких дней, сообщил глава Бюро национальной безопасности страны Павел Солох."Господин президент полон решимости подписать этот закон. Это случится в ближайшее время. Это вопрос дней", - сказал Солох журналистам.Несколько дней назад нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла закон о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса.По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября зафиксировано около 10 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано около 20 тысяч.В настоящее время на границе Белоруссии и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки. Как пояснил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, на границе с Белоруссией будет построен забор, оснащенный системой мониторинга и обнаружения движения. По предварительным данным, реализация проекта обойдется польской казне в 1,615 миллиарда злотых (более 400 миллионов долларов).В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Ранее заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил РИА Новости, что предпринимаемые сопредельными странами ЕС меры против нелегальных мигрантов, в частности, строительство забора на границе, не решат проблему и скорее направлены на СМИ, чем на реальное повышение эффективности охраны границы.В конце сентября министерство внутренних дел Латвии подписало новый договор о строительстве временного забора на границе с Белоруссией за 2,4 миллиона евро.
https://ria.ru/20211017/migranty-1754930172.html
https://ria.ru/20211016/minsk-1754873947.html
белоруссия
польша
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150570/54/1505705404_239:0:4059:2865_1920x0_80_0_0_1e7bf380dc4d7288f3217754663d2957.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, польша, мигранты, латвия, александр лукашенко, анджей дуда, роман подлинев
20:05 18.10.2021 (обновлено: 20:26 18.10.2021)
 
Президент Польши подпишет закон об ограждениях на границе с Белоруссией

Президент Польши Дуда подпишет закон о строительстве ограждений на границе с Белоруссией

© AFP 2021 / Wojtek Radwanski Президент Польши Анджей Дуда в Президентском дворце в Варшаве, Польша. 25 сентября 2017 года
Президент Польши Анджей Дуда в Президентском дворце в Варшаве, Польша. 25 сентября 2017 года - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AFP 2021 / Wojtek Radwanski
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда решил подписать закон о строительстве капитального ограждения на границе с Белоруссией и сделает это течении нескольких дней, сообщил глава Бюро национальной безопасности страны Павел Солох.
"Господин президент полон решимости подписать этот закон. Это случится в ближайшее время. Это вопрос дней", - сказал Солох журналистам.
Несколько дней назад нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла закон о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса.
По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября зафиксировано около 10 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано около 20 тысяч.
Митинг в Варшаве: Нет пыткам на границе - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 15:34
В Варшаве прошел митинг против жестокого обращения с мигрантами
В настоящее время на границе Белоруссии и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки. Как пояснил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, на границе с Белоруссией будет построен забор, оснащенный системой мониторинга и обнаружения движения. По предварительным данным, реализация проекта обойдется польской казне в 1,615 миллиарда злотых (более 400 миллионов долларов).
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Ранее заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил РИА Новости, что предпринимаемые сопредельными странами ЕС меры против нелегальных мигрантов, в частности, строительство забора на границе, не решат проблему и скорее направлены на СМИ, чем на реальное повышение эффективности охраны границы.
В конце сентября министерство внутренних дел Латвии подписало новый договор о строительстве временного забора на границе с Белоруссией за 2,4 миллиона евро.
Пограничник на границе между Белоруссией и Польшей - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 18:47
Польские пограничники силой выдворили мигранта, находившегося без сознания
 
В миреБелоруссияПольшаМигрантыЛатвияАлександр ЛукашенкоАнджей ДудаРоман Подлинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
02:35Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса
02:21На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение
Лента новостейМолния