https://ria.ru/20211018/granitsa-1755106404.html

Президент Польши подпишет закон об ограждениях на границе с Белоруссией

Президент Польши подпишет закон об ограждениях на границе с Белоруссией - РИА Новости, 18.10.2021

Президент Польши подпишет закон об ограждениях на границе с Белоруссией

Президент Польши Анджей Дуда решил подписать закон о строительстве капитального ограждения на границе с Белоруссией и сделает это течении нескольких дней,... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T20:05

2021-10-18T20:05

2021-10-18T20:26

в мире

белоруссия

польша

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александр лукашенко

анджей дуда

роман подлинев

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ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда решил подписать закон о строительстве капитального ограждения на границе с Белоруссией и сделает это течении нескольких дней, сообщил глава Бюро национальной безопасности страны Павел Солох."Господин президент полон решимости подписать этот закон. Это случится в ближайшее время. Это вопрос дней", - сказал Солох журналистам.Несколько дней назад нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла закон о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса.По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября зафиксировано около 10 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано около 20 тысяч.В настоящее время на границе Белоруссии и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки. Как пояснил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, на границе с Белоруссией будет построен забор, оснащенный системой мониторинга и обнаружения движения. По предварительным данным, реализация проекта обойдется польской казне в 1,615 миллиарда злотых (более 400 миллионов долларов).В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Ранее заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил РИА Новости, что предпринимаемые сопредельными странами ЕС меры против нелегальных мигрантов, в частности, строительство забора на границе, не решат проблему и скорее направлены на СМИ, чем на реальное повышение эффективности охраны границы.В конце сентября министерство внутренних дел Латвии подписало новый договор о строительстве временного забора на границе с Белоруссией за 2,4 миллиона евро.

https://ria.ru/20211017/migranty-1754930172.html

https://ria.ru/20211016/minsk-1754873947.html

белоруссия

польша

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, мигранты, латвия, александр лукашенко, анджей дуда, роман подлинев