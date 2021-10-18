20:05 18.10.2021 (обновлено: 20:26 18.10.2021)
Президент Польши подпишет закон об ограждениях на границе с Белоруссией
Президент Польши Дуда подпишет закон о строительстве ограждений на границе с Белоруссией
© AFP 2021 / Wojtek Radwanski Президент Польши Анджей Дуда в Президентском дворце в Варшаве, Польша. 25 сентября 2017 года
ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда решил подписать закон о строительстве капитального ограждения на границе с Белоруссией и сделает это течении нескольких дней, сообщил глава Бюро национальной безопасности страны Павел Солох.
"Господин президент полон решимости подписать этот закон. Это случится в ближайшее время. Это вопрос дней", - сказал Солох журналистам.
Несколько дней назад нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла закон о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса.
По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября зафиксировано около 10 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано около 20 тысяч.
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В настоящее время на границе Белоруссии и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки. Как пояснил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, на границе с Белоруссией будет построен забор, оснащенный системой мониторинга и обнаружения движения. По предварительным данным, реализация проекта обойдется польской казне в 1,615 миллиарда злотых (более 400 миллионов долларов).
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Ранее заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил РИА Новости, что предпринимаемые сопредельными странами ЕС меры против нелегальных мигрантов, в частности, строительство забора на границе, не решат проблему и скорее направлены на СМИ, чем на реальное повышение эффективности охраны границы.
В конце сентября министерство внутренних дел Латвии подписало новый договор о строительстве временного забора на границе с Белоруссией за 2,4 миллиона евро.