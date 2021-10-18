https://ria.ru/20211018/gosduma-1755038401.html

Депутат от "Новых людей" досрочно сложил полномочия

Депутат от "Новых людей" досрочно сложил полномочия - РИА Новости, 18.10.2021

Депутат от "Новых людей" досрочно сложил полномочия

Депутат фракции "Новые люди" Сергей Чудаев написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы, следует из электронной базы данных нижней... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:34

2021-10-18T14:34

2021-10-18T14:42

политика

госдума рф

россия

партия "новые люди"

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Депутат фракции "Новые люди" Сергей Чудаев написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента."Прошу досрочно прекратить мои полномочия депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва с 18 октября 2021 года", - говорится в заявлении депутата, приложенном к проекту постановления палаты о досрочном прекращении его полномочий.

https://ria.ru/20210927/khasikov-1752080238.html

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политика, госдума рф, россия, партия "новые люди"