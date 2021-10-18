https://ria.ru/20211018/gosduma-1755038401.html
Депутат от "Новых людей" досрочно сложил полномочия
Депутат от "Новых людей" досрочно сложил полномочия - РИА Новости, 18.10.2021
Депутат от "Новых людей" досрочно сложил полномочия
Депутат фракции "Новые люди" Сергей Чудаев написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы, следует из электронной базы данных нижней... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:34
2021-10-18T14:34
2021-10-18T14:42
политика
госдума рф
россия
партия "новые люди"
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Депутат фракции "Новые люди" Сергей Чудаев написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента."Прошу досрочно прекратить мои полномочия депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва с 18 октября 2021 года", - говорится в заявлении депутата, приложенном к проекту постановления палаты о досрочном прекращении его полномочий.
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политика, госдума рф, россия, партия "новые люди"
14:34 18.10.2021 (обновлено: 14:42 18.10.2021)
Депутат от "Новых людей" досрочно сложил полномочия
Депутат Госдумы от "Новых людей" Чудаев написал заявление о досрочном сложении полномочий