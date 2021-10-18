https://ria.ru/20211018/gazprom-1755022320.html

"Газпром" приблизился к рекорду по экспорту в страны дальнего зарубежья

"Газпром" приблизился к рекорду по экспорту в страны дальнего зарубежья - РИА Новости, 18.10.2021

"Газпром" приблизился к рекорду по экспорту в страны дальнего зарубежья

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за девять с половиной месяцев увеличился на 13,1%, до 152,2 миллиарда кубометров... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:20

2021-10-18T13:20

2021-10-18T16:48

экономика

газпром

в мире

природный газ

россия

европа

китай

сила сибири (газопровод)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за девять с половиной месяцев увеличился на 13,1%, до 152,2 миллиарда кубометров газа, говорится в сообщении компании."Экспорт в страны дальнего зарубежья "Газпром" увеличил до 152,2 миллиарда кубометров, что на 13,1% (на 17,6 миллиарда кубометров) больше, чем за тот же период 2020 года. "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному", - указывает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.В частности, компания нарастила поставки газа в Румынию (на 288,6%), Турцию (на 125,3%), Сербию (на 112,1%), Болгарию (на 52,7%), Германию (на 28,2%), Италию (на 16,3%), Финляндию (на 15,3%), Грецию (на 12,9%) и Польшу (на 10%).Растут и поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, уточнила компания."Газпром" также сообщил, что, по данным Gas Infrastructure Europe, с 13 октября начался сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ."Переход к зимним режимам происходит на минимальном за многие годы уровне запасов в хранилищах. Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом - 18,5 миллиарда кубометров. Восполнен всего 71% от объема газа, поднятого из ПХГ Европы в прошлом сезоне", - добавили в компании.5 октября начался сезон отбора газа из украинских ПХГ, отставание по объему запасов от прошлого года на эту дату превышало 33%, или 9 миллиардов кубометров газа, также подчеркнули в "Газпроме"."За девять с половиной месяцев 2021 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 399,4 миллиарда кубометров газа. Это на 16,6% (на 56,7 миллиарда кубометров) больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.За отчетный период поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок увеличились на 16,6%, или на 26,1 миллиарда кубометров, отмечает "Газпром".

https://ria.ru/20211015/gazprom-1754689219.html

https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html

https://ria.ru/20211018/gazprom-1755020679.html

https://ria.ru/20211018/sertifikatsiya-1755047184.html

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экономика, газпром, в мире, природный газ, россия, европа, китай, сила сибири (газопровод)