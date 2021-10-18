https://ria.ru/20211018/gazprom-1755020679.html

"Газпром" забронировал на ноябрь треть транзитных мощностей через Польшу

"Газпром" забронировал на ноябрь треть транзитных мощностей через Польшу - РИА Новости, 18.10.2021

"Газпром" забронировал на ноябрь треть транзитных мощностей через Польшу

"Газпром" забронировал на ноябрь мощности в 31,4 миллиона кубометров газа в сутки для транзита через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа", свидетельствуют... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:14

2021-10-18T13:14

2021-10-18T13:14

экономика

польша

газпром

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. "Газпром" забронировал на ноябрь мощности в 31,4 миллиона кубометров газа в сутки для транзита через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа", свидетельствуют данные платформы GSA Platform.Всего на аукционе в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки.

https://ria.ru/20211018/potok-1754978825.html

польша

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2021

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экономика, польша, газпром