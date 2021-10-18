https://ria.ru/20211018/gazprom-1755020679.html
"Газпром" забронировал на ноябрь треть транзитных мощностей через Польшу
"Газпром" забронировал на ноябрь треть транзитных мощностей через Польшу - РИА Новости, 18.10.2021
"Газпром" забронировал на ноябрь треть транзитных мощностей через Польшу
"Газпром" забронировал на ноябрь мощности в 31,4 миллиона кубометров газа в сутки для транзита через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа", свидетельствуют... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:14
2021-10-18T13:14
2021-10-18T13:14
экономика
польша
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153250/21/1532502159_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_aaba5a90e76a75e4790c2c392a1937be.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. "Газпром" забронировал на ноябрь мощности в 31,4 миллиона кубометров газа в сутки для транзита через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа", свидетельствуют данные платформы GSA Platform.Всего на аукционе в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки.
https://ria.ru/20211018/potok-1754978825.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153250/21/1532502159_87:0:1787:1275_1920x0_80_0_0_e677e9dfe7404fd05d5b98cacb662155.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, польша, газпром
"Газпром" забронировал на ноябрь треть транзитных мощностей через Польшу
"Газпром" забронировал на ноябрь треть транзитных мощностей в Европу через Польшу