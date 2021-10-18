13:06 18.10.2021 (обновлено: 14:59 18.10.2021)
"Газпром" не бронировал дополнительные мощности для транзита через Украину
"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину в ноябре
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Всего на аукционе предлагались 9,8 миллиона кубометров в сутки, однако это предложение осталось невостребованным.
Госкорпорация отказывалась от этого и в прошлый раз, хотя с мая по август она выкупала все предлагавшиеся дополнительные объемы по транзиту через украинскую ГТС в размере 15 миллионов кубов в сутки, а в сентябре забронировала только четыре процента — 650 тысяч кубометров в день.
В то же время, по данным платформы GSA, "Газпром" забронировал для транзита через Польшу на ноябрь 31,4 миллиона кубометров в сутки по газопроводу Ямал — Европа из 89,1 миллиона, представленных на аукционе.
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Согласно пятилетнему контракту, подписанному в конце 2019 года, российская компания гарантирует Украине прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. Таким образом, в 2021-м объем контрактных обязательств находится на уровне примерно 109 миллионов кубометров ежесуточно.
Однако в октябре "Газпром" прокачивает через украинскую ГТС 85-89 миллионов кубометров в сутки. Транзит сократился с 1 октября после запуска поставок газа в Венгрию по новому маршруту — через "Турецкий поток".
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что "Газпром", согласно условиям соглашения, имеет право не использовать оплаченные забронированные мощности. При этом президент России Владимир Путин 6 октября заявил, что руководство госкорпорации считает более выгодным заплатить украинской стороне штраф и нарастить объемы подачи топлива в Европу по новым системам, но призвал так не делать.
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что "Газпром", согласно условиям соглашения, имеет право не использовать оплаченные забронированные мощности. При этом президент России Владимир Путин 6 октября заявил, что руководство госкорпорации считает более выгодным заплатить украинской стороне штраф и нарастить объемы подачи топлива в Европу по новым системам, но призвал так не делать.