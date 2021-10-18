https://ria.ru/20211018/gazprom-1755019462.html

"Газпром" не бронировал дополнительные мощности для транзита через Украину

"Газпром" не бронировал дополнительные мощности для транзита через Украину - РИА Новости, 18.10.2021

"Газпром" не бронировал дополнительные мощности для транзита через Украину

"Газпром" не стал бронировать дополнительный объем транспортных мощностей для транзита газа через Украину на ноябрь, свидетельствуют данные венгерской торговой... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:06

2021-10-18T13:06

2021-10-18T14:59

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать дополнительный объем транспортных мощностей для транзита газа через Украину на ноябрь, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.Всего на аукционе предлагались 9,8 миллиона кубометров в сутки, однако это предложение осталось невостребованным. Госкорпорация отказывалась от этого и в прошлый раз, хотя с мая по август она выкупала все предлагавшиеся дополнительные объемы по транзиту через украинскую ГТС в размере 15 миллионов кубов в сутки, а в сентябре забронировала только четыре процента — 650 тысяч кубометров в день.В то же время, по данным платформы GSA, "Газпром" забронировал для транзита через Польшу на ноябрь 31,4 миллиона кубометров в сутки по газопроводу Ямал — Европа из 89,1 миллиона, представленных на аукционе.Согласно пятилетнему контракту, подписанному в конце 2019 года, российская компания гарантирует Украине прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. Таким образом, в 2021-м объем контрактных обязательств находится на уровне примерно 109 миллионов кубометров ежесуточно.Однако в октябре "Газпром" прокачивает через украинскую ГТС 85-89 миллионов кубометров в сутки. Транзит сократился с 1 октября после запуска поставок газа в Венгрию по новому маршруту — через "Турецкий поток".Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что "Газпром", согласно условиям соглашения, имеет право не использовать оплаченные забронированные мощности. При этом президент России Владимир Путин 6 октября заявил, что руководство госкорпорации считает более выгодным заплатить украинской стороне штраф и нарастить объемы подачи топлива в Европу по новым системам, но призвал так не делать.

https://ria.ru/20211016/novak-1754851759.html

https://ria.ru/20211018/gaz-1755018732.html

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экономика, украина, европа, газпром