19:55 18.10.2021 (обновлено: 20:20 18.10.2021)
Минэнерго не ожидает снижения доли газа в мировом энергобалансе
Минэнерго не ожидает снижения доли газа в мировом энергобалансе до 2045 года
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минэнерго России полагает, что углеводороды будут еще долго занимать существенную часть мирового энергобаланса, в частности доля газа до 2045 года не только сохранится, но и будет расти, поскольку это главное топливо переходного периода от традиционных источников энергии к возобновляемым, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.
"Что касается в целом энергобаланса, газ свое место до 2040-2045 года точно сохранит и (его доля - ред.) будет увеличиваться, потому что лучше транзитного переходного топлива пока никто не придумал с точки зрения энергоёмкости и доступности в части логистики и запасов в мире", - сказал Сорокин в ходе сессии "Российский ТЭК в условиях энергетического перехода" на Российской энергетической неделе.
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Замминистра отметил, что энергобаланс будет далее диверсифицироваться, будут появляться новые источники энергии и новые технологические прорывы. Несмотря на это, по словам Сорокина, углеводороды будут занимать существенную часть мирового энергобаланса и к 2050 году.
"Мы считаем, что даже по самым агрессивным прогнозам, которые мы видели, доля углеводородов в мировом энергетическом балансе может упасть с 85% текущих до 60-65% в самом агрессивном сценарии, в базовом сценарии - где-то до 70%. То есть это все равно базовая загрузка", - рассказал замминистра.
РЭН проходила 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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