https://ria.ru/20211018/gaz-1755104718.html

Минэнерго не ожидает снижения доли газа в мировом энергобалансе

Минэнерго не ожидает снижения доли газа в мировом энергобалансе - РИА Новости, 18.10.2021

Минэнерго не ожидает снижения доли газа в мировом энергобалансе

Минэнерго России полагает, что углеводороды будут еще долго занимать существенную часть мирового энергобаланса, в частности доля газа до 2045 года не только... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T19:55

2021-10-18T19:55

2021-10-18T20:20

экономика

москва

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

павел сорокин

россия

российская энергетическая неделя - 2019

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минэнерго России полагает, что углеводороды будут еще долго занимать существенную часть мирового энергобаланса, в частности доля газа до 2045 года не только сохранится, но и будет расти, поскольку это главное топливо переходного периода от традиционных источников энергии к возобновляемым, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин."Что касается в целом энергобаланса, газ свое место до 2040-2045 года точно сохранит и (его доля - ред.) будет увеличиваться, потому что лучше транзитного переходного топлива пока никто не придумал с точки зрения энергоёмкости и доступности в части логистики и запасов в мире", - сказал Сорокин в ходе сессии "Российский ТЭК в условиях энергетического перехода" на Российской энергетической неделе.Замминистра отметил, что энергобаланс будет далее диверсифицироваться, будут появляться новые источники энергии и новые технологические прорывы. Несмотря на это, по словам Сорокина, углеводороды будут занимать существенную часть мирового энергобаланса и к 2050 году."Мы считаем, что даже по самым агрессивным прогнозам, которые мы видели, доля углеводородов в мировом энергетическом балансе может упасть с 85% текущих до 60-65% в самом агрессивном сценарии, в базовом сценарии - где-то до 70%. То есть это все равно базовая загрузка", - рассказал замминистра.РЭН проходила 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211013/gaz-1754382717.html

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экономика, москва, министерство энергетики рф (минэнерго россии), павел сорокин, россия, российская энергетическая неделя - 2019