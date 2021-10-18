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В Раде потребовали объявить чрезвычайное положение из-за ситуации с газом
В Раде потребовали объявить чрезвычайное положение из-за ситуации с газом - РИА Новости, 18.10.2021
В Раде потребовали объявить чрезвычайное положение из-за ситуации с газом
Украинская партия "Батькивщина" требует объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами газа в стране и завышенными тарифами... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:02
2021-10-18T15:02
в мире
украина
партия "батькивщина"
юлия тимошенко
верховная рада украины
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КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Украинская партия "Батькивщина" требует объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами газа в стране и завышенными тарифами ЖКХ, заявила в понедельник лидер партии, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов ранее заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги. Чтобы не допустить повышения тарифов, правительство и местные власти договорились о подписании меморандума, который, в частности, предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение."Переводить ответственность за беспомощность власти в вопросе тарифов на газ нельзя. Поэтому нужно немедленно начать действовать, чтобы решить тот коллапс, который уже сегодня негативно сказывается на платежках и может поставить людей на грань выживания", - сказала Тимошенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.По ее словам, критической остается ситуация с запасами газа – "их просто может не хватить на всю зиму - и эта тема требует особой проверки и наказания"."Минимум 37 миллиардов газа можно закачать в хранилища. Летом это можно было сделать в шесть раз дешевле, чем сейчас. Учреждения, людей, в том числе и промышленность, можно было обеспечить ценами на газ в шесть раз дешевле, чем сегодня. Газ не закачанный, убытки будут покрываться из государственного бюджета и из местных бюджетов Украины. Кто за это ответит? Виновные в срыве наполнения газовых хранилищ были привлечены к уголовной ответственности", - заявила Тимошенко.Она также потребовала создать в Раде временную следственную комиссию, которая выяснит, "кто сорвал план заполнения хранилищ летом".
https://ria.ru/20211018/gaz-1755018209.html
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в мире, украина, партия "батькивщина", юлия тимошенко, верховная рада украины
15:02 18.10.2021
 
В Раде потребовали объявить чрезвычайное положение из-за ситуации с газом

"Батькивщина" призвала объявить чрезвычайное положение из-за ситуации с газом на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Украинская партия "Батькивщина" требует объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами газа в стране и завышенными тарифами ЖКХ, заявила в понедельник лидер партии, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.
В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов ранее заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги. Чтобы не допустить повышения тарифов, правительство и местные власти договорились о подписании меморандума, который, в частности, предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение.
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"Переводить ответственность за беспомощность власти в вопросе тарифов на газ нельзя. Поэтому нужно немедленно начать действовать, чтобы решить тот коллапс, который уже сегодня негативно сказывается на платежках и может поставить людей на грань выживания", - сказала Тимошенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.
По ее словам, критической остается ситуация с запасами газа – "их просто может не хватить на всю зиму - и эта тема требует особой проверки и наказания".
"Минимум 37 миллиардов газа можно закачать в хранилища. Летом это можно было сделать в шесть раз дешевле, чем сейчас. Учреждения, людей, в том числе и промышленность, можно было обеспечить ценами на газ в шесть раз дешевле, чем сегодня. Газ не закачанный, убытки будут покрываться из государственного бюджета и из местных бюджетов Украины. Кто за это ответит? Виновные в срыве наполнения газовых хранилищ были привлечены к уголовной ответственности", - заявила Тимошенко.
Она также потребовала создать в Раде временную следственную комиссию, которая выяснит, "кто сорвал план заполнения хранилищ летом".
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В миреУкраинаПартия "Батькивщина"Юлия ТимошенкоВерховная Рада Украины
 
 
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