Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/gaz-1754993702.html
Украине хватит газа на зиму, заявил глава "Нафтогаза"
Украине хватит газа на зиму, заявил глава "Нафтогаза" - РИА Новости, 18.10.2021
Украине хватит газа на зиму, заявил глава "Нафтогаза"
Только 10-15% газа в украинских ПХГ принадлежат европейским компаниям, они могут продать его на рынке Украины, но если вывезут, оставшихся запасов газа на зиму... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:17
2021-10-18T11:17
экономика
в мире
природный газ
украина
нафтогаз украины
юрий витренко
оператор гтс украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18289841392caac1491d1e634f3f473e.jpg
КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Только 10-15% газа в украинских ПХГ принадлежат европейским компаниям, они могут продать его на рынке Украины, но если вывезут, оставшихся запасов газа на зиму хватит, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.Как отметил на минувшей неделе президент России Владимир Путин, ряд политиков на Украине призывает национализировать газ из подземных хранилищ, который принадлежит в том числе и иностранным частным компаниям, и в итоге, по его словам, эти компании уже начали откачку топлива из украинских ПХГ."Да, в наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании. Потому что они верят Украине и не верят российской пропаганде. Но эти объемы составляют 10-15% от общих. И европейские компании могут продавать этот газ в Украине, если на него здесь будет спрос по текущей рыночной цене. Но даже если его вывезут, то ничего критического не произойдет, у нас останется достаточно газа", - написал Витренко на своей странице в Facebook в понедельник.Глава "Укртрансгаза" (оператора газохранилищ Украины) Сергей Перелома заявлял 7 октября, что Украина накопила в хранилищах 18,7 миллиарда кубометров газа, чего уже достаточно для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров.Витренко также напомнил, что газотранспортная система (ГТС) Украины имеет большой резерв мощности. "В прошлом году украинская ГТС без проблем прокачала более 60 миллиардов кубов газа и не лопнула... Более того - без проблем может транспортировать еще гораздо больше", - написал глава "Нафтогаза".По его словам, на основных маршрутах по Украине идет не одна труба, а несколько, на некоторых - до пяти, поэтому есть резерв. Он также отметил, что страна может проводить ремонт ГТС не прекращая транзит.По данным на сайте компании "Оператор ГТС Украины", Украина в январе-сентябре 2021 года обеспечила транзит в ЕС 32,7 миллиарда кубометров газа, что на 17,2% меньше аналогичного периода прошлого года.
https://ria.ru/20211017/mechta-1754898236.html
https://ria.ru/20211017/zelenskiy-1754946747.html
https://ria.ru/20211016/gaz-1754884681.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_676aed80dcd3a61e324219ecd0e223ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, природный газ, украина, нафтогаз украины, юрий витренко, оператор гтс украины
11:17 18.10.2021
 
Украине хватит газа на зиму, заявил глава "Нафтогаза"

Витренко: Украине хватит газа на зиму, даже если нерезиденты вывезут свои запасы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Только 10-15% газа в украинских ПХГ принадлежат европейским компаниям, они могут продать его на рынке Украины, но если вывезут, оставшихся запасов газа на зиму хватит, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Как отметил на минувшей неделе президент России Владимир Путин, ряд политиков на Украине призывает национализировать газ из подземных хранилищ, который принадлежит в том числе и иностранным частным компаниям, и в итоге, по его словам, эти компании уже начали откачку топлива из украинских ПХГ.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 03:47
В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину
"Да, в наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании. Потому что они верят Украине и не верят российской пропаганде. Но эти объемы составляют 10-15% от общих. И европейские компании могут продавать этот газ в Украине, если на него здесь будет спрос по текущей рыночной цене. Но даже если его вывезут, то ничего критического не произойдет, у нас останется достаточно газа", - написал Витренко на своей странице в Facebook в понедельник.
Глава "Укртрансгаза" (оператора газохранилищ Украины) Сергей Перелома заявлял 7 октября, что Украина накопила в хранилищах 18,7 миллиарда кубометров газа, чего уже достаточно для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 20:22
Зеленский обратился к украинцам из-за цен на газ
Витренко также напомнил, что газотранспортная система (ГТС) Украины имеет большой резерв мощности. "В прошлом году украинская ГТС без проблем прокачала более 60 миллиардов кубов газа и не лопнула... Более того - без проблем может транспортировать еще гораздо больше", - написал глава "Нафтогаза".
По его словам, на основных маршрутах по Украине идет не одна труба, а несколько, на некоторых - до пяти, поэтому есть резерв. Он также отметил, что страна может проводить ремонт ГТС не прекращая транзит.
По данным на сайте компании "Оператор ГТС Украины", Украина в январе-сентябре 2021 года обеспечила транзит в ЕС 32,7 миллиарда кубометров газа, что на 17,2% меньше аналогичного периода прошлого года.
Инженер на объекте системы газораспределения в Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 21:22
Яценюк рассказал, сколько Украина заплатит за газ из-за ошибки Зеленского
 
ЭкономикаВ миреПриродный газУкраинаНафтогаз УкраиныЮрий ВитренкоОператор ГТС Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34КНДР произвела пуск снаряда в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
02:35Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса
02:21На Чукотке снежный циклон нарушил авиасообщение
Лента новостейМолния