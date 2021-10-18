https://ria.ru/20211018/gaz-1754993702.html

Украине хватит газа на зиму, заявил глава "Нафтогаза"

Украине хватит газа на зиму, заявил глава "Нафтогаза" - РИА Новости, 18.10.2021

Украине хватит газа на зиму, заявил глава "Нафтогаза"

Только 10-15% газа в украинских ПХГ принадлежат европейским компаниям, они могут продать его на рынке Украины, но если вывезут, оставшихся запасов газа на зиму... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:17

2021-10-18T11:17

2021-10-18T11:17

экономика

в мире

природный газ

украина

нафтогаз украины

юрий витренко

оператор гтс украины

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КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Только 10-15% газа в украинских ПХГ принадлежат европейским компаниям, они могут продать его на рынке Украины, но если вывезут, оставшихся запасов газа на зиму хватит, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.Как отметил на минувшей неделе президент России Владимир Путин, ряд политиков на Украине призывает национализировать газ из подземных хранилищ, который принадлежит в том числе и иностранным частным компаниям, и в итоге, по его словам, эти компании уже начали откачку топлива из украинских ПХГ."Да, в наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании. Потому что они верят Украине и не верят российской пропаганде. Но эти объемы составляют 10-15% от общих. И европейские компании могут продавать этот газ в Украине, если на него здесь будет спрос по текущей рыночной цене. Но даже если его вывезут, то ничего критического не произойдет, у нас останется достаточно газа", - написал Витренко на своей странице в Facebook в понедельник.Глава "Укртрансгаза" (оператора газохранилищ Украины) Сергей Перелома заявлял 7 октября, что Украина накопила в хранилищах 18,7 миллиарда кубометров газа, чего уже достаточно для прохождения отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров.Витренко также напомнил, что газотранспортная система (ГТС) Украины имеет большой резерв мощности. "В прошлом году украинская ГТС без проблем прокачала более 60 миллиардов кубов газа и не лопнула... Более того - без проблем может транспортировать еще гораздо больше", - написал глава "Нафтогаза".По его словам, на основных маршрутах по Украине идет не одна труба, а несколько, на некоторых - до пяти, поэтому есть резерв. Он также отметил, что страна может проводить ремонт ГТС не прекращая транзит.По данным на сайте компании "Оператор ГТС Украины", Украина в январе-сентябре 2021 года обеспечила транзит в ЕС 32,7 миллиарда кубометров газа, что на 17,2% меньше аналогичного периода прошлого года.

https://ria.ru/20211017/mechta-1754898236.html

https://ria.ru/20211017/zelenskiy-1754946747.html

https://ria.ru/20211016/gaz-1754884681.html

украина

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экономика, в мире, природный газ, украина, нафтогаз украины, юрий витренко, оператор гтс украины