https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html

Европа сделала Россию козлом отпущения, а теперь ждет чуда

"Глупая игра": в Британии призвали прекратить нападки на Россию из-за газа - РИА Новости, 18.10.2021

Европа сделала Россию козлом отпущения, а теперь ждет чуда

Страны Запада на фоне энергетического кризиса ведут себя крайне нелогично, возлагая всю ответственность на Россию. Об этом в статье для интернет-издания Spiked... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:09

2021-10-18T10:09

2021-10-18T21:12

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евросоюз

владимир чижов

северный поток — 2

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Страны Запада на фоне энергетического кризиса ведут себя крайне нелогично, возлагая всю ответственность на Россию. Об этом в статье для интернет-издания Spiked пишет британская журналистка Мэри Дежевски.По ее словам, в Европе по неизвестной причине полагали, что Россия обязана им помочь — например, снизив цены на энергоресурс. А некоторые страны, в том числе США и Британия, вовсе пытаются совместить несовместимое: всячески препятствуют запуску "Северного потока — 2" и одновременно просят поставлять больше газа, попутно обвиняя Москву в попытках извлечь выгоду из ситуации. Тем самым они демонстрируют глупую игру в трубопроводную политику, считает Дежевски.Как отмечает автор статьи, сделать Россию козлом отпущения для Запада проще, чем признать собственные ошибки в энергетике: в частности, провальную идею закупать газ на спотовом рынке вместо подписания долгосрочных контрактов. Сказались и погодные условия — холодная зима и безветренное лето."Как это часто бывает, Запад поспешил обвинить Москву в проблемах, которые сам себе частично и создал. Существовало также не особо скрытое мнение, что Россия должна каким-то образом признать моральное обязательство помогать Европе, либо поставляя больше газа, либо снижая цены, а желательно и то и другое", — пишет Дежевски. По ее мнению, такой "благотворительности" почему-то ждут только от Москвы, хотя поставками занимаются и другие государства, включая Саудовскую Аравию и страны Персидского залива.Реакция Кремля на подобные выпады оказалась на удивление сдержанной: так, Владимир Путин заявил, что поставки газа можно нарастить, если Европа попросит, добавила журналист. Она предложила последовать совету постпреда России при ЕС Владимира Чижова, который призвал Евросоюз относиться к Москве не как к противнику, а как к партнеру. "И тогда может произойти чудо: они обнаружат, что цены начали падать", — подытожила журналистка.Газ в Европе резко подорожал в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. После достижения исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров стоимость голубого топлива на мировом рынке начала снижаться.Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211015/gaz-1754764314.html

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экономика, сша, москва, великобритания, владимир путин, евросоюз, владимир чижов, северный поток — 2, россия