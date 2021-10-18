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В Германии испугались проиграть России в "газовый" покер
В Германии призвали к диалогу с Россией из-за ситуации с газом - РИА Новости, 18.10.2021
В Германии испугались проиграть России в "газовый" покер
Сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек в эфире телеканала ARD призвал действующее правительство Германии обсудить с Россией ситуацию на газовом... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T01:10
2021-10-18T01:22
экономика
берлин (город)
союз 90/зеленые
германия
москва
владимир путин
евросоюз
михаэль хармс
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек в эфире телеканала ARD призвал действующее правительство Германии обсудить с Россией ситуацию на газовом рынке в Европе.По его словам, на сегодняшний день "спрос на голубое топливо высок". В то же время собеседник телеканала обвинил в росте цен на газ на европейском рынке Москву.При этом немецкий политик утверждает, что российский газопровод "Северный поток — 2" пока не могут ввести в эксплуатацию.Ранее генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что Россия не могла спровоцировать рост цен на газ в Европе. Также он не согласился с утверждениями, что Москва якобы шантажировала Берлин и Еврокомиссию для того, чтобы ускорить ввод в эксплуатацию "Северный поток — 2".Накануне президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевой причиной резкого скачка цен на голубое топливо стали системные изъяны энергосистемы в Евросоюза.За последние месяцы фьючерсная стоимость газа в Европе выросли более чем вдвое. Еще в августе цена едва превышала 500 долларов. Шестого октября они достигли исторического максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего на рынке произошел откат, но они по-прежнему превышают отметку в 1000 долларов.Эксперты считают предпосылками сложившейся ситуации следующие факторы: низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии.
https://ria.ru/20211015/gaz-1754712763.html
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экономика, берлин (город), союз 90/зеленые , германия, москва, владимир путин, евросоюз, михаэль хармс, ard, северный поток — 2, россия, роберт хабек
01:10 18.10.2021 (обновлено: 01:22 18.10.2021)
 
В Германии призвали к диалогу с Россией из-за ситуации с газом

Лидер "зеленых" Хабек: Германия должна обсудить с Россией ситуацию с ценами на газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Хабек в эфире телеканала ARD призвал действующее правительство Германии обсудить с Россией ситуацию на газовом рынке в Европе.
По его словам, на сегодняшний день "спрос на голубое топливо высок". В то же время собеседник телеканала обвинил в росте цен на газ на европейском рынке Москву.
"Мы зависим от России, Россия ограничивает поставки газа. Хранилища заполнены не полностью. Правительство должно как можно скорее вступить в диалог с Россией, чтобы изменить ситуацию", — отметил Хабек.
При этом немецкий политик утверждает, что российский газопровод "Северный поток — 2" пока не могут ввести в эксплуатацию.
"Северный поток — 2" пока не может получить разрешения для работы. Россия играет с нами в своего рода покер. Это внешнеполитический вопрос, который нынешнее правительство по крайней мере может обсудить", — заключил он.
Ранее генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что Россия не могла спровоцировать рост цен на газ в Европе. Также он не согласился с утверждениями, что Москва якобы шантажировала Берлин и Еврокомиссию для того, чтобы ускорить ввод в эксплуатацию "Северный поток — 2".
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Накануне президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевой причиной резкого скачка цен на голубое топливо стали системные изъяны энергосистемы в Евросоюза.
За последние месяцы фьючерсная стоимость газа в Европе выросли более чем вдвое. Еще в августе цена едва превышала 500 долларов. Шестого октября они достигли исторического максимума — 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего на рынке произошел откат, но они по-прежнему превышают отметку в 1000 долларов.
Эксперты считают предпосылками сложившейся ситуации следующие факторы: низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии.
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ЭкономикаБерлин (город)Союз 90/ЗеленыеГерманияМоскваВладимир ПутинЕвросоюзМихаэль ХармсARDСеверный поток — 2РоссияРоберт Хабек
 
 
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