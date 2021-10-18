Отец Фриске рассказал о решении певицы лечиться в США
Отец Фриске раскрыл детали лечения певицы в США
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Фриске в программе "Звезды сошлись" рассказал о решении дочери лечиться в США. Он отметил, что артистку могли бы не довезти в Россию.
"Мне кажется, здесь лечили бы также, то же самое делали бы. Лечиться в Америке решила Жанна – она была там в это время, перевозить ее было очень тяжело, сказали, что ее могут не довезти", – сказал Владимир.
Во время ремиссии артистка вернулась в Россию. Однако затем снова улетела в США, поскольку знакомый сказал, что нашли новое лекарство, рассказал Фриске.
"Оля Орлова нашла врачей, мы приехали в Нью-Йорк, как раз назначили лекарства – шесть или семь уколов сделали. После этого она пошла в ремиссию, большая опухоль стала распадаться на маленькие. Думали, что уже все – она сама ходить начала", – добавил Владимир.
Тем не менее, лечение не помогло до конца. Во время очередного КТ врачу не понравилась тонкая жилка в мозге. Со временем она начала быстро разрастаться, и певица перестала приходить в сознание, заключил Владимир.
Ранее Фриске рассказал о начале распродажи вещей в память об артистке.