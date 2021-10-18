https://ria.ru/20211018/friske-1754983969.html

Отец Фриске рассказал о решении певицы лечиться в США

Отец Фриске рассказал о решении певицы лечиться в США - РИА Новости, 18.10.2021

Отец Фриске рассказал о решении певицы лечиться в США

Владимир Фриске в программе "Звезды сошлись" рассказал о решении дочери лечиться в США. Он отметил, что артистку могли бы не довезти в Россию. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:41

2021-10-18T10:41

2021-10-18T10:41

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Фриске в программе "Звезды сошлись" рассказал о решении дочери лечиться в США. Он отметил, что артистку могли бы не довезти в Россию.Во время ремиссии артистка вернулась в Россию. Однако затем снова улетела в США, поскольку знакомый сказал, что нашли новое лекарство, рассказал Фриске.Тем не менее, лечение не помогло до конца. Во время очередного КТ врачу не понравилась тонкая жилка в мозге. Со временем она начала быстро разрастаться, и певица перестала приходить в сознание, заключил Владимир.Ранее Фриске рассказал о начале распродажи вещей в память об артистке.

https://ria.ru/20210907/friske-1749026719.html

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2021

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владимир фриске, жанна фриске, здоровье, знаменитости