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Отец Фриске рассказал о решении певицы лечиться в США
Отец Фриске рассказал о решении певицы лечиться в США - РИА Новости, 18.10.2021
Отец Фриске рассказал о решении певицы лечиться в США
Владимир Фриске в программе "Звезды сошлись" рассказал о решении дочери лечиться в США. Он отметил, что артистку могли бы не довезти в Россию. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:41
2021-10-18T10:41
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Фриске в программе "Звезды сошлись" рассказал о решении дочери лечиться в США. Он отметил, что артистку могли бы не довезти в Россию.Во время ремиссии артистка вернулась в Россию. Однако затем снова улетела в США, поскольку знакомый сказал, что нашли новое лекарство, рассказал Фриске.Тем не менее, лечение не помогло до конца. Во время очередного КТ врачу не понравилась тонкая жилка в мозге. Со временем она начала быстро разрастаться, и певица перестала приходить в сознание, заключил Владимир.Ранее Фриске рассказал о начале распродажи вещей в память об артистке.
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владимир фриске, жанна фриске, здоровье, знаменитости
10:41 18.10.2021
 
Отец Фриске рассказал о решении певицы лечиться в США

Отец Фриске раскрыл детали лечения певицы в США

© Психология Звезд/YouTubeКадр интервью Владимира Фриске YouTube-каналу "Психология Звезд"
Кадр интервью Владимира Фриске YouTube-каналу Психология Звезд
© Психология Звезд/YouTube
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Фриске в программе "Звезды сошлись" рассказал о решении дочери лечиться в США. Он отметил, что артистку могли бы не довезти в Россию.

"Мне кажется, здесь лечили бы также, то же самое делали бы. Лечиться в Америке решила Жанна – она была там в это время, перевозить ее было очень тяжело, сказали, что ее могут не довезти", – сказал Владимир.

Во время ремиссии артистка вернулась в Россию. Однако затем снова улетела в США, поскольку знакомый сказал, что нашли новое лекарство, рассказал Фриске.

"Оля Орлова нашла врачей, мы приехали в Нью-Йорк, как раз назначили лекарства – шесть или семь уколов сделали. После этого она пошла в ремиссию, большая опухоль стала распадаться на маленькие. Думали, что уже все – она сама ходить начала", – добавил Владимир.

Тем не менее, лечение не помогло до конца. Во время очередного КТ врачу не понравилась тонкая жилка в мозге. Со временем она начала быстро разрастаться, и певица перестала приходить в сознание, заключил Владимир.
Ранее Фриске рассказал о начале распродажи вещей в память об артистке.
Кадр интервью Владимира Фриске YouTube-каналу Психология Звезд
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