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США не примут участие во встрече "московского формата" по Афганистану
США не примут участие во встрече "московского формата" по Афганистану - РИА Новости, 18.10.2021
США не примут участие во встрече "московского формата" по Афганистану
США не будут участвовать в "московском формате" по Афганистану из-за сложностей в логистике, но признают конструктивность этих переговоров и оставляют... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T21:57
2021-10-18T22:03
в мире
сша
афганистан
государственный департамент сша
россия
вашингтон (город)
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. США не будут участвовать в "московском формате" по Афганистану из-за сложностей в логистике, но признают конструктивность этих переговоров и оставляют возможность для своей вовлеченности, заявил представитель госдепа Нед Прайс."Мы не будем участвовать в "московском формате". "Тройка плюс" - конструктивный, эффективный форум. Мы ждем работы в рамках этого форума, но мы не в той позиции, чтобы участвовать на этой неделе", - сказал Прайс на брифинге.Он уточнил, что для США "логистически трудно принимать участие на этой неделе", но подтвердил, что Вашингтон поддерживает этот процесс и может принять в нем участие в будущем.
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в мире, сша, афганистан, государственный департамент сша, россия, вашингтон (город), нед прайс
21:57 18.10.2021 (обновлено: 22:03 18.10.2021)
 
США не примут участие во встрече "московского формата" по Афганистану

Госдеп: США не примут участие во встрече "московского формата" по Афганистану

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. США не будут участвовать в "московском формате" по Афганистану из-за сложностей в логистике, но признают конструктивность этих переговоров и оставляют возможность для своей вовлеченности, заявил представитель госдепа Нед Прайс.
"Мы не будем участвовать в "московском формате". "Тройка плюс" - конструктивный, эффективный форум. Мы ждем работы в рамках этого форума, но мы не в той позиции, чтобы участвовать на этой неделе", - сказал Прайс на брифинге.
Он уточнил, что для США "логистически трудно принимать участие на этой неделе", но подтвердил, что Вашингтон поддерживает этот процесс и может принять в нем участие в будущем.
Табличка на столе представителей движения Талибан на заседании Московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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В миреСШААфганистанГосударственный департамент СШАРоссияВашингтон (город)Нед Прайс
 
 
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