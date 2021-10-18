https://ria.ru/20211018/ekonomika-1755003095.html

Российская экономика завершила восстановление, заявил Решетников

Российская экономика завершила восстановление, заявил Решетников - РИА Новости, 18.10.2021

Российская экономика завершила восстановление, заявил Решетников

Экономика России завершила восстановление, и рост ВВП в 2021 году вряд ли составит больше 4,2%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:52

2021-10-18T11:52

2021-10-18T13:18

экономика

ввп

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

госдума рф

максим решетников

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Экономика России завершила восстановление, и рост ВВП в 2021 году вряд ли составит больше 4,2%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников."В августе, когда формировали прогноз, многие эксперты говорили, что может быть выше", — сказал он, выступая на заседании бюджетного комитета Госдумы.Министр отметил, что деловая активность замедлилась."Восстановление себя в общем-то исчерпало, экономика вышла на свою траекторию, ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы можем рассчитывать в этом году на более высокие темпы", — добавил Решетников.Официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии предполагает рост экономики России на 4,2% в нынешнем году, в 2022-2023 годах — на уровне трех процентов.Ранее глава Минфина Антон Силуанов не исключил, что темпы восстановления по итогам 2021 года могут превысить ожидания правительства.

https://ria.ru/20211018/investitsii-1754958565.html

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экономика, ввп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, максим решетников, россия, антон силуанов