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Российская экономика завершила восстановление, заявил Решетников
Российская экономика завершила восстановление, заявил Решетников - РИА Новости, 18.10.2021
Российская экономика завершила восстановление, заявил Решетников
Экономика России завершила восстановление, и рост ВВП в 2021 году вряд ли составит больше 4,2%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:52
2021-10-18T13:18
экономика
ввп
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
госдума рф
максим решетников
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Экономика России завершила восстановление, и рост ВВП в 2021 году вряд ли составит больше 4,2%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников."В августе, когда формировали прогноз, многие эксперты говорили, что может быть выше", — сказал он, выступая на заседании бюджетного комитета Госдумы.Министр отметил, что деловая активность замедлилась."Восстановление себя в общем-то исчерпало, экономика вышла на свою траекторию, ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы можем рассчитывать в этом году на более высокие темпы", — добавил Решетников.Официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии предполагает рост экономики России на 4,2% в нынешнем году, в 2022-2023 годах — на уровне трех процентов.Ранее глава Минфина Антон Силуанов не исключил, что темпы восстановления по итогам 2021 года могут превысить ожидания правительства.
https://ria.ru/20211018/investitsii-1754958565.html
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экономика, ввп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, максим решетников, россия, антон силуанов
11:52 18.10.2021 (обновлено: 13:18 18.10.2021)
 
Российская экономика завершила восстановление, заявил Решетников

Глава Минэкономразвития Решетников: рост ВВП в 2021 году не превысит 4,2%

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Экономика России завершила восстановление, и рост ВВП в 2021 году вряд ли составит больше 4,2%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"В августе, когда формировали прогноз, многие эксперты говорили, что может быть выше", — сказал он, выступая на заседании бюджетного комитета Госдумы.
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Министр отметил, что деловая активность замедлилась.
"Восстановление себя в общем-то исчерпало, экономика вышла на свою траекторию, ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы можем рассчитывать в этом году на более высокие темпы", — добавил Решетников.
Официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии предполагает рост экономики России на 4,2% в нынешнем году, в 2022-2023 годах — на уровне трех процентов.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов не исключил, что темпы восстановления по итогам 2021 года могут превысить ожидания правительства.
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ЭкономикаВВПМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Госдума РФМаксим РешетниковРоссияАнтон Силуанов
 
 
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