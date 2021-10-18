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"Дали список правил": Билли Айлиш рассказала о встрече с королевской семьей
"Дали список правил": Билли Айлиш рассказала о встрече с королевской семьей - РИА Новости, 18.10.2021
"Дали список правил": Билли Айлиш рассказала о встрече с королевской семьей
Американская певица Билли Айлиш стала гостьей ток-шоу Джимми Киммела и рассказала, каково ей было встретиться и пообщаться с членами королевской семьи, в том... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:35
2021-10-18T17:35
2021-10-18T17:35
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш стала гостьей ток-шоу Джимми Киммела и рассказала, каково ей было встретиться и пообщаться с членами королевской семьи, в том числе принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, на премьере фильма "Не время умирать" в Лондоне. Девятнадцатилетняя знаменитость, написавшая заглавную песню в новой ленте о Джеймсе Бонде, рассказала, что ей дали "целый список" правил, которому нужно было следовать при встрече с монаршими особами. Однако, по словам Айлиш, оказалось, что члены королевской семьи не настаивают на таких формальностях.Исполнительница хита "Bad guy" добавила, что встреча с Кейт и Уильямом была "потрясающей".Премьера фильма "Не время умирать" в кинотеатрах Великобритании состоялась 30 сентября. В России лента вышла 7 октября. В ней Дэниел Крейг последний раз появляется в образе знаменитого шпиона Джеймса Бонда.
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новости культуры, стиль жизни, билли айлиш, лондон, великобритания, дэниел крейг, джеймс бонд, кейт миддлтон
"Дали список правил": Билли Айлиш рассказала о встрече с королевской семьей
Билли Айлиш рассказала о переживаниях перед встречей с королевской семьей
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Американская певица Билли Айлиш стала
гостьей ток-шоу Джимми Киммела и рассказала, каково ей было встретиться и пообщаться с членами королевской семьи, в том числе принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, на премьере фильма "Не время умирать" в Лондоне.
Девятнадцатилетняя знаменитость, написавшая заглавную песню в новой ленте о Джеймсе Бонде, рассказала, что ей дали "целый список" правил, которому нужно было следовать при встрече с монаршими особами.
Однако, по словам Айлиш, оказалось, что члены королевской семьи не настаивают на таких формальностях.
"Я пыталась следовать правилам. Я готовилась, — призналась она ведущему Джимми Киммелу. — Они были абсолютно адекватными. Мне не пришлось думать: "Ой, мне страшно. Я не могу с ними разговаривать".
Исполнительница хита "Bad guy" добавила, что встреча с Кейт и Уильямом была "потрясающей".
"Они были очень любезны. А еще они задавали мне всякие вопросы, — вспоминала Билли Айлиш. — Они были очень дружелюбные, веселые и милые. Жаловаться не на что".
Премьера фильма "Не время умирать" в кинотеатрах Великобритании состоялась 30 сентября. В России лента вышла 7 октября. В ней Дэниел Крейг последний раз появляется в образе знаменитого шпиона Джеймса Бонда.