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"Дали список правил": Билли Айлиш рассказала о встрече с королевской семьей

"Дали список правил": Билли Айлиш рассказала о встрече с королевской семьей - РИА Новости, 18.10.2021

"Дали список правил": Билли Айлиш рассказала о встрече с королевской семьей

Американская певица Билли Айлиш стала гостьей ток-шоу Джимми Киммела и рассказала, каково ей было встретиться и пообщаться с членами королевской семьи, в том... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:35

2021-10-18T17:35

2021-10-18T17:35

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш стала гостьей ток-шоу Джимми Киммела и рассказала, каково ей было встретиться и пообщаться с членами королевской семьи, в том числе принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, на премьере фильма "Не время умирать" в Лондоне. Девятнадцатилетняя знаменитость, написавшая заглавную песню в новой ленте о Джеймсе Бонде, рассказала, что ей дали "целый список" правил, которому нужно было следовать при встрече с монаршими особами. Однако, по словам Айлиш, оказалось, что члены королевской семьи не настаивают на таких формальностях.Исполнительница хита "Bad guy" добавила, что встреча с Кейт и Уильямом была "потрясающей".Премьера фильма "Не время умирать" в кинотеатрах Великобритании состоялась 30 сентября. В России лента вышла 7 октября. В ней Дэниел Крейг последний раз появляется в образе знаменитого шпиона Джеймса Бонда.

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новости культуры, стиль жизни, билли айлиш, лондон, великобритания, дэниел крейг, джеймс бонд, кейт миддлтон