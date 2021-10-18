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В Пензе в ДТП со скорой погибла пациентка
В Пензе в ДТП со скорой погибла пациентка - РИА Новости, 18.10.2021
В Пензе в ДТП со скорой погибла пациентка
Ехавшая с мигалкой и сиреной карета скорой помощи в Пензе опрокинулась после столкновения с легковым автомобилем, в результате погибла пациентка, сообщила... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T23:48
2021-10-18T23:50
происшествия
пенза
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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САРАТОВ, 18 окт - РИА Новости. Ехавшая с мигалкой и сиреной карета скорой помощи в Пензе опрокинулась после столкновения с легковым автомобилем, в результате погибла пациентка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.ДТП произошло около 21.00 мск на перекрестке улиц Ростовская и Терновского."Предварительно установлено, что на регулируемом перекрестке водитель автомашины скорой помощи, мужчина 1985 года рождения, ехал с включенной звуковой и световой сигнализацией на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомашиной "Лада Гранта" под управлением мужчины 1982 года рождения. В результате ДТП машина скорой помощи опрокинулась на бок. Пациентка скорой помощи 1954 года рождения скончалась на месте ДТП. Причина ее смерти устанавливается", - говорится в сообщении.
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происшествия, пенза, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
23:48 18.10.2021 (обновлено: 23:50 18.10.2021)
 
В Пензе в ДТП со скорой погибла пациентка

Пациентка скорой помощи погибла в ДТП по пути в больницу в Пензе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 18 окт - РИА Новости. Ехавшая с мигалкой и сиреной карета скорой помощи в Пензе опрокинулась после столкновения с легковым автомобилем, в результате погибла пациентка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
ДТП произошло около 21.00 мск на перекрестке улиц Ростовская и Терновского.
"Предварительно установлено, что на регулируемом перекрестке водитель автомашины скорой помощи, мужчина 1985 года рождения, ехал с включенной звуковой и световой сигнализацией на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомашиной "Лада Гранта" под управлением мужчины 1982 года рождения. В результате ДТП машина скорой помощи опрокинулась на бок. Пациентка скорой помощи 1954 года рождения скончалась на месте ДТП. Причина ее смерти устанавливается", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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