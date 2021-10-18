https://ria.ru/20211018/dtp-1755124130.html

В Пензе в ДТП со скорой погибла пациентка

В Пензе в ДТП со скорой погибла пациентка - РИА Новости, 18.10.2021

В Пензе в ДТП со скорой погибла пациентка

Ехавшая с мигалкой и сиреной карета скорой помощи в Пензе опрокинулась после столкновения с легковым автомобилем, в результате погибла пациентка, сообщила... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T23:48

2021-10-18T23:48

2021-10-18T23:50

происшествия

пенза

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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САРАТОВ, 18 окт - РИА Новости. Ехавшая с мигалкой и сиреной карета скорой помощи в Пензе опрокинулась после столкновения с легковым автомобилем, в результате погибла пациентка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.ДТП произошло около 21.00 мск на перекрестке улиц Ростовская и Терновского."Предварительно установлено, что на регулируемом перекрестке водитель автомашины скорой помощи, мужчина 1985 года рождения, ехал с включенной звуковой и световой сигнализацией на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомашиной "Лада Гранта" под управлением мужчины 1982 года рождения. В результате ДТП машина скорой помощи опрокинулась на бок. Пациентка скорой помощи 1954 года рождения скончалась на месте ДТП. Причина ее смерти устанавливается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211018/proisshestvie-1755055351.html

пенза

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пенза, министерство внутренних дел рф (мвд россии)