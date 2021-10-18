https://ria.ru/20211018/dtp-1755087295.html

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись несколько машин

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись несколько машин - РИА Новости, 18.10.2021

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись несколько машин

Движение по Кутузовскому проспекту в Москве затруднено на 3,5 километра после ДТП с несколькими автомобилями, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T18:15

2021-10-18T18:15

2021-10-18T18:15

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

кутузовский проспект

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Движение по Кутузовскому проспекту в Москве затруднено на 3,5 километра после ДТП с несколькими автомобилями, сообщает столичный департамент транспорта."На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Информация об обстоятельствах ДТП и пострадавших уточняется. Движение по Кутузовскому проспекту в сторону области затруднено на 3,5 километра", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

https://ria.ru/20211012/dtp-1754288981.html

москва

кутузовский проспект

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, кутузовский проспект