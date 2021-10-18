https://ria.ru/20211018/dtp-1755087295.html
В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись несколько машин
В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись несколько машин - РИА Новости, 18.10.2021
В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись несколько машин
Движение по Кутузовскому проспекту в Москве затруднено на 3,5 километра после ДТП с несколькими автомобилями, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:15
2021-10-18T18:15
2021-10-18T18:15
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
кутузовский проспект
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Движение по Кутузовскому проспекту в Москве затруднено на 3,5 километра после ДТП с несколькими автомобилями, сообщает столичный департамент транспорта."На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Информация об обстоятельствах ДТП и пострадавших уточняется. Движение по Кутузовскому проспекту в сторону области затруднено на 3,5 километра", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
https://ria.ru/20211012/dtp-1754288981.html
москва
кутузовский проспект
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, кутузовский проспект
В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись несколько машин
Движение по Кутузовскому проспекту в Москве затруднено после ДТП с несколькими машинами