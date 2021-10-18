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ЛНР инициировала проведение экстренного заседания подгруппы по безопасности
ЛНР инициировала проведение экстренного заседания подгруппы по безопасности - РИА Новости, 18.10.2021
ЛНР инициировала проведение экстренного заседания подгруппы по безопасности
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики инициировали проведение 19 октября экстренного заседания подгруппы по безопасности контактной... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:29
2021-10-18T17:32
в мире
луганск
донецк (донецкая область)
луганская народная республика
владислав дейнего
обсе
сцкк
смм обсе
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ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики инициировали проведение 19 октября экстренного заседания подгруппы по безопасности контактной группы по Донбассу, посвященному вопросу освобождения ее наблюдателя в СЦКК, заявил глава МИД ЛНР, полпред республики на минских переговорах Владислав Дейнего.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов."Нами инициировано проведение экстренного внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности на 19 октября в 13.00 (совпадает с мск.) с целью выработки решения по вопросу о незамедлительном освобождении и возврату нашего наблюдателя как необходимом шаге по восстановлению доверия, а также поиска путей обеспечения безопасности наблюдателей СЦКК Донецка и Луганска на линии соприкосновения в дальнейшем", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД.Полпред ЛНР подчеркнул, что своими действиями по захвату офицера представительства республики в СЦКК Киев подрывает доверие к системе взаимных гарантий безопасности, дезавуирует подписанные ранее договоренности о перемирии, а также блокирует действие сложившегося механизма работы СЦКК в действующем составе.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://radiosputnik.ria.ru/20211017/obse-1754946886.html
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луганск
донецк (донецкая область)
луганская народная республика
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в мире, луганск, донецк (донецкая область), луганская народная республика, владислав дейнего, обсе, сцкк, смм обсе, ситуация в днр и лнр
17:29 18.10.2021 (обновлено: 17:32 18.10.2021)
 
ЛНР инициировала проведение экстренного заседания подгруппы по безопасности

ЛНР инициировала проведение 19 октября экстренного заседания подгруппы по безопасности

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против бездействия международных представителей миссии ОБСЕ в связи с задержанием гражданина ЛНР Андрея Косяка
Участники акции протеста против бездействия международных представителей миссии ОБСЕ в связи с задержанием гражданина ЛНР Андрея Косяка - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики инициировали проведение 19 октября экстренного заседания подгруппы по безопасности контактной группы по Донбассу, посвященному вопросу освобождения ее наблюдателя в СЦКК, заявил глава МИД ЛНР, полпред республики на минских переговорах Владислав Дейнего.
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
Вчера, 20:43В мире
В ЛНР опровергли сведения о прекращении работы ОБСЕ
"Нами инициировано проведение экстренного внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности на 19 октября в 13.00 (совпадает с мск.) с целью выработки решения по вопросу о незамедлительном освобождении и возврату нашего наблюдателя как необходимом шаге по восстановлению доверия, а также поиска путей обеспечения безопасности наблюдателей СЦКК Донецка и Луганска на линии соприкосновения в дальнейшем", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД.
Полпред ЛНР подчеркнул, что своими действиями по захвату офицера представительства республики в СЦКК Киев подрывает доверие к системе взаимных гарантий безопасности, дезавуирует подписанные ранее договоренности о перемирии, а также блокирует действие сложившегося механизма работы СЦКК в действующем составе.
"Таким образом, действия Украины ставят под угрозу всю архитектуру безопасности в Донбассе в целом", - дополнил Дейнего.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марк Этерингтон - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
Вчера, 13:17
В ОБСЕ пообещали ЛНР изучить обстоятельства задержания офицера СЦКК
 
В миреЛуганскДонецк (Донецкая область)Луганская Народная РеспубликаВладислав ДейнегоОБСЕСЦККСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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