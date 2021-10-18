https://ria.ru/20211018/donbass-1755077103.html

ЛНР инициировала проведение экстренного заседания подгруппы по безопасности

ЛНР инициировала проведение экстренного заседания подгруппы по безопасности - РИА Новости, 18.10.2021

ЛНР инициировала проведение экстренного заседания подгруппы по безопасности

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики инициировали проведение 19 октября экстренного заседания подгруппы по безопасности контактной... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:29

2021-10-18T17:29

2021-10-18T17:32

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луганск

донецк (донецкая область)

луганская народная республика

владислав дейнего

обсе

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ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики инициировали проведение 19 октября экстренного заседания подгруппы по безопасности контактной группы по Донбассу, посвященному вопросу освобождения ее наблюдателя в СЦКК, заявил глава МИД ЛНР, полпред республики на минских переговорах Владислав Дейнего.В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов."Нами инициировано проведение экстренного внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности на 19 октября в 13.00 (совпадает с мск.) с целью выработки решения по вопросу о незамедлительном освобождении и возврату нашего наблюдателя как необходимом шаге по восстановлению доверия, а также поиска путей обеспечения безопасности наблюдателей СЦКК Донецка и Луганска на линии соприкосновения в дальнейшем", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД.Полпред ЛНР подчеркнул, что своими действиями по захвату офицера представительства республики в СЦКК Киев подрывает доверие к системе взаимных гарантий безопасности, дезавуирует подписанные ранее договоренности о перемирии, а также блокирует действие сложившегося механизма работы СЦКК в действующем составе.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20211017/obse-1754946886.html

https://ria.ru/20211017/donbass-1754921164.html

луганск

донецк (донецкая область)

луганская народная республика

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