https://ria.ru/20211018/diversii-1755005159.html

Лукашенко заявил о подготовке диверсий на оборонных объектах в Белоруссии

Лукашенко заявил о подготовке диверсий на оборонных объектах в Белоруссии - РИА Новости, 18.10.2021

Лукашенко заявил о подготовке диверсий на оборонных объектах в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что противники белорусской власти под контролем иностранных спецслужб планируют диверсии на объектах оборонного РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T12:02

2021-10-18T12:02

2021-10-18T12:17

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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что противники белорусской власти под контролем иностранных спецслужб планируют диверсии на объектах оборонного комплекса и экономики, предпринимают попытки инспирировать забастовки на белорусских предприятиях."Иностранные спецслужбы и их пособники изучают обстановку в трудовых коллективах, пытаются инспирировать забастовки", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске, принимая кадровые решения в системе государственной безопасности. Его слова приводится агентством Sputnik Беларусь.Президент добавил, что планируются диверсии на объектах оборонного комплекса, экономики и жизнеобеспечения."Созданные под контролем спецслужб политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей средств массовой информации, силовых органов. Добрались и до судейского корпуса", - заявил глава государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/lukashenko-1755004018.html

https://ria.ru/20211014/zakon-1754476208.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии