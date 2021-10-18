12:02 18.10.2021 (обновлено: 12:17 18.10.2021)
Лукашенко заявил о подготовке диверсий на оборонных объектах в Белоруссии
Президент Белоруссии Лукашенко заявил о подготовке диверсий на оборонных объектах
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что противники белорусской власти под контролем иностранных спецслужб планируют диверсии на объектах оборонного комплекса и экономики, предпринимают попытки инспирировать забастовки на белорусских предприятиях.
"Иностранные спецслужбы и их пособники изучают обстановку в трудовых коллективах, пытаются инспирировать забастовки", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске, принимая кадровые решения в системе государственной безопасности. Его слова приводится агентством Sputnik Беларусь.
Президент добавил, что планируются диверсии на объектах оборонного комплекса, экономики и жизнеобеспечения.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
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Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.