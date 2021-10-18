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Зампостпреда в ООН заявил, что шокирован включением девочки в "Миротворец"
Зампостпреда в ООН заявил, что шокирован включением девочки в "Миротворец" - РИА Новости, 18.10.2021
Зампостпреда в ООН заявил, что шокирован включением девочки в "Миротворец"
Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что шокирован включением двенадцатилетней девочки из Луганска Фаины Савенковой в базу скандально известного... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T21:10
2021-10-18T21:10
в мире
оон
дунья миятович
донецкая народная республика
луганская народная республика
мария захарова
обсе
дмитрий полянский
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что шокирован включением двенадцатилетней девочки из Луганска Фаины Савенковой в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".Двенадцатилетняя писательница из Луганска Фаина Савенкова попала на сайте "Миротворец" в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Ранее она записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, в котором призывала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь."Мы, конечно, были шокированы. Фаину мы знаем достаточно давно, по публикациям в соцсетях, она была и неравнодушна к мероприятиям, которые мы проводили в ООН... Когда мы узнали, что двенадцатилетняя девочка занесена в базу данных этого ужасного сайта, мы были шокированы. С одной стороны, нас перестали удивлять украинские соседи, с другой стороны - так нельзя, это уже за гранью понимания, любых представлений о гуманности. И очень показательно в отношении того, с кем на самом деле Украина там ведет войну - вот, получается, что двенадцатилетние дети… Она пишет, она высказывает свое мнение, и за это попадать в базу данных этого сайта?" - сказал Полянский в эфире Youtube-канала "Соловьев Live"."Хочу воспользоваться возможностью и сказать ей - мы вас в обиду не дадим, мы, конечно же, эту историю не бросим, и вы можете на нас рассчитывать", - добавил Полянский.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20211018/mnenie-1755056693.html
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в мире, оон, дунья миятович, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, обсе, дмитрий полянский, россия
21:10 18.10.2021
 
Зампостпреда в ООН заявил, что шокирован включением девочки в "Миротворец"

Дипломат в ООН Полянский заявил, что шокирован включением 12-летней девочки в "Миротворец"

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AP Photo / Seth Wenig
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что шокирован включением двенадцатилетней девочки из Луганска Фаины Савенковой в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Двенадцатилетняя писательница из Луганска Фаина Савенкова попала на сайте "Миротворец" в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Ранее она записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, в котором призывала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.
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"Мы, конечно, были шокированы. Фаину мы знаем достаточно давно, по публикациям в соцсетях, она была и неравнодушна к мероприятиям, которые мы проводили в ООН... Когда мы узнали, что двенадцатилетняя девочка занесена в базу данных этого ужасного сайта, мы были шокированы. С одной стороны, нас перестали удивлять украинские соседи, с другой стороны - так нельзя, это уже за гранью понимания, любых представлений о гуманности. И очень показательно в отношении того, с кем на самом деле Украина там ведет войну - вот, получается, что двенадцатилетние дети… Она пишет, она высказывает свое мнение, и за это попадать в базу данных этого сайта?" - сказал Полянский в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
"Хочу воспользоваться возможностью и сказать ей - мы вас в обиду не дадим, мы, конечно же, эту историю не бросим, и вы можете на нас рассчитывать", - добавил Полянский.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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В миреООНДунья МиятовичДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМария ЗахароваОБСЕДмитрий ПолянскийРоссия
 
 
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