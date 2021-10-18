https://ria.ru/20211018/delo-1754983634.html

После стрельбы в школе в Пермском крае возбудили уголовное дело

После стрельбы в школе в Пермском крае возбудили уголовное дело - РИА Новости, 18.10.2021

После стрельбы в школе в Пермском крае возбудили уголовное дело

Уголовное дело по статьям о халатности и оказанию небезопасных услуг возбуждено после стрельбы в пермской школе, сообщается на сайте регионального СУСК РФ. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:31

2021-10-18T10:31

2021-10-18T10:47

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в пермской школе

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уголовное дело по статьям о халатности и оказанию небезопасных услуг возбуждено после стрельбы в пермской школе, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.Ранее краевое ГУМВД сообщило, что ученик 6-го класса выстрелил дважды из оружия в школе в Октябрьском округе, подросток был задержан. По информации регионального минздрава, пострадал один ученик, он попал в больницу с ссадинами, но уже отпущен домой."Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Доследственную проверку по факту покушения на убийство проводят в отношении подростка, открывшего стрельбу в пермской школе, сообщается на сайте регионального СУСК России."По факту противоправных действий 12-летнего подростка проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается интересующая следствие документация, назначаются судебные экспертизы.Установлено, что утром 18 октября 12-летний школьник принес с собой в учебное учреждение огнестрельное оружие, из которого в присутствии нескольких подростков произвел два выстрела в стену и стеклопластиковую дверь. Осколки от разбитого стекла ранили 11-летнего школьника.Следствие выясняет мотивы действий подростка и обстоятельства, при которых он получил доступ к оружию, а также условия хранения оружия, даст оценку своевременности и качеству его проверки контролирующими органами."Исследуются вопросы качества охраны образовательного учреждения, будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц, допустивших факт перемещения вооруженного школьника по территории учебного заведения", - подчеркивается в сообщении.Расследование дела взято следственным управлением на особый контроль.

https://ria.ru/20211018/proverka-1754972326.html

https://ria.ru/20211018/perm-1754968170.html

россия

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Кадры из школы под Пермью, где произошла стрельба Шестиклассник объяснил мотивы стрельбы тем, что ему во сне приснился Бог и подсказал, что надо делать. Некоторых учеников до сих пор не могут найти. Подробности с места происшествия - в видео. 2021-10-18T10:31 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в пермской школе, россия