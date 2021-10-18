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Силуанов оценил дополнительные соцрасходы бюджета на 2022 год
Силуанов оценил дополнительные соцрасходы бюджета на 2022 год - РИА Новости, 18.10.2021
Силуанов оценил дополнительные соцрасходы бюджета на 2022 год
Дополнительные социальные расходы бюджета РФ в 2022 году в связи с высокой инфляцией этого года составят порядка 30 миллиардов рублей, сообщил министр финансов... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:21
2021-10-18T15:21
экономика
бюджет
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
расходы
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Дополнительные социальные расходы бюджета РФ в 2022 году в связи с высокой инфляцией этого года составят порядка 30 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов."Порядка 30 миллиардов рублей, из которых 15 миллиардов – маткапитал, остальное - пособия", - сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос, во сколько Минфин оценивает дополнительные социальные расходы бюджета на следующий год в связи с высокой инфляцией текущего года."Источники - внутреннее перераспределение средств. Есть зарезервированные средства определенные, невостребованные. Они как раз дают больше возможности для маневра в ходе рассмотрения бюджета, и соответственно, в ходе исполнения. Поэтому за счет этих средств будем искать ресурсы", - добавил министр.Ранее в понедельник Силуанов сообщил, что все социальные выплаты и материнский капитал в 2022 году будут проиндексированы по фактической инфляции 2021 года, которая складывается выше прогноза.Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на 2021 год до 7,4%. При этом проект федерального бюджета на следующий год был рассчитан исходя из прежнего прогноза в 5,8%.
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экономика, бюджет, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, расходы
15:21 18.10.2021
 
Силуанов оценил дополнительные соцрасходы бюджета на 2022 год

Силуанов: в 2022 году дополнительные социальные расходы бюджета составят 30 млрд рублей

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на заседании по обсуждению проекта федерального бюджета на 2021 год в Госдуме - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Дополнительные социальные расходы бюджета РФ в 2022 году в связи с высокой инфляцией этого года составят порядка 30 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Порядка 30 миллиардов рублей, из которых 15 миллиардов – маткапитал, остальное - пособия", - сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос, во сколько Минфин оценивает дополнительные социальные расходы бюджета на следующий год в связи с высокой инфляцией текущего года.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 12:24
В бюджете учтут последствия высокой инфляции, заявил Силуанов
"Источники - внутреннее перераспределение средств. Есть зарезервированные средства определенные, невостребованные. Они как раз дают больше возможности для маневра в ходе рассмотрения бюджета, и соответственно, в ходе исполнения. Поэтому за счет этих средств будем искать ресурсы", - добавил министр.
Ранее в понедельник Силуанов сообщил, что все социальные выплаты и материнский капитал в 2022 году будут проиндексированы по фактической инфляции 2021 года, которая складывается выше прогноза.
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на 2021 год до 7,4%. При этом проект федерального бюджета на следующий год был рассчитан исходя из прежнего прогноза в 5,8%.
 
ЭкономикаБюджетМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановРасходы
 
 
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