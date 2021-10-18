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Силуанов оценил дополнительные соцрасходы бюджета на 2022 год
Силуанов оценил дополнительные соцрасходы бюджета на 2022 год - РИА Новости, 18.10.2021
Силуанов оценил дополнительные соцрасходы бюджета на 2022 год
Дополнительные социальные расходы бюджета РФ в 2022 году в связи с высокой инфляцией этого года составят порядка 30 миллиардов рублей, сообщил министр финансов... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:21
2021-10-18T15:21
2021-10-18T15:21
экономика
бюджет
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
расходы
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Дополнительные социальные расходы бюджета РФ в 2022 году в связи с высокой инфляцией этого года составят порядка 30 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов."Порядка 30 миллиардов рублей, из которых 15 миллиардов – маткапитал, остальное - пособия", - сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос, во сколько Минфин оценивает дополнительные социальные расходы бюджета на следующий год в связи с высокой инфляцией текущего года."Источники - внутреннее перераспределение средств. Есть зарезервированные средства определенные, невостребованные. Они как раз дают больше возможности для маневра в ходе рассмотрения бюджета, и соответственно, в ходе исполнения. Поэтому за счет этих средств будем искать ресурсы", - добавил министр.Ранее в понедельник Силуанов сообщил, что все социальные выплаты и материнский капитал в 2022 году будут проиндексированы по фактической инфляции 2021 года, которая складывается выше прогноза.Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на 2021 год до 7,4%. При этом проект федерального бюджета на следующий год был рассчитан исходя из прежнего прогноза в 5,8%.
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экономика, бюджет, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, расходы
Силуанов оценил дополнительные соцрасходы бюджета на 2022 год
Силуанов: в 2022 году дополнительные социальные расходы бюджета составят 30 млрд рублей