https://ria.ru/20211018/blokirovka-1754989334.html
Роскомнадзор заблокировал более 427 тысяч материалов с незаконным контентом
Роскомнадзор заблокировал более 427 тысяч материалов с незаконным контентом - РИА Новости, 18.10.2021
Роскомнадзор заблокировал более 427 тысяч материалов с незаконным контентом
Роскомнадзор в январе-сентябре заблокировал более 427 тысяч материалов с запрещенным контентом, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:00
2021-10-18T11:00
2021-10-18T11:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Роскомнадзор в январе-сентябре заблокировал более 427 тысяч материалов с запрещенным контентом, сообщается в Telegram-канале ведомства."С января по сентябрь 2021 года заблокировано более 427 тысяч материалов с запрещенным контентом. За последние 9 месяцев удалено 166 тысяч запрещенных материалов по трем категориям информации - "наркотики", "пропаганда самоубийства" и "детская порнография". Это на 42% больше аналогичного периода 2020 года", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает также работу соцсетей, которые самостоятельно удалили более 45% всей выявленной информации по указанным категориям. При этом добавляется, что наибольший процент неудаления был у Facebook - 19% и Youtube - 11%. Сообщается также, что более трети всей запрещенной информации прислали граждане."Призываем все площадки к ответственному исполнению своих обязанностей и требований российского законодательства", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211014/it-kompanii-1754530547.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, facebook
Роскомнадзор заблокировал более 427 тысяч материалов с незаконным контентом
Роскомнадзор заблокировал более 427 тысяч материалов с запрещенным контентом