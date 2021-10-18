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Роскомнадзор заблокировал более 427 тысяч материалов с незаконным контентом
Роскомнадзор заблокировал более 427 тысяч материалов с незаконным контентом - РИА Новости, 18.10.2021
Роскомнадзор заблокировал более 427 тысяч материалов с незаконным контентом
Роскомнадзор в январе-сентябре заблокировал более 427 тысяч материалов с запрещенным контентом, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:00
2021-10-18T11:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Роскомнадзор в январе-сентябре заблокировал более 427 тысяч материалов с запрещенным контентом, сообщается в Telegram-канале ведомства."С января по сентябрь 2021 года заблокировано более 427 тысяч материалов с запрещенным контентом. За последние 9 месяцев удалено 166 тысяч запрещенных материалов по трем категориям информации - "наркотики", "пропаганда самоубийства" и "детская порнография". Это на 42% больше аналогичного периода 2020 года", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает также работу соцсетей, которые самостоятельно удалили более 45% всей выявленной информации по указанным категориям. При этом добавляется, что наибольший процент неудаления был у Facebook - 19% и Youtube - 11%. Сообщается также, что более трети всей запрещенной информации прислали граждане."Призываем все площадки к ответственному исполнению своих обязанностей и требований российского законодательства", - добавляется в сообщении.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, facebook
11:00 18.10.2021
 
Роскомнадзор заблокировал более 427 тысяч материалов с незаконным контентом

Роскомнадзор заблокировал более 427 тысяч материалов с запрещенным контентом

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Роскомнадзор в январе-сентябре заблокировал более 427 тысяч материалов с запрещенным контентом, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"С января по сентябрь 2021 года заблокировано более 427 тысяч материалов с запрещенным контентом. За последние 9 месяцев удалено 166 тысяч запрещенных материалов по трем категориям информации - "наркотики", "пропаганда самоубийства" и "детская порнография". Это на 42% больше аналогичного периода 2020 года", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает также работу соцсетей, которые самостоятельно удалили более 45% всей выявленной информации по указанным категориям. При этом добавляется, что наибольший процент неудаления был у Facebook - 19% и Youtube - 11%. Сообщается также, что более трети всей запрещенной информации прислали граждане.
"Призываем все площадки к ответственному исполнению своих обязанностей и требований российского законодательства", - добавляется в сообщении.
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