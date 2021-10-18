https://ria.ru/20211018/blokirovka-1754989334.html

Роскомнадзор заблокировал более 427 тысяч материалов с незаконным контентом

Роскомнадзор заблокировал более 427 тысяч материалов с незаконным контентом - РИА Новости, 18.10.2021

Роскомнадзор заблокировал более 427 тысяч материалов с незаконным контентом

Роскомнадзор в январе-сентябре заблокировал более 427 тысяч материалов с запрещенным контентом, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:00

2021-10-18T11:00

2021-10-18T11:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739641939_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_2a7fe0b0c8d172837ccd070ad82fd55c.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Роскомнадзор в январе-сентябре заблокировал более 427 тысяч материалов с запрещенным контентом, сообщается в Telegram-канале ведомства."С января по сентябрь 2021 года заблокировано более 427 тысяч материалов с запрещенным контентом. За последние 9 месяцев удалено 166 тысяч запрещенных материалов по трем категориям информации - "наркотики", "пропаганда самоубийства" и "детская порнография". Это на 42% больше аналогичного периода 2020 года", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает также работу соцсетей, которые самостоятельно удалили более 45% всей выявленной информации по указанным категориям. При этом добавляется, что наибольший процент неудаления был у Facebook - 19% и Youtube - 11%. Сообщается также, что более трети всей запрещенной информации прислали граждане."Призываем все площадки к ответственному исполнению своих обязанностей и требований российского законодательства", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211014/it-kompanii-1754530547.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, facebook