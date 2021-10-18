https://ria.ru/20211018/beret-1754960974.html

Они наврали: шокирующая правда о драке спецназа с кавказцами из-за краповых беретов

В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповые береты - РИА Новости, 18.10.2021

Они наврали: шокирующая правда о драке спецназа с кавказцами из-за краповых беретов

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в беседе с "Известиями" опроверг информацию о драке силовиков в Ставропольском крае. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T01:45

2021-10-18T01:45

2021-10-18T01:50

происшествия

ставропольский край

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

валерий грибакин

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в беседе с "Известиями" опроверг информацию о драке силовиков в Ставропольском крае.Ранее некоторые СМИ сообщали о стычке на испытаниях на краповый берет на Ставрополье, после которой бойцы одного из спецподразделений якобы отказались носить форменный головной убор.Представитель ведомства объяснил, что краповый берет — это символ доблести "и его не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований".При этом Грибакин согласился, что у участников любых соревнованиях возникают эмоции, особенно при конкуренции с другими участниками.

https://ria.ru/20210930/krapovyy_beret-1752442036.html

ставропольский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ставропольский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), валерий грибакин