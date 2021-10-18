https://ria.ru/20211018/beret-1754960974.html
Они наврали: шокирующая правда о драке спецназа с кавказцами из-за краповых беретов
В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповые береты - РИА Новости, 18.10.2021
Они наврали: шокирующая правда о драке спецназа с кавказцами из-за краповых беретов
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в беседе с "Известиями" опроверг информацию о драке силовиков в Ставропольском крае. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T01:45
2021-10-18T01:45
2021-10-18T01:50
происшествия
ставропольский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
валерий грибакин
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в беседе с "Известиями" опроверг информацию о драке силовиков в Ставропольском крае.Ранее некоторые СМИ сообщали о стычке на испытаниях на краповый берет на Ставрополье, после которой бойцы одного из спецподразделений якобы отказались носить форменный головной убор.Представитель ведомства объяснил, что краповый берет — это символ доблести "и его не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований".При этом Грибакин согласился, что у участников любых соревнованиях возникают эмоции, особенно при конкуренции с другими участниками.
https://ria.ru/20210930/krapovyy_beret-1752442036.html
ставропольский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ставропольский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), валерий грибакин
01:45 18.10.2021 (обновлено: 01:50 18.10.2021)
В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповые береты
Росгвардия: спецназ не снимал краповые береты из-за итогов испытания бойцов на Ставрополье