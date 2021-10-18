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Они наврали: шокирующая правда о драке спецназа с кавказцами из-за краповых беретов
В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповые береты - РИА Новости, 18.10.2021
Они наврали: шокирующая правда о драке спецназа с кавказцами из-за краповых беретов
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в беседе с "Известиями" опроверг информацию о драке силовиков в Ставропольском крае. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T01:45
2021-10-18T01:50
происшествия
ставропольский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
валерий грибакин
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в беседе с "Известиями" опроверг информацию о драке силовиков в Ставропольском крае.Ранее некоторые СМИ сообщали о стычке на испытаниях на краповый берет на Ставрополье, после которой бойцы одного из спецподразделений якобы отказались носить форменный головной убор.Представитель ведомства объяснил, что краповый берет — это символ доблести "и его не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований".При этом Грибакин согласился, что у участников любых соревнованиях возникают эмоции, особенно при конкуренции с другими участниками.
https://ria.ru/20210930/krapovyy_beret-1752442036.html
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происшествия, ставропольский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), валерий грибакин
01:45 18.10.2021 (обновлено: 01:50 18.10.2021)
 
В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповые береты

Росгвардия: спецназ не снимал краповые береты из-за итогов испытания бойцов на Ставрополье

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВручение крапового берета
Вручение крапового берета - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в беседе с "Известиями" опроверг информацию о драке силовиков в Ставропольском крае.
Ранее некоторые СМИ сообщали о стычке на испытаниях на краповый берет на Ставрополье, после которой бойцы одного из спецподразделений якобы отказались носить форменный головной убор.
"С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназов", — сказал Грибакин.
Представитель ведомства объяснил, что краповый берет — это символ доблести "и его не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований".
При этом Грибакин согласился, что у участников любых соревнованиях возникают эмоции, особенно при конкуренции с другими участниками.
На квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России на базе учебного полигона казанского отдельного отряда специального назначения Барс в Татарстане - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 10:45
В Росгвардии рассказали, какие испытания нужно пройти ради крапового берета
 
ПроисшествияСтавропольский крайФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Валерий Грибакин
 
 
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