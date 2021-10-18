https://ria.ru/20211018/belavia-1754987237.html

В МИД Латвии призвали ужесточить санкции против "Белавиа"

В МИД Латвии призвали ужесточить санкции против "Белавиа" - РИА Новости, 18.10.2021

В МИД Латвии призвали ужесточить санкции против "Белавиа"

ЕС нужно усилить ограничения в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа", заявил журналистам глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич перед началом заседания Совета... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:49

2021-10-18T10:49

2021-10-18T11:36

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БРЮССЕЛЬ, 18 окт - РИА Новости. ЕС нужно усилить ограничения в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа", заявил журналистам глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич перед началом заседания Совета министров иностранных дел."Необходимо ввести более строгие санкции, учитывая, что (президент Белоруссии Александр) Лукашенко по-прежнему продолжает использовать миграцию в качестве гибридного оружия... Это означает, что ввести (ограничения нужно) также на так называемые туристические компании, которые организуют перелеты. Я также считаю, что нам нужно полностью подвести под санкции "Белавиа", чтобы она не могла получать какую-либо помощь. Это означает больше санкций", - сказал Ринкевич.Глава ведомства считает, что нужно найти пути, как остановить полеты в Белоруссию."Санкции на "Белавию" - это одна вещь. А другая - нам нужно послать сигнал авиакомпаниям, которые сейчас привозят в Белоруссию людей с намерением миграции, что они под европейским наблюдением, что они не поступают хорошо", - отметил глава МИД.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. В мае Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией и закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. ИКАО начала расследование происшествия.Они приняли такое решение после инцидента с экстренной посадкой в минском аэропорту самолета авиакомпании Ryanair из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот.

https://ria.ru/20211008/belavia-1753706821.html

https://ria.ru/20210712/belavia-1740891674.html

https://ria.ru/20211004/belorussiya-1752954780.html

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в мире, белоруссия, латвия, мид латвии, эдгар ринкевич, белавиа