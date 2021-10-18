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В Минтруде сообщили, что 80% бедных — семьи с детьми
В Минтруде сообщили, что 80% бедных — семьи с детьми - РИА Новости, 18.10.2021
В Минтруде сообщили, что 80% бедных — семьи с детьми
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что 80% бедных граждан составляют семьи с детьми. По его словам, в пандемийный год страна не... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:39
2021-10-18T14:39
2021-10-18T14:40
общество
госдума рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что 80% бедных граждан составляют семьи с детьми. По его словам, в пандемийный год страна не нарастила существенно параметр по уровню бедности."По факту мы на сегодняшний день наблюдаем, что в структуре бедности 80%... это семьи, которые воспитывают детей", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы.
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общество, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия
14:39 18.10.2021 (обновлено: 14:40 18.10.2021)
В Минтруде сообщили, что 80% бедных — семьи с детьми
Глава Минтруда Котяков: 80% в структуре бедности составляют семьи, воспитывающие детей