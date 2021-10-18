https://ria.ru/20211018/bednost-1755039882.html

В Минтруде сообщили, что 80% бедных — семьи с детьми

В Минтруде сообщили, что 80% бедных — семьи с детьми - РИА Новости, 18.10.2021

В Минтруде сообщили, что 80% бедных — семьи с детьми

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что 80% бедных граждан составляют семьи с детьми. По его словам, в пандемийный год страна не... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:39

2021-10-18T14:39

2021-10-18T14:40

общество

госдума рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что 80% бедных граждан составляют семьи с детьми. По его словам, в пандемийный год страна не нарастила существенно параметр по уровню бедности."По факту мы на сегодняшний день наблюдаем, что в структуре бедности 80%... это семьи, которые воспитывают детей", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы.

https://ria.ru/20211016/volodin-1754865580.html

россия

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2021

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общество, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия