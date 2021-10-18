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Байден и его жена нарушили масочный режим в Вашингтоне
Байден и его жена нарушили масочный режим в Вашингтоне - РИА Новости, 18.10.2021
Байден и его жена нарушили масочный режим в Вашингтоне
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл нарушили требование мэра города Вашингтон, согласно которому люди обязаны носить защитные медицинские маски в... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:26
2021-10-18T11:27
в мире
сша
вашингтон (город)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл нарушили требование мэра города Вашингтон, согласно которому люди обязаны носить защитные медицинские маски в помещениях вне зависимости от того, есть ли у них прививки от коронавируса, сообщает телеканал Fox со ссылкой на видеозапись из соцсетей.На видео видно, как Байдены проходят по залу вашингтонского ресторана без масок в окружении охраны президента и сотрудников заведения с масками на лицах. При этом Байден несет медицинскую маску в руках.По данным телеканала, за нарушение заведениями требования полагаются разного рода санкции, от штрафов до лишения лицензии. Однако, согласно исполнительному указу мэра города, его положения не распространяются на "людей из федерального правительства, ...в то время как эти люди находятся при исполнении служебных обязанностей".
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден
11:26 18.10.2021 (обновлено: 11:27 18.10.2021)
 
Байден и его жена нарушили масочный режим в Вашингтоне

Байден и его жена нарушили требование о ношении масок в помещениях в Вашингтоне

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл нарушили требование мэра города Вашингтон, согласно которому люди обязаны носить защитные медицинские маски в помещениях вне зависимости от того, есть ли у них прививки от коронавируса, сообщает телеканал Fox со ссылкой на видеозапись из соцсетей.
На видео видно, как Байдены проходят по залу вашингтонского ресторана без масок в окружении охраны президента и сотрудников заведения с масками на лицах. При этом Байден несет медицинскую маску в руках.
По данным телеканала, за нарушение заведениями требования полагаются разного рода санкции, от штрафов до лишения лицензии. Однако, согласно исполнительному указу мэра города, его положения не распространяются на "людей из федерального правительства, ...в то время как эти люди находятся при исполнении служебных обязанностей".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 10:34
"У меня проблема": Байден не мог найти маску, которая была у него кармане
 
В миреСШАВашингтон (город)Джо Байден
 
 
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