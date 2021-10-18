https://ria.ru/20211018/bashkiriya-1754978305.html
В МВД Башкирии объяснили, почему силой вывели пенсионерку из автобуса
В МВД Башкирии объяснили, почему силой вывели пенсионерку из автобуса - РИА Новости, 18.10.2021
В МВД Башкирии объяснили, почему силой вывели пенсионерку из автобуса
Полицейские доставили в отдел полиции пенсионерку, которая игнорировала требования предъявить справку о вакцинации от коронавируса при посадке на междугородний... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:02
2021-10-18T10:02
2021-10-18T21:08
происшествия
кумертау
уфа
республика башкортостан
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УФА, 18 окт — РИА Новости. Полицейские доставили в отдел полиции пенсионерку, которая игнорировала требования предъявить справку о вакцинации от коронавируса при посадке на междугородний автобус в башкирском Стерлитамаке, и составили на нее административный материал, сообщили в МВД по Башкирии.Ряд Telegram-каналов опубликовали видео очевидца, в котором двое полицейских силой пытаются поднять пожилую женщину. При этом пенсионерка кричит, а женский голос за кадром просит правоохранителей убрать от женщины руки.Ранее сообщалось, что в Башкирии с 12 октября необходимо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса при посещении торговых центров, находящихся в частной собственности музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, а также при проезде на междугородних автобусах и пригородном поезде "Орлан". Кроме того, с 13 октября в республике ввели режим обязательной самоизоляции для невакцинированных пожилых людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания."В полицию поступило сообщение от работников автовокзала о том, что пассажирка задерживает отправление автобуса. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы Управления МВД России по городу Стерлитамаку установили, что женщина в нарушение указа главы Республики Башкортостан пыталась проехать на междугородном автобусе, совершавшем рейс Кумертау — Уфа, без документов, подтверждающих, что она прошла вакцинацию", — говорится в сообщении МВД по региону.Отмечается, что женщина игнорировала неоднократные требования работников вокзала и правоохранителей покинуть автобус, тем самым задерживала отправление общественного транспорта."Гражданка была доставлена в отдел полиции для разбирательства, где в отношении нее составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ", — сообщили в башкирской полиции.
https://ria.ru/20211013/politseyskiy-1754317137.html
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происшествия, кумертау, уфа, республика башкортостан
10:02 18.10.2021 (обновлено: 21:08 18.10.2021)
В МВД Башкирии объяснили, почему силой вывели пенсионерку из автобуса
В Башкирии полицейские силой вывели пенсионерку из автобуса за нарушение COVID-ограничений
УФА, 18 окт — РИА Новости.
Полицейские доставили в отдел полиции пенсионерку, которая игнорировала требования предъявить справку о вакцинации от коронавируса при посадке на междугородний автобус в башкирском Стерлитамаке, и составили на нее административный материал, сообщили в МВД по Башкирии
.
Ряд Telegram-каналов опубликовали видео очевидца, в котором двое полицейских силой пытаются поднять пожилую женщину. При этом пенсионерка кричит, а женский голос за кадром просит правоохранителей убрать от женщины руки.
Ранее сообщалось, что в Башкирии с 12 октября необходимо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса при посещении торговых центров, находящихся в частной собственности музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, а также при проезде на междугородних автобусах и пригородном поезде "Орлан". Кроме того, с 13 октября в республике ввели режим обязательной самоизоляции для невакцинированных пожилых людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.
"В полицию поступило сообщение от работников автовокзала о том, что пассажирка задерживает отправление автобуса. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы Управления МВД России по городу Стерлитамаку
установили, что женщина в нарушение указа главы Республики Башкортостан пыталась проехать на междугородном автобусе, совершавшем рейс Кумертау
— Уфа
, без документов, подтверждающих, что она прошла вакцинацию", — говорится в сообщении МВД по региону.
Отмечается, что женщина игнорировала неоднократные требования работников вокзала и правоохранителей покинуть автобус, тем самым задерживала отправление общественного транспорта.
"Гражданка была доставлена в отдел полиции для разбирательства, где в отношении нее составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ", — сообщили в башкирской полиции.