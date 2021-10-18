https://ria.ru/20211018/armeniya-1754986837.html
Армянскую АЭС подключили к энергосистеме после планового ремонта
Армянскую АЭС подключили к энергосистеме после планового ремонта - РИА Новости, 18.10.2021
Армянскую АЭС подключили к энергосистеме после планового ремонта
Армянская АЭС подключена к единой энергетической системе Армении после планового пятимесячного ремонта, сообщили в понедельник в госкорпорации "Росатом". РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:47
2021-10-18T10:47
2021-10-18T10:47
в мире
армения
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
армянская аэс
русатом сервис
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574456936_13:0:975:541_1920x0_80_0_0_f2df0787cdb8c329188d6d5043d995e9.jpg
ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. Армянская АЭС подключена к единой энергетической системе Армении после планового пятимесячного ремонта, сообщили в понедельник в госкорпорации "Росатом".Масштабный планово-предупредительный ремонт в рамках проекта модернизации и продления срока эксплуатации станции стартовал на Армянской АЭС 15 мая. По оценкам специалистов, после модернизации восстановятся физико-механические свойства корпуса реактора и его можно будет эксплуатировать и после 2026 года - как минимум ещё до 2036."Семнадцатого октября Армянская АЭС подключена к единой энергосистеме Армении. Заключительный планово-предупредительный ремонт (ППР-2021) в рамках проекта по модернизации и продлению срока эксплуатации Армянской атомной станции завершился. Это самый длительный и важный ППР, который предшествует принятию решения Госкомитетом по регулированию ядерной безопасности при правительстве Армении о выдаче лицензии на эксплуатацию до 2026 года", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Отмечается, что за время проекта по модернизации и продлению срока эксплуатации Армянской АЭС выполнен огромный объем работы. "С 2015 года было закуплено оборудования и проведено работ на сумму около 250 миллионов долларов. Было осуществлено обследование и модернизация порядка 5 тысяч единиц оборудования, проведена модернизация спринклерной системы, системы надежного питания, заменены системы автоматики и управления, полностью заменено оборудование машинного зала, что позволило увеличить генерацию электроэнергии на 10-15% при тех же затратах топлива", - отметили в госкорпорации.В госкорпорации уточнили, что для проведения работ по модернизации на станцию было доставлено около 150 железнодорожных вагонов с крупногабаритным оборудованием из Москвы, Красноярска, Харькова, Запорожья, Санкт-Петербурга и других городов, статор и ротор весом 180 тонн для турбогенератора АЭС, паровые турбины длиной почти 25 метров, трансформаторы и другое крупное и тяжеловесное оборудование."Доставка на Армянскую АЭС осуществлялась наземным транспортом, по морю, а также железнодорожным транспортом уже на ААЭС. Для того, чтобы доставить все необходимое оборудование, была отремонтирована железная дорога Армавир-Аршалуйс, которая ведет к АЭС", - говорится в сообщении.В этом году прошли завершающие работы по проекту - модернизирована система аварийного охлаждения активной зоны реактора, отремонтирован бассейн выдержки ядерного топлива, добавили в госкорпорации. Восстановительный отжиг корпуса реактора позволил вернуть эксплуатационные характеристики металла реактора к исходному состоянию на 80-85%.Ключевым подрядчиком работ по модернизации на АЭС выступает АО "Русатом Сервис", входящее в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом".
https://ria.ru/20211004/belaes-1753062794.html
https://ria.ru/20210930/aes-1752444717.html
https://ria.ru/20210926/energoblok-1751865743.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574456936_134:0:855:541_1920x0_80_0_0_49dab8743a7882296fe469112256d058.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", армянская аэс, русатом сервис, россия
Армянскую АЭС подключили к энергосистеме после планового ремонта
Армянскую АЭС подключили к единой энергосистеме страны после планового ремонта
ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. Армянская АЭС подключена к единой энергетической системе Армении после планового пятимесячного ремонта, сообщили в понедельник в госкорпорации "Росатом".
Масштабный планово-предупредительный ремонт в рамках проекта модернизации и продления срока эксплуатации станции стартовал на Армянской АЭС 15 мая. По оценкам специалистов, после модернизации восстановятся физико-механические свойства корпуса реактора и его можно будет эксплуатировать и после 2026 года - как минимум ещё до 2036.
"Семнадцатого октября Армянская АЭС подключена к единой энергосистеме Армении. Заключительный планово-предупредительный ремонт (ППР-2021) в рамках проекта по модернизации и продлению срока эксплуатации Армянской атомной станции завершился. Это самый длительный и важный ППР, который предшествует принятию решения Госкомитетом по регулированию ядерной безопасности при правительстве Армении о выдаче лицензии на эксплуатацию до 2026 года", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Отмечается, что за время проекта по модернизации и продлению срока эксплуатации Армянской АЭС
выполнен огромный объем работы. "С 2015 года было закуплено оборудования и проведено работ на сумму около 250 миллионов долларов. Было осуществлено обследование и модернизация порядка 5 тысяч единиц оборудования, проведена модернизация спринклерной системы, системы надежного питания, заменены системы автоматики и управления, полностью заменено оборудование машинного зала, что позволило увеличить генерацию электроэнергии на 10-15% при тех же затратах топлива", - отметили в госкорпорации.
В госкорпорации уточнили, что для проведения работ по модернизации на станцию было доставлено около 150 железнодорожных вагонов с крупногабаритным оборудованием из Москвы, Красноярска
, Харькова
, Запорожья
, Санкт-Петербурга
и других городов, статор и ротор весом 180 тонн для турбогенератора АЭС, паровые турбины длиной почти 25 метров, трансформаторы и другое крупное и тяжеловесное оборудование.
"Доставка на Армянскую АЭС осуществлялась наземным транспортом, по морю, а также железнодорожным транспортом уже на ААЭС. Для того, чтобы доставить все необходимое оборудование, была отремонтирована железная дорога Армавир-Аршалуйс, которая ведет к АЭС", - говорится в сообщении.
В этом году прошли завершающие работы по проекту - модернизирована система аварийного охлаждения активной зоны реактора, отремонтирован бассейн выдержки ядерного топлива, добавили в госкорпорации. Восстановительный отжиг корпуса реактора позволил вернуть эксплуатационные характеристики металла реактора к исходному состоянию на 80-85%.
Ключевым подрядчиком работ по модернизации на АЭС выступает АО "Русатом Сервис
", входящее в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом
".