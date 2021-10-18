Задержанного Киевом представителя ЛНР в СЦКК взяли под стражу
Суд на Украине арестовал задержанного Киевом представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка
КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Северодонецкий городской суд Луганской области арестовал задержанного Киевом представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Луганской области.
"Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным прокуратуры, представитель ЛНР во время задержания при себе имел огнестрельное оружие с двумя снаряженными магазинами. Отмечается, что задержанный подозревается в участии в деятельности запрещенных вооруженных формирований.
"В ходе досудебного расследования установлено, что с июля 2021 года подозреваемый служит "офицером-надзирателем представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня", входящего в состав так называемой "народной милиции ЛНР"… Задержание осуществлялось контрразведкой СБУ совместно с подразделениями вооруженных сил Украины", - добавили в прокуратуре.
В минувшую среду в ЛНР заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.