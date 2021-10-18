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Задержанного Киевом представителя ЛНР в СЦКК взяли под стражу
Задержанного Киевом представителя ЛНР в СЦКК взяли под стражу - РИА Новости, 18.10.2021
Задержанного Киевом представителя ЛНР в СЦКК взяли под стражу
Северодонецкий городской суд Луганской области арестовал задержанного Киевом представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T21:19
2021-10-18T21:19
в мире
оон
луганск
луганская область
служба безопасности украины
донецкая народная республика
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Северодонецкий городской суд Луганской области арестовал задержанного Киевом представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Луганской области."Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным прокуратуры, представитель ЛНР во время задержания при себе имел огнестрельное оружие с двумя снаряженными магазинами. Отмечается, что задержанный подозревается в участии в деятельности запрещенных вооруженных формирований."В ходе досудебного расследования установлено, что с июля 2021 года подозреваемый служит "офицером-надзирателем представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня", входящего в состав так называемой "народной милиции ЛНР"… Задержание осуществлялось контрразведкой СБУ совместно с подразделениями вооруженных сил Украины", - добавили в прокуратуре.В минувшую среду в ЛНР заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211018/donbass-1755077103.html
луганск
луганская область
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в мире, оон, луганск, луганская область, служба безопасности украины, донецкая народная республика, смм обсе, ситуация в днр и лнр
21:19 18.10.2021
 
Задержанного Киевом представителя ЛНР в СЦКК взяли под стражу

Суд на Украине арестовал задержанного Киевом представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Северодонецкий городской суд Луганской области арестовал задержанного Киевом представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Луганской области.
"Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным прокуратуры, представитель ЛНР во время задержания при себе имел огнестрельное оружие с двумя снаряженными магазинами. Отмечается, что задержанный подозревается в участии в деятельности запрещенных вооруженных формирований.
"В ходе досудебного расследования установлено, что с июля 2021 года подозреваемый служит "офицером-надзирателем представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня", входящего в состав так называемой "народной милиции ЛНР"… Задержание осуществлялось контрразведкой СБУ совместно с подразделениями вооруженных сил Украины", - добавили в прокуратуре.
Участники акции протеста против бездействия международных представителей миссии ОБСЕ в связи с задержанием гражданина ЛНР Андрея Косяка - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 17:29
ЛНР инициировала проведение экстренного заседания подгруппы по безопасности
В минувшую среду в ЛНР заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
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В миреООНЛуганскЛуганская областьСлужба безопасности УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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