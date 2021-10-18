https://ria.ru/20211018/arest-1755113383.html

Задержанного Киевом представителя ЛНР в СЦКК взяли под стражу

Задержанного Киевом представителя ЛНР в СЦКК взяли под стражу - РИА Новости, 18.10.2021

Задержанного Киевом представителя ЛНР в СЦКК взяли под стражу

Северодонецкий городской суд Луганской области арестовал задержанного Киевом представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T21:19

2021-10-18T21:19

2021-10-18T21:19

в мире

оон

луганск

луганская область

служба безопасности украины

донецкая народная республика

смм обсе

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:151:2500:1557_1920x0_80_0_0_5a369ad6beab47b895d19a6be32cfe50.jpg

КИЕВ, 18 окт - РИА Новости. Северодонецкий городской суд Луганской области арестовал задержанного Киевом представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Луганской области."Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным прокуратуры, представитель ЛНР во время задержания при себе имел огнестрельное оружие с двумя снаряженными магазинами. Отмечается, что задержанный подозревается в участии в деятельности запрещенных вооруженных формирований."В ходе досудебного расследования установлено, что с июля 2021 года подозреваемый служит "офицером-надзирателем представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня", входящего в состав так называемой "народной милиции ЛНР"… Задержание осуществлялось контрразведкой СБУ совместно с подразделениями вооруженных сил Украины", - добавили в прокуратуре.В минувшую среду в ЛНР заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211018/donbass-1755077103.html

луганск

луганская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, луганск, луганская область, служба безопасности украины, донецкая народная республика, смм обсе, ситуация в днр и лнр